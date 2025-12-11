REKLAMA

Dodatkowy zasiłek z KRUS dla rodziców. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymywać 1000 zł przez dłuższy okres?

Dodatkowy zasiłek z KRUS dla rodziców. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymywać 1000 zł przez dłuższy okres?

11 grudnia 2025, 14:57
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dodatkowy zasiłek z KRUS dla rodziców. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymywać 1000 zł przez dłuższy okres?
Nowe przepisy pozwalają na wydłużenie zasiłku macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po porodzie wymagały dłuższej hospitalizacji. Ile można otrzymać? Oto wszystkie szczegóły dotyczące tego świadczenia.

Ile wynosi wydłużony zasiłek macierzyński?

Kwota wydłużonego zasiłku macierzyńskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do liczby dni. Zasiłek można pobierać przez okres od 8 do 15 tygodni, w zależności od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, oraz jego wagi urodzeniowej.

Kiedy można złożyć wniosek o wydłużony zasiłek macierzyński?

Wniosek o wydłużenie zasiłku macierzyńskiego należy złożyć po wyczerpaniu podstawowego okresu jego pobierania, który wynosi od 52 do 71 tygodni (w zależności od liczby dzieci). Aby otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od zakończenia podstawowego okresu zasiłku. W przeciwnym razie KRUS odmówi jego przyznania.

Wydłużony zasiłek macierzyński. Jakie dokumenty są wymagane?

Aby złożyć wniosek, potrzebujesz:

  • Wniosku o wydłużenie zasiłku macierzyńskiego (dostępny na stronie internetowej KRUS oraz w placówkach).
  • Zaświadczenia ze szpitala zawierającego: informację o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko; jego masę urodzeniową; okres pobytu w szpitalu.

Gdzie złożyć wniosek o wydłużony zasiłek macierzyński?

Wniosek możesz złożyć w jednej z poniższych form: Osobiście w dowolnej jednostce KRUS; pocztą tradycyjną; elektronicznie przez platformę ePUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Kiedy wydłużony zasiłek macierzyński nie przysługuje?

Wydłużony zasiłek macierzyński nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:

  • gdy jeden z rodziców pobiera już zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego czy uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,
  • gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  • gdy rodzic lub opiekun prawny zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • gdy osoba pobierająca zasiłek została wyłączona z ubezpieczenia.

Wydłużony zasiłek macierzyński - podsumowanie najważniejszych informacji

Od marca 2025 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące wydłużonego zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje rodzicom wcześniaków oraz dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji. Wydłużony zasiłek macierzyński to dodatkowy urlop, który jest udzielany bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego i trwa od 8 do maksymalnie 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka oraz jego wagi urodzeniowej.

Prawo do tego urlopu i zasiłku mają zarówno matki, jak i ojcowie, jeśli korzystają z urlopu macierzyńskiego w tym czasie. Wniosek o wydłużenie urlopu należy złożyć do pracodawcy wraz z zaświadczeniem lekarskim lub wypisem ze szpitala potwierdzającym pobyt dziecka w szpitalu. Zasiłek za wydłużony urlop jest wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, i nie wpływa na prawo do pełnego urlopu rodzicielskiego, który rodzic może wykorzystać po zakończeniu wydłużonego urlopu macierzyńskiego.

Źródło: INFOR
