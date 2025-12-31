Fajerwerki, petardy a prawo. W Polsce dozwolone tylko 2 dni w roku - w inne dni kara do 5 tys. zł. A jak jest innych państwach Europy? Jak bezpiecznie stosować sztuczne ognie?

rozwiń >

Fajerwerki - przepisy i kary w Polsce

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że polskie prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych.



Niezgodnie z prawem użytkując wyroby pirotechniczne popełnia się wykroczenie. W tym zakresie można ponieść karę na podstawie:

- art. 51 kodeksu wykroczeń – zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności (1 miesiąc) albo grzywna od 20 do 5 000 zł;

- art. 82 kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5 000 zł albo nagana;

- art. 83 kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5 000 zł albo nagana.

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy samorządowe

W listopadzie 2025 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie „wprowadzenia zakazu odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych w okresie całorocznym na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2026 r. z wyłączeniem najbliższej nocy sylwestrowej. Zaskarżenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapowiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Wskazał on na nieprecyzyjność zapisów i wątpliwości, czy uchwała nie zawiera przepisów porządkowych uregulowanych już ustawą. Złożenie skargi nie wpływa jednak na obowiązywanie zakazu.

Na początku 2025 roku Rada Miejska w Łodzi przyjęła uchwałę, zgodnie z którą – także w sylwestra i Nowy Rok we wszystkich parkach i na zieleńcach miejskich obowiązuje zakaz używania fajerwerków, petard, sztucznych ogni i innych materiałów pirotechnicznych.

Na największym w Łodzi publicznym sylwestrze w Manufakturze zamiast tradycyjnych fajerwerków rynek rozświetlą – jak zapowiedzieli organizatorzy – fontanny iskier, zimne ognie, bańki dymne i deszcz confetti. Wszystko to bez huku, przy akompaniamencie muzyki.



Również wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał 19 grudnia rozporządzenie zakazujące wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego od 24 grudnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. z wyjątkiem 31 grudnia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r.



Z kolei od 2019 r. całoroczny zakaz, motywowany sąsiedztwem tatrzańskiego Parku Narodowego oraz dużą liczbą drewnianej zabudowy, obowiązuje w Zakopanem. Uchwała Rady Miasta zakazuje pod karą grzywny odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych przez cały rok na terenie Zakopanego, ale tylko w miejscach dostępnych publicznie. Nie obowiązuje więc na prywatnych posesjach.



W Warszawie od 2018 r. zamiast pokazów fajerwerków miasto organizuje pokazy laserowe. Rada Miasta nie wprowadziła jednak oficjalnego zakazu, choć każdego roku apeluje o rezygnację z używania petard i fajerwerków, aby zadbać o bezpieczeństwo zwierząt.

W Olsztynie nie wprowadzono obostrzeń związanych z używaniem petard i fajerwerków. – Obowiązują w tym względzie ogólne przepisy, co oznacza, że można odpalać fajerwerki w sylwestra i Nowy Rok, a poza tymi dniami grozi za to mandat – poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego urzędu miasta Patryk Pulikowski.

REKLAMA

W Gdańsku powitanie Nowego Roku odbędzie się w dwóch dzielnicach. Na Jarze Wilanowskim na Chełmie wystąpi Natalia Kukulska, a na plaży przy molo w Brzeźnie zagrają Novika i Mr. Lex. Przedstawicielka Gdańskiego Archipelagu Kultury Małgorzata Gaszewska poinformowała, że miasto w tym roku zrezygnowało z fajerwerków. Decyzja ta została podjęta z myślą o zwierzętach oraz komforcie mieszkańców. Dodała również, że o północy zaplanowano wspólne odliczanie w rytm utworu z gdańskiego carillonu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Maciej Kubiak przekazał PAP, że „organizacja miejskiej imprezy sylwestrowej w tym roku nie jest planowana. Pokaz fajerwerków nie jest zatem planowany”. Dodał, że „co roku poznańskie schronisko apeluje, aby powstrzymać się od strzelania fajerwerkami”. – Staramy się zwrócić uwagę mieszkańców i mieszkanek Poznania na troskę o zwierzęta dzikie, domowe oraz te znajdujące się w schroniskach w czasie sylwestrowo-noworocznym – zaznaczył.

We wtorek 30 grudnia 2025 r. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „Stop fajerwerkom w Poznaniu” zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił rozpoczęcie zbiórki podpisów pod uchwałą zakazującą używania fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych w mieście.

Władze Katowic nie wprowadziły dodatkowych ograniczeń związanych z używaniem fajerwerków w sylwestra i Nowy Rok. – Apelujemy zarazem, by – jeśli nie ma takiej konieczności – w miarę możliwości nie strzelać fajerwerkami. Miasto nie planuje też żadnego tego typu pokazu – powiedział PAP Michał Mendala z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowic.

W nocy ze środy na czwartek w Katowicach odbędzie się organizowany przez TVP Sylwester z Dwójką – jedna z największych imprez plenerowych. Mieszkańcy miasta będą bawili się na placu przed Spodkiem. Policja przypomina, że wydarzenie to zostało zakwalifikowane jako impreza masowa, co nakłada na uczestników pewne ograniczenia. Jednym z nich jest zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym wyrobów pirotechnicznych i materiałów łatwopalnych. Osobie, która łamie te zakazy, grozi kara od grzywny do więzienia. Służba porządkowa może taką osobę zatrzymać i przekazać policji.

W stolicy Dolnego Śląska od kilku lat prowadzona jest kampania „Wrocław nie strzela”. To apel o nieużywanie fajerwerków.



W Kielcach kolejna już edycja „Sylwestra pod gwiazdami” na miejscowym rynku odbędzie się bez oficjalnych pokazów pirotechnicznych.

– Gorąco zachęcamy, aby mieszkańcy również przyłączyli się do tej inicjatywy, wybierając formy świętowania, które nie naruszają spokoju innych ludzi i zwierząt – powiedziała prezydent miasta Agata Wojda.



Zapowiedziała, że włodarze stolicy regionu świętokrzyskiego będą wnikliwie analizować możliwość wprowadzenia formalnych zakazów używania petard w przyszłości. Dodała, że kielecki samorząd obserwuje losy prawne podobnych uchwał w innych miastach, np. w Krakowie, oraz z „nadzieją przygląda się pracom legislacyjnym na poziomie krajowym”.



Również warszawski urząd miasta wraz z radnymi zaapelował o niestrzelanie w sylwestra. „Wspólnie możemy sprawić, że zimowe miesiące i okres sylwestrowy będą czasem spokojnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców miasta, również tych czworonożnych i skrzydlatych” – przekazał w swoim apelu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



O nieużywanie pirotechniki w sylwestra apelują ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt, organizacje prozwierzęce i parki narodowe. (PAP) mas/ jwo/ pin/ juka/ pdo/ kon/ masz/ agm/ ajw/ pm/ maj/ joz/

Nie ma bezwzględnego zakazu całorocznego

Ewentualne bezwzględne zakazy mogłyby nie mieć wystarczających podstaw prawnych, bo w Polsce nie udało się dotąd uchwalić ustawy zakazującej stosowania fajerwerków, choć obrońcy praw zwierząt wielokrotnie składali takie projekty w różnych kadencjach Sejmu. W obecnej kadencji do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt trafiły dwa poselskie projekty w tej sprawie.

W Polsce dwoma projektami zakazującymi stosowania fajerwerków nadzwyczajna komisja ds. ochrony zwierząt miała się zająć w grudniu, ale to nie nastąpiło. Nie wiadomo, czy dojdzie do tego w przyszłym roku, choć posłowie z komisji wyrażają taką nadzieję. Sceptyczne stanowisko do tego rodzaju projektów prezentował dotąd rząd. W stanowisku wobec projektu Lewicy rząd podkreślił, że „w dalszych pracach parlamentarnych należy wziąć pod uwagę interesy firm działających w branży pirotechnicznej, aby zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych ograniczeń i zakazów”.



Projekt lewicy przewiduje, że rada gminy mogłaby wprowadzić ograniczenie lub zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3 (różnicowanych ze względu na kwestie bezpieczeństwa) oraz zakaz prowadzenia handlu okrężnego tymi wyrobami. Projekt Koalicji Obywatelskiej zakazuje używania wyrobów klasy F3, jednocześnie pozwalając radzie gminy wyznaczyć dni 31 grudnia i 1 stycznia, kiedy zakaz nie obowiązuje.

Wymagania prawne dla fajerwerków

Ponadto Policja wskazuje, że wymagania prawno-techniczne jakie powinny spełniać wyroby pirotechniczne, określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych PN-EN 15947-5. Natomiast obowiązki jakie muszą spełnić podmioty gospodarcze (producenci, importerzy, dystrybutorzy), wprowadzając lub udostępniając wyroby pirotechniczne na rynku, określono w rozdziale 5d ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego - 4 grupy wyrobów widowiskowych

Zgodnie z Ustawą o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu klasyfikuje się według sposobu użycia, przeznaczenia i stopnia zagrożenia, w tym poziomu hałasu. Wyroby widowiskowe dzielą się na cztery grupy: F1, F2, F3 i F4. Fajerwerki typu F1, F2 i F3 nie wymagają one pozwolenia na użytkowanie, ale mogą je kupić wyłącznie osoby pełnoletnie. Typ F1 (m.in. zimne ognie, małe fontanny) to wyroby pirotechniczne, które charakteryzują się bardzo niskim zagrożeniem dla zdrowia i życia, a także nieistotnym poziomem hałasu. Są one przeznaczone do użytku w budynkach i na zewnątrz. Natomiast fajerwerki typu F2 są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego, jednak ich poziom zagrożenia i hałasu jest wciąż niski. Mogą to być m.in. rzymskie ognie i małe rakiety. Z kolei wyroby klasy F3 to m.in. petardy i rakiety posiadające średni stopień zagrożenia zdrowia i życia. Te przeznaczone są do użytku na otwartych powierzchniach. Typ F4 przeznaczony jest do zastosowań profesjonalnych i jego używanie wymaga wiedzy specjalistycznej.

Przepisy dot. fajerwerków w innych państwach Europy

Są państwa, w których kupowanie i użytkowanie fajerwerków bez zezwolenia jest całkowicie zabronione. Takie zasady obowiązują w Irlandii, gdzie za posiadanie nielicencjonowanych fajerwerków grozi kara grzywny do 10 tys. euro lub 5 lat więzienia.



Podobne zasady wprowadzane są w Holandii, której Senat zagłosował 1 lipca br. za ogólnokrajowym zakazem używania fajerwerków. Zakaz ma wejść w życie w Sylwestra 2026/27. Mimo to w niektórych gminach w Holandii zakazy już obowiązują, dotyczą one m.in. okolic szpitali, schronisk dla zwierząt czy niektórych osiedli mieszkaniowych.



W 2025 r. fajerwerki w Holandii nadal można kupić w okresie od 29 do 31 grudnia. Według strony rządowej Holandii obecnie fajerwerki typu F2 mogą zakupić i użytkować osoby powyżej 16 roku życia, w przypadku zimnych ogni, które zaliczają się do typu F1, należy mieć ukończone 12 lat. Użycie materiałów pirotechnicznych jest dozwolone 31 grudnia między godz. 18 a godz. 2 w nocy 1 stycznia. Użycie fajerwerków poza tymi godzinami grozi konfiskatą i grzywną w wysokości od 100 do 400 euro.

W Niemczech również można kupić fajerwerki typu F1 i F2 w okresie od 29 do 31 grudnia. Tylko te pierwsze (tzw. zimne ognie) mogą być używane przez cały rok przez osoby powyżej 12 roku życia, natomiast fajerwerki typu F2 używać mogą wyłącznie przez osoby powyżej 18 roku życia między 29 a 31 grudnia. Z kolei, aby użyć materiałów pirotechnicznych typu F3 i F4, wymagane jest specjalne zezwolenie. Używanie fajerwerków w sąsiedztwie kościołów, szpitali czy domów opieki jest zabronione. Również w niektórych częściach Niemiec obowiązują strefy całkowicie wolne od fajerwerków, m.in. w kilku dzielnicach Berlina. Jak poinformowała na swojej stronie niemiecka policja, prywatne użycie fajerwerków poza okresem sylwestrowym jest zabronione. Za nieprzestrzeganie zakazu może grozić kara grzywny do 10 tys. euro.



W Czechach z kolei 1 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o pirotechnice. Zgodnie z nią konsument może zakupić fajerwerki typu F1 od 15 lat, F2 od 18 lat, a te typu F3 od 21 lat z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi. Produkty pirotechniczne w Czechach można nabyć wyłącznie w stacjonarnych sklepach specjalistycznych, a zabronione jest używanie fajerwerków większej klasy niż F1 w okolicach szpitali, schronisk, placówek świadczących usługi socjalne i ogrodów zoologicznych. Istnieją także mapy z obszarami, gdzie obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków. Jak informuje czeska policja na swojej stronie, za naruszenie zakazów grozi kara grzywny do 100 tys. koron czeskich (ok. 4 tys. euro).

W Norwegii konsumenci mogą kupić pierwsze trzy klasy wyrobów pirotechnicznych w okresie od 27 do 31 grudnia. Jak informuje norweska Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości, nielegalne są fajerwerki zaliczane do kategorii rakiet i petard. Te dozwolone można używać tylko w Sylwestra – między godziną 18 w dniu 31 grudnia a godziną 2 w nocy 1 stycznia. Użycie w inne dni wymaga specjalnego pozwolenia. Dodatkowo poszczególne gminy mogą zadecydować o zakazie odpalania fajerwerków w poszczególnych strefach, nie mogą jednak decydować o zakazie dla całej gminy.

W grudniu br. zasady dot. materiałów pirotechnicznych zaostrzyły Węgry. Tam na mocy decyzji Zgromadzenia Metropolitalnego Budapesztu fajerwerki zostały zakazane w większości miejsc publicznych w stolicy. Zgodnie z nowymi przepisami fajerwerki sklasyfikowane jako kategoria F2 i F3 nie mogą być używane w Budapeszcie przed godziną 20 w dniu 31 grudnia ani po godzinie 2 w nocy 1 stycznia. Dozwolony czas został skrócony o połowę, z dwunastu do sześciu godzin. Naruszenie przepisów może skutkować karami administracyjnymi w wysokości od 200 tys. do 1,2 miliona forintów (ok. 500 do ponad 3 tys. euro) w zależności od wagi wykroczenia.

W Wielkiej Brytanii fajerwerki można kupić w okresie od 26 do 31 grudnia. Zakup materiałów pirotechnicznych możliwy jest również m.in. przed chińskim Nowym Rokiem. Dozwolone są fajerwerki typu F1 od 16 roku życia, F2 i F3 od 18 roku życia. Fajerwerki typu F4 – według prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii – mogą obsługiwać wyłącznie profesjonaliści. Jak podaje strona rządowa Wielkiej Brytanii, za nielegalną sprzedaż lub używanie fajerwerków grozi kara grzywny do 5000 funtów (ok. 5700 euro) lub kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Na Malcie, gdzie przemysł pirotechniczny jest dobrze rozwinięty, również obowiązują przepisy dotyczące zakupu i użycia fajerwerków. Fajerwerki kategorii F1 mogą zakupić osoby od 12 roku życia, a typ F2 i F3 od 18 roku życia. Kraj ten posiada również różne stopnie licencji uprawniających do produkcji lub obsługi fajerwerków. Kategoria A jest przyznawana wykwalifikowanym osobom w produkcji fajerwerków, za to kategoria B jest przeznaczona dla asystentów osób z licencją A. Licencję C mogą uzyskać osoby uprawnione do odpalania fajerwerków wyższych klas pod nadzorem osoby z licencją A, a kategorię D przyznaje się osobom odbywającym kurs w celu uzyskania licencji kategorii B. Bez licencji nie można na Malcie produkować fajerwerków ani używać tych z wyższych klas.

(PAP) wm/ pś/ mhr/

Jak bezpiecznie stosować fajerwerki

Komenda Stołeczna Policji zaleca, by:

- informować policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;

- pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;

- kupować fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosować się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.



Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

1) Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;

2) Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

3) Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

3) Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

4) Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);

5) Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych trzeba pamiętać, że:

1) Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie, pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,

2) Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

3) Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

4) Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;

5) W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;

6) Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

7) Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

8) Gdy doszło do wypadku, wezwijmy niezwłocznie służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Fajerwerki to również źródło zanieczyszczeń

Rozświetlające niebo pokazy fajerwerków powodują zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód toksycznymi substancjami, m.in. metalami ciężkimi. To właśnie one nadają kolory rozbłyskom.



Fajerwerk zawiera mieszankę pirotechniczną, w której skład wchodzi paliwo - głównie węgiel i siarka, utleniacz - saletra, nadchlorany, a także barwiące pyły lub sole metali, na przykład azotany.



Po zapłonie, pod wpływem wysokiej temperatury, elektrony w atomach metali ulegają wzbudzeniu. Gdy powracają do stanu podstawowego, emitują nadmiar energii w postaci światła o określonym kolorze. Stront i lit dają czerwień, bar – zieleń, miedź – niebieski, wapń – pomarańczowy, a sód – żółty, przy czym mieszanie tych związków pozwala uzyskać barwy pośrednie, jak fioletowy (miedź + stront). Kolor srebrzystobiały pozwalają osiągnąć pyły metali, np. magnezu, aluminium czy tytanu.

W skład fajerwerków mogą wchodzić także rzadko używane, rakotwórcze związki iskrzącego antymonu, dającego szczególnie efektowną zieleń talu oraz świecącego na niebiesko arsenu.

Wybuchy uwalniają do atmosfery szkodliwe pyły zawieszone (PM10, PM2.5) oraz gazy, takie jak dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla czy tlenki azotu. Podczas pokazów stężenie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu, na przykład baru, może wzrosnąć kilkaset razy.



W czasie święta Diwali w Indiach ilość pyłu zawieszonego w powietrzu rośnie kilkadziesiąt razy. Podobne efekty zarejestrowano także w sylwestrowym Londynie.



Pomijając możliwość wywołania pożarów, pozostałości fajerwerków - tysiące ton plastikowych i papierowych elementów po noworocznych zabawach - zaśmiecają teren i stanowią zagrożenie dla zwierząt, które mogą je połknąć. Odpady te zawierają toksyczne związki, takie jak szkodliwe dla tarczycy nadchlorany i toksyczne metale ciężkie (ołów, miedź), które trafiają do gleby i wód gruntowych. Plastikowe elementy fajerwerków zwiększają ilość mikroplastiku w środowisku, co wykazały na przykład badania londyńskiej Tamizy po Sylwestrze: w ciągu 24 godzin poziom mikroplastiku wzrósł tam o 1000 proc.



Tylko w USA odpala się rocznie około 200 tysięcy ton wyrobów pirotechnicznych. Samo Święto Diwali w Indiach to około 50 tysięcy ton fajerwerków.

Paweł Wernicki (PAP) pmw/ zan/