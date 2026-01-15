W 2026 roku drożej o 100% (w niektórych sprawach o 50%) za czynności adwokatów i radców prawnych

Zmiany wynikają z poniższych czterech rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości podpisanych 24 września 2025 r.:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.



Wszystkie te rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Wszystkie też zawierają przepis przejściowy, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2026 r. stosuje się już nowe przepisy, czyli nowe stawki.

W tych sprawach stawki są zwiększone o 100%

Nowe przepisy przewidują wzrost stawek za czynności adwokatów i radców prawnych o 100% w następujących kategoriach spraw:

- sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – z 240 zł do 480 zł;

- sprawy o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – z 240 zł do 480 zł;

- sprawy o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – z 120 zł do 240 zł;

- sprawy o wyjawienie majątku – z 120 zł do 240 zł;

- sprawy o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – z 120 do 240 zł;

- sprawy o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – z 120 zł do 240 zł;

- sprawy o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – z 300 zł do 600 zł;

- sprawy o ubezwłasnowolnienie – z 480 zł do 960 zł;

- sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – z 240 zł do 480 zł;

- czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – z 240 zł do 480 zł.

Stawki zwiększone o 50%

O 50% wynagrodzenia wzrosną w następujących sprawach:

- sprawy objęte dochodzeniem – z 360 zł do 540 zł;

- sprawy objęte śledztwem – z 600 zł do 900 zł;

- czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – z 180 zł do 270 zł;

- postępowania przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – z 360 zł do 540 zł;

- sprawy o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – z 360 zł do 540 zł.



Jak tłumaczy Ministerstwo, ta podwyżka ma na celu dostosowanie stawek do obecnych realiów ekonomicznych, zapewnienie bardziej adekwatnego wynagrodzenia za świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej oraz poprawę funkcjonowania systemu pomocy prawnej w Polsce. - Stawki podlegające modyfikacji wywodzą się z 2015 r. i przestały odzwierciedlać współczesne warunki ekonomiczne. Podwyższenie opłat adwokackich nie wpłynie na ceny usług prawnych, co oznacza, że obywatele nie poniosą dodatkowych kosztów. Nowe regulacje przyniosą korzyści zarówno prawnikom, jak i ich klientom, albowiem zwiększą zainteresowanie adwokatów prowadzeniem spraw z urzędu – argumentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1314,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1336,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1316,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1306.