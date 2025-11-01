REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie

Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie

01 listopada 2025, 12:49
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
Do Sejmu wpłynęła nietypowa petycja, która może wywrócić do góry nogami system świadczeń w Polsce. Jej autorzy proponują likwidację programu 800 plus oraz zniesienie 13. i 14. emerytury. W zamian chcą zrezygnować z podatku PIT i większości ulg, twierdząc, że Polacy powinni sami decydować o swoich pieniądzach. Choć dokument nie pochodzi od rządu, już trafił do Komisji ds. Petycji Sejmu i rozpalił dyskusję o tym, jak długo państwo udźwignie tak kosztowny system socjalny.

Co zakłada projekt likwidacji 800 plus i dodatkowych emerytur

Autorzy petycji przekonują, że utrzymywanie szerokich programów socjalnych nadmiernie obciąża budżet i utrwala zależność obywateli od państwa. Chcą by, zamiast wypłacać miliardy w formie zasiłków, państwo zrezygnowało z podatku PIT i pozwoliło ludziom samodzielnie dysponować swoimi pieniędzmi.

System świadczeń jest kosztowny, biurokratyczny i niesprawiedliwy. Zamiast redystrybuować środki, lepiej pozostawić je obywatelom – czytamy w uzasadnieniu petycji.

W praktyce dokument zakłada cztery poważne zmiany:

  • likwidację programu Rodzina 800 plus,
  • likwidację 13. i 14. emerytury,
  • zniesienie podatku PIT,
  • likwidację większości ulg podatkowych, w tym prorodzinnych i dla klasy średniej.

Zniesienie PIT zamiast świadczeń – rewolucja czy ryzyko?

Pomysł wygląda prosto: państwo przestaje wypłacać 800 plus i dodatkowe emerytury, ale w zamian obywatele nie płacą podatku PIT. Według autorów petycji system byłby bardziej sprawiedliwy i przejrzysty.

Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że wpływy z PIT w 2024 r. wyniosły 97,6 mld zł, a wydatki na programy socjalne ok. 97 mld zł. Zdaniem inicjatorów to dowód, że bilans mógłby się wyrównać.

Ekonomiści ostrzegają jednak, że takie uproszczenie to złudzenie. Najwięcej zyskaliby dobrze zarabiający, którzy dziś płacą wysoki PIT. Seniorzy i osoby o niskich dochodach, które nie płacą tego podatku, nie zyskałyby nic, a straciłyby stałe źródło wsparcia.

Ile kosztuje 800 plus, 13. i 14. emerytura – dane z budżetu 2024/2025

Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika, że:

  • 800 plus kosztuje państwo ok. 70 mld zł rocznie,
  • 13. i 14. emerytura – łącznie ponad 30 mld zł,
  • całość to niemal 100 mld zł rocznie, czyli ponad 4% polskiego PKB.

Dla porównania, tyle samo Polska przeznacza rocznie na edukację i naukę. Eksperci podkreślają, że likwidacja tych programów wymagałaby gruntownej przebudowy całego systemu finansów publicznych. W tym także zasad finansowania samorządów, które dziś w dużej mierze opierają się na wpływach z PIT.

Kto straci na likwidacji świadczeń, a kto zyska na zniesieniu PIT

Na papierze propozycja wygląda atrakcyjnie, ale skutki mogłyby być nierówne. Dla rodzin z dziećmi oznaczałaby utratę nawet 9600 zł rocznie (w przypadku dwojga dzieci). Natomiast dla seniorów, brak trzynastki i czternastki, czyli stratę ok. 3200 zł rocznie.

Z drugiej strony osoby lepiej zarabiające mogłyby realnie zyskać kilka tysięcy złotych rocznie dzięki zniesieniu podatku PIT.

Mamy w Polsce jeden problem: chcielibyśmy państwa opiekuńczego, które wszystko za nas załatwia, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby to państwo nie brało od nas dużych podatków. Tak się niestety nie da – mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekonomista Marek Zuber.

Eksperci ostrzegają: seniorzy mogliby stracić nawet 3200 zł rocznie

Z danych ministerstwa finansów wynika, że około 60% emerytów w Polsce nie płaci podatku PIT, więc nie odczuliby żadnych korzyści z jego likwidacji. Dla wielu z nich trzynastka i czternastka to jedyne dodatkowe źródło pieniędzy w roku. Te środki często trafiają na zakup leków, opału lub rachunki. Ich likwidacja byłaby ciosem dla najuboższych seniorów.

Rząd nie planuje zmian, ale dyskusja o 800 plus już ruszyła

Ministerstwo Finansów oraz resort rodziny nie potwierdziły, by jakiekolwiek prace nad likwidacją świadczeń były prowadzone.
Jak podaje Polskie Radio 24, projekt nie ma poparcia politycznego i na razie nie zostanie skierowany do głosowania.

Jednak sama petycja wywołała efekt domina – powrót do dyskusji o tym, jak długo Polska może utrzymać tak kosztowny system świadczeń. Wysoka inflacja, deficyt budżetowy i rosnące zadłużenie sprawiają, że temat może wrócić w kolejnych miesiącach.

Czy to początek końca epoki masowych świadczeń socjalnych w Polsce?

Wydatki na programy społeczne rosną w tempie, które jeszcze dekadę temu wydawało się nie do pomyślenia. Według danych Eurostatu, Polska znajduje się dziś w grupie państw Unii Europejskiej o najwyższym udziale wydatków socjalnych w relacji do PKB, transfery społeczne pochłaniają już ponad jedną czwartą całego budżetu państwa.

Od 2015 roku, kiedy wprowadzono program 500+, skala wsparcia wzrosła o ponad 250%. Każdy kolejny rząd rozszerzał katalog świadczeń, dodając m.in. 13. i 14. emeryturę, wyprawki szkolne czy dopłaty osłonowe. Dla milionów rodzin i seniorów to realna pomoc. Często decydująca o domowym budżecie. Jednak dla państwa oznacza to coraz większy ciężar finansowy, zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów obsługi długu i starzejącego się społeczeństwa.

Ekonomiści ostrzegają, że utrzymanie obecnej skali transferów socjalnych bez reform może w ciągu kilku lat poważnie ograniczyć możliwości inwestycyjne kraju. Już teraz nakłady na edukację, innowacje i infrastrukturę spadają, a znaczna część środków z budżetu kierowana jest na bieżące wydatki społeczne.

W efekcie coraz częściej pojawia się pytanie, czy Polska nie zbliża się do momentu, w którym system redystrybucji, choć popularny społecznie, stanie się finansowo nie do utrzymania. Coraz głośniej mówi się też o potrzebie ukierunkowania pomocy, tak aby trafiała przede wszystkim do osób faktycznie potrzebujących, a nie do wszystkich bez wyjątku.

Co dalej z petycją?

Dokument został przekazany do Komisji ds. Petycji Sejmu, która zdecyduje, czy skierować go do dalszych prac legislacyjnych. Jeśli nie zyska poparcia, zakończy się na tym etapie. Jeśli jednak trafi do Biura Analiz Sejmowych, może otworzyć nową debatę o reformie finansów publicznych.

Podsumowanie

Na razie petycja to tylko obywatelska inicjatywa, bez mocy legislacyjnej, ale fakt, że trafiła do Sejmu, pokazuje narastające napięcie między potrzebą oszczędności budżetowych a utrzymaniem systemu powszechnych świadczeń. Czy Polska powinna dalej finansować 800 plus i dodatkowe emerytury, czy raczej obniżyć podatki i ograniczyć redystrybucję? Na to pytanie politycy będą musieli odpowiedzieć szybciej, niż im się wydaje, bo 100 miliardów złotych rocznie to temat, którego nie da się przemilczeć.

Źródło: INFOR
Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury – kontrowersyjny projekt w Sejmie
01 lis 2025

Do Sejmu wpłynęła nietypowa petycja, która może wywrócić do góry nogami system świadczeń w Polsce. Jej autorzy proponują likwidację programu 800 plus oraz zniesienie 13. i 14. emerytury. W zamian chcą zrezygnować z podatku PIT i większości ulg, twierdząc, że Polacy powinni sami decydować o swoich pieniądzach. Choć dokument nie pochodzi od rządu, już trafił do Komisji ds. Petycji Sejmu i rozpalił dyskusję o tym, jak długo państwo udźwignie tak kosztowny system socjalny.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
01 lis 2025

Jednym podpisem prezydent Karol Nawrocki uruchomił świadczenie mieszkaniowe, o którym w mówiono od lat. Dokument, który z początku wydawał się zwykłą formalnością, szybko stał się symbolem nadziei i realnego wsparcia. Dla tysięcy Polaków to nie tylko pieniądze, ale także znak, że państwo wreszcie dostrzegło ich codzienne problemy.
Będzie nowy ustawowy wiek emerytalny, ile wyniesie: 65 lat dla kobiet a 67 dla mężczyzn, od kiedy zmiana
01 lis 2025

Wiek emerytalny będzie podwyższony - to nieuchronne, by emerytury w ogóle mogły być wypłacane, bo alternatywą jest bankructwo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i całego systemu emerytalnego. Problemów do rozwiązania jest zresztą znacznie więcej, a kolejne zmiany w systemie emerytalnym zamiast je rozwiązywać tylko ten system komplikują.
Rząd już zdecydował - 5116,99 zł emerytury. Wzrost od 1 stycznia 2026 roku. Kto dostanie tyle pieniędzy?
01 lis 2025

Osoby, które w okresie swojej aktywności zawodowej wypracowały szczególne osiągnięcia, będą mogły po jej zakończeniu liczyć na emeryturę w wysokości odbiegającej od tej standardowej. Co trzeba zrobić i na co będzie można liczyć w zamian?

Benzyna - 10,61 [zł/l], olej napędowy - 11,37 [zł/l], LPG - 7,30 [zł/l]. Ceny paliw pójdą w górę
01 lis 2025

UE podejmuje największą na świecie inicjatywę mającą na celu powstrzymanie zmian klimatycznych. Według raportów, wprowadzenie nowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - UE ETS (obejmującego swoim zakresem. m.in. węgiel, gaz oraz inne paliwa), może znacząco wpłynąć na ceny paliw – szczególnie w dłuższej perspektywie. Nowe regulacje zostały już przyjęte, a w rządzie trwają prace nad ich wdrożeniem do polskiego prawa.
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent ponownie złożył swój podpis
01 lis 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już dorosłych – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. 11 września br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy zakładającej wprowadzenie ww. wsparcia, a za sprawą Marszałka Sejmu – 22 października 2025 r. Prezydent ponownie musiał złożyć swój podpis pod projektem.
Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić
01 lis 2025

Praca w nocy to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też realne pieniądze, które powinny pojawić się na pasku wynagrodzenia. Choć o dodatku za pracę w porze nocnej mówi się od lat, co miesiąc jego wysokość jest inna. Zależy od liczby godzin roboczych i od minimalnej krajowej. Sprawdźmy, ile można zarobić w listopadzie.
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
01 lis 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?
01 lis 2025

Dzień Wszystkich Świętych przypadający w 2025 roku na sobotę to czas refleksji i pamięci o bliskich, a dla wielu także wyzwanie logistyczne związane z planowaniem zakupów. W tym dniu obowiązuje w Polsce zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Które sklepy będą czynne 1 listopada 2025? Oto szczegóły.
Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych
31 paź 2025

Czy kolejna grupa zawodowa uzyska szczególne uprawnienia emerytalne? Toczą się prace na przepisami, które miałyby umożliwić niektórym osobom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Nie każdego będzie obowiązywała granica 60 i 65 lat.

