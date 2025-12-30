REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS

Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS

30 grudnia 2025, 19:07
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS
Rodzice dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z domu, coraz częściej składają skargi na decyzje gmin odmawiających im zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie praktyki mijają się z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny i powinny zostać zmienione. O przedstawienie swojego stanowiska w sprawie poproszono MRPiPS.

Kto aktualnie może skorzystać ze zwolnienia z opłat za wywóz odpadów?

Art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399) umożliwia radzie gminy wprowadzenie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za wywóz odpadów dla określonych mieszkańców. Zakres i forma zwolnień zależą od lokalnych uchwał i możliwości finansowych gminy.

Najczęściej ulgi obejmują:

  • osoby o niskich dochodach,
  • osoby samotne – w tym emerytów i rencistów w jednoosobowych gospodarstwach,
  • osoby kompostujące bioodpady,
  • osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore.

Przepisy wyraźnie przewidują też możliwość objęcia ulgą rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Zwolnienia z opłat za odpady. Gminy wydają decyzje odmowne

Do Rzecznika wpływają skargi od rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, ale ich dzieci są już samodzielne i mieszkają osobno. Choć nadal mają status członków rodziny wielodzietnej i zachowują prawo do Karty Dużej Rodziny, gminy odmawiają im zwolnienia z opłat za śmieci.

Urzędy tłumaczą to literalnym brzmieniem art. 6k ust. 4 – który, ich zdaniem, odnosi zwolnienie nie do samego statusu rodziny wielodzietnej, ale do faktycznego zamieszkiwania wielodzietnej rodziny pod jednym dachem.

Stawki za wywóz odpadów – przykład z wybranych gmin

Choć program „tarczy ciepłowniczej” dobiegł końca, a ceny ciepła w wielu miejscach pozostały bez zmian, samorządy zapowiadają jednak korekty opłat za gospodarowanie odpadami. Poniżej aktualne przykłady:

Warszawa

  • 91 zł – domy jednorodzinne
  • 60 zł – zabudowa wielorodzinna

Kraków

  • 35 zł za osobę – przy selektywnej zbiórce
  • 70 zł za osobę – bez selektywnej zbiórki

Poznań

  • 28 zł za osobę – nieruchomości do 4 lokali
  • 25 zł za osobę – powyżej 4 lokali

Katowice

  • 35,20 zł – przy segregacji
  • 70,40 zł – przy braku segregacji

Lublin

  • 36 zł – zabudowa wielorodzinna
  • 42 zł – zabudowa jednorodzinna

RPO: rodzice powinni zachować prawo do świadczenia

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że po zmianie art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny zamiarem ustawodawcy było zapewnienie rodzicom co najmniej trojga dzieci możliwości korzystania z uprawnień KDR także wtedy, gdy dzieci są już dorosłe i niezależne.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO, Piotr Mierzejewski, zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ocenę, czy konieczna jest zmiana przepisów dotyczących zwolnień z opłat za odpady. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2024 poz. 1512)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz.U. 2025 poz. 733)

Informacje: UM Warszawa, MPO Kraków, Poznan.pl, Lublin.eu, Katowice.eu

Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
Najpierw 65 lat i 11 miesięcy, a następnie 67 lat dla obu płci. Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest wprowadzany stopniowo
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Specjalne świadczenie po osiągnięciu 50 lat. Wypłacają 4875 zł miesięcznie
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatkowe świadczenie?
Infor.pl
Jawność płac i inne spodziewane zmiany na rynku pracy: jak uniknąć kłopotów w firmie przewidując skutki zmian
30 gru 2025

Jak uniknąć kłopotów - przewidując skutki zmian. Pięć strategicznych pytań, które każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.
W 2026 r. łatwiej będzie uzyskać zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek i biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej – poinformowała kancelaria premiera.
Nowe podatki w 2026 roku. Eksperci WEI wskazują na kumulację projektów
30 gru 2025

Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w obciążeniach fiskalnych dla polskich konsumentów i przedsiębiorców. Zmiany wynikają zarówno z inicjatyw krajowych, jak i konieczności dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych. Eksperci Warsaw Enterprise Institute wskazują na kumulację projektów podatkowych dotyczących gospodarki odpadami, akcyzy oraz polityki klimatycznej.
Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku przyjęty przez rząd. Kiedy ustawa może wejść w życie?
30 gru 2025

Dnia 30 grudnia 2025 r. projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku został przyjęty przez rząd. Co zyskają osoby żyjące w nieformalnych związkach? Czy będzie możliwa adopcja dzieci? Kiedy ustawa może wejść w życie?

Przed 1 lutego 2026 r. z tymi kontrahentami trzeba uzgodnić sposób udostępniania faktur wystawianych w KSeF. Co wynika z art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT?
30 gru 2025

Dostawcy (usługodawcy) mają niecały miesiąc na uzgodnienie z ponad dwoma milionami podmiotów sposobu „udostępnienia” czegoś, co raz jest a raz nie jest fakturą oraz uregulowanie skutków cywilnoprawnych doręczenia tego dokumentu – pisze profesor Witold Modzelewski. Jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe?

PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Podatek z odprawy emerytalnej: Seniorzy mogą odzyskać pieniądze, skarbówka to potwierdza
30 gru 2025

Seniorzy, którzy przeszli już na emeryturę i otrzymali odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mogą liczyć na zwrot podatku. Skarbówka potwierdza, że w określonych warunkach te świadczenia podlegają zwolnieniu z PIT w ramach tzw. ulgi dla seniora. Kluczowy jest moment otrzymania wynagrodzenia oraz spełnienie warunku „nieotrzymywania emerytury”.

Koniec z antydatowaniem faktur. KSeF może opóźnić zwrot VAT, bo decyduje data w systemie, nie na fakturze
30 gru 2025

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. O wszystkim decyduje data wprowadzenia faktury do KSeF, a nie data jej wystawienia czy otrzymania w tradycyjnej formie. To oznacza, że nawet niewielkie opóźnienie po stronie sprzedawcy może przesunąć prawo do odliczenia VAT o kolejny miesiąc lub kwartał.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
