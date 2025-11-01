Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

Jednym podpisem prezydent Karol Nawrocki uruchomił świadczenie mieszkaniowe, o którym w mówiono od lat. Dokument, który z początku wydawał się zwykłą formalnością, szybko stał się symbolem nadziei i realnego wsparcia. Dla tysięcy Polaków to nie tylko pieniądze, ale także znak, że państwo wreszcie dostrzegło ich codzienne problemy.

rozwiń >

W ostatnich latach mieszkanie w Polsce stało się jednym z największych wyzwań finansowych. Rosnące raty kredytów, coraz droższy najem i rachunki za energię sprawiają, że wielu ludzi balansuje na granicy możliwości domowego budżetu. Coraz częściej potrzebne jest realne wsparcie, które pozwoli utrzymać dach nad głową. Tym razem państwo kieruje pomoc do grupy zawodowej, która od dawna upominała się o stabilność i godne warunki życia.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o świadczeniu mieszkaniowym

Ustawa z 12 września 2025 r. wprowadza nową formę wsparcia dla dużej grupy Polaków. Tym razem chodzi o pracowników służb mundurowych. Nowe świadczenie mieszkaniowe zastąpi dotychczasowe prawo do lokalu służbowego. Celem reformy jest poprawa warunków socjalnych funkcjonariuszy i zatrzymanie odpływu kadr z Policji, PSP, SOP czy ABW.

Jak wskazuje resort, nowe świadczenie to realne wsparcie finansowe, które ma zwiększyć prestiż służby publicznej i zachęcić nowych kandydatów do wstępowania w szeregi mundurowych formacji.

Kogo obejmuje nowe świadczenie mieszkaniowe?

Nowe przepisy obejmą szerokie grono funkcjonariuszy służb mundurowych. Z dopłat mieszkaniowych skorzystają zarówno policjanci, strażnicy graniczni i strażacy, jak i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Świadczenie ma charakter powszechny, przysługuje zarówno osobom dopiero rozpoczynającym służbę, jak i tym z wieloletnim doświadczeniem. To pierwsze od lat rozwiązanie, które w sposób całościowy porządkuje i ujednolica zasady wsparcia mieszkaniowego w całym resorcie spraw wewnętrznych oraz w służbach specjalnych.

służby mundurowe policja Nowe świadczenie mieszkaniowe ma poprawić warunki bytowe funkcjonariuszy i zatrzymać odpływ kadr ze służb mundurowych. shutterstock

Wysokość świadczenia zależy od lokalizacji jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę:

900 zł miesięcznie – w miejscowościach o niższych kosztach życia,

– w miejscowościach o niższych kosztach życia, 1200–1500 zł – w miastach średniej wielkości,

– w miastach średniej wielkości, do 1800 zł – w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk.

Nowe rozwiązanie ma zastąpić brak lokali służbowych, w wielu rejonach po prostu nie było ich na stanie. Teraz każdy funkcjonariusz sam zdecyduje, gdzie chce mieszkać i jak wykorzystać pieniądze.

Rozporządzenie RCL gotowe. "Wypłaty ruszają w listopadzie"

Z informacji przekazanych przez MSWiA wynika, że rozporządzenie wykonawcze jest już w końcowej fazie publikacji w Dzienniku Ustaw. To ono określi wzór wniosku, wymagane dokumenty (np. umowę najmu czy harmonogram spłaty kredytu) oraz zasady ustalania wysokości dodatku.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji. Zakładamy, że pierwsze świadczenia zostaną wypłacone już w listopadzie, z wyrównaniem od 1 lipca – potwierdził przedstawiciel resortu.

W tym samym czasie MSWiA kończy testy wewnętrznego systemu elektronicznego, który ma umożliwić składanie wniosków online przez funkcjonariuszy.

Nowe przepisy pozostawiają możliwość wyboru: lokal mieszkalny, kwatera tymczasowa, miejsce w internacie lub świadczenie pieniężne. To ostatnie rozwiązanie jest najbardziej elastyczne i najbardziej oczekiwane przez mundurowych.

Eksperci wskazują, że dopłata od 900 do 1800 zł miesięcznie może znacząco poprawić sytuację mieszkaniową funkcjonariuszy, szczególnie młodych, którzy dotąd rezygnowali ze służby z powodów finansowych.

Kiedy można składać wnioski?

Ustawa wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lipca 2025 r. Pierwsze wnioski funkcjonariusze będą mogli złożyć natychmiast po publikacji rozporządzenia, a wypłaty rozpoczną się jeszcze w listopadzie. Resort zapowiada, że ostatnim terminem składania dokumentów będzie 15 grudnia 2025 r., z wypłatami do końca roku.

Co zyskują funkcjonariusze?

Ważne Zakres Opis Wysokość dodatku 900–1800 zł miesięcznie Cel wynajem lub spłata kredytu mieszkaniowego Opodatkowanie świadczenie wolne od podatku Kto otrzyma funkcjonariusze Policji, SG, PSP, SOP, ABW, AW, SKW, SWW Wejście w życie po publikacji rozporządzenia, z mocą od 1 lipca 2025 Pierwsze wypłaty listopad 2025, z wyrównaniem od lipca

Wzrost zainteresowania służbą

Według danych związków zawodowych, już ponad 40% funkcjonariuszy zapowiedziało złożenie wniosków w pierwszym terminie. Resort liczy, że program nie tylko poprawi stabilność kadr, ale też zatrzyma falę odejść z Policji i PSP.

Eksperci podkreślają, że świadczenie to pierwsza od lat realna poprawa warunków socjalnych w służbach mundurowych – i może stać się jednym z najważniejszych elementów budowania prestiżu formacji publicznych.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.