Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może

Do pensji za styczeń pracodawca musi dołożyć blisko 1000 złotych. Odmówić nie może

09 stycznia 2026, 18:43
Maja Retman
Maja Retman
Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Ten warunek spełnia wielu pracowników!
Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Ten warunek spełnia wielu pracowników!
Shutterstock

Wyższe wynagrodzenie należy się tym, którzy zawodowe obowiązki wykonują w nocy. Taki dodatek nie ma stałej wysokości. Jego kwota zależy między innymi od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. W 2026 roku stawki idą w górę. Ma to związek z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Ile do pensji pracodawca musi dołożyć w styczniu?

Komu należy się dodatek za pracę w nocy?

Zgodnie z przepisami, pora nocna obejmuje godziny od dwudziestej pierwszej do siódmej. Aby uzyskać prawo do dodatku, pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w nocy co najmniej przez trzy godziny w każdej dobie lub spędzić minimum 25 procent czasu pracy w okresie rozliczeniowym w tym przedziale czasowym.

Zobacz również:

Tak się oblicza dodatek za nocną zmianę?

Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej, która jest obliczana na podstawie obowiązującej płacy minimalnej. Wysokość dodatku różni się w zależności od miesiąca, ponieważ zależy od liczby przepracowanych godzin.

Aby ustalić konkretną kwotę dodatku dzielimy aktualne minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej. Taki dodatek to realna korzyść finansowa, zwłaszcza przy intensywnym grafiku nocnym.

Stawki za pracę nocną od 2026 poszły w górę

Od tego roku stawki za pracę w nocy są większe, bo w górę poszło minimalne wynagrodzenie, które od pierwszego dnia stycznia wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. Liczba godzin pracy w styczniu to 160. Stawka wynosi 6,01 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 961,60 zł brutto dodatku zł do pensji.

Zobacz również:

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2026 roku

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

