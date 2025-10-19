Bon energetyczny 2025 - komu przysługuje bon energetyczny? Dla kogo dopłata 3 500 zł do ogrzewania? Gdzie złożyć wniosek? Limit dochodu netto czy brutto?

Rząd wprowadza nowe świadczenie - bon ciepłowniczy - to nowa odsłona bonu energetycznego. Prezydent 26 września podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym. Będzie on formą dopłaty do rachunków za ogrzewanie. To odpowiedź na wysokie koszty ciepła systemowego. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie nawet 3,5 tys. zł rocznie . Sprawdź, kto może liczyć na pomoc i gdzie złożyć wniosek.

Bon ciepłowniczy 2025 – nowa odsłona bonu energetycznego

Nowy bon ciepłowniczy to dopłata do rachunków za ogrzewanie i zmniejszenie skutków podwyżek cen energii cieplnej. Dopłata przeznaczona jest dla rodzin o najniższych dochodach, zagrożonych ubóstwem energetycznym. Rozwiązanie obejmie gospodarstwa domowe w całym kraju – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

Dla kogo bon ciepłowniczy 2025? Limit dochodu netto czy brutto?

Świadczenie skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Otrzymają je zarówno mieszkańcy bloków w dużych miastach, jak i osoby mieszkające w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, gdzie modernizowane kotłownie dostarczają ciepło również do osiedli domów jednorodzinnych. Warunki:

Cena ciepła musi wynosić co najmniej 170 zł za gigadżul ,

musi wynosić co najmniej , Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 3 272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 2 454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przy przekroczeniu progów stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wsparcie zostanie odpowiednio obniżone, ale mimo przekroczenia progu można składać wniosek o bon ciepłowniczy.

Ile wynosi nowy bon energetyczny 2025?

Wysokość bonu będzie uzależniona od cen ciepła - w drugiej połowie 2025 roku będzie to od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku od 1000 do 3500 zł.

Wysokość wsparcia w 2026 roku wyniesie:

1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ, 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,

– gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ, 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Według szacunków rządu koszt programu to około 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 400 tys. osób.

Od kiedy bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dopłaty obejmą drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok.

Jak i gdzie złożyć wniosek o nowy bon energetyczny?

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać:

za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025.

za okres od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2026 od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026.

Wnioski będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania.:

w urzędzie gminy lub miasta ,

, online – poprzez platformę ePUAP.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

fakturę z ciepłowni, potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,

dokumenty dochodowe (np. PIT lub zaświadczenie z KRUS).

Dla rolników przewidziano uproszczoną procedurę – Ministerstwo planuje wprowadzić specjalny kalkulator do rozliczania dochodu ryczałtowego.