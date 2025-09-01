REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności

Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności

01 września 2025, 12:36
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Sprawdź, czy w 2025 dostaniesz orzeczenie i wsparcie
shutterstock

Choroby przewlekłe dotyczą już większości dorosłych Polaków. Nawet 60% społeczeństwa zmaga się z co najmniej jednym schorzeniem. W 2025 roku rozszerzono katalog chorób kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności aż do 208 jednostek. Sprawdź, które choroby przewlekłe mogą dać Ci prawo do świadczeń i ulg, oraz jak zmieniły się zasady działania komisji od 14 sierpnia 2025 roku.

Czym są choroby przewlekłe?

Choroby przewlekłe to schorzenia, które trwają dłużej niż trzy miesiące i mają charakter długotrwały, często postępujący. W odróżnieniu od chorób ostrych, które pojawiają się nagle i zwykle szybko ustępują po leczeniu, choroby przewlekłe wymagają stałej kontroli medycznej, systematycznego leczenia i często wpływają na codzienne funkcjonowanie. Do tej grupy należą m.in. cukrzyca, choroby serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwory, depresja czy padaczka.

To właśnie przewlekły charakter i wpływ na życie codzienne sprawiają, że wiele takich chorób jest branych pod uwagę przy orzekaniu o niepełnosprawności. Nawet jeśli samo schorzenie nie wyklucza całkowicie możliwości wykonywania pracy, jego skutki uboczne, np. ograniczona wydolność, stały ból, konieczność stałego przyjmowania leków czy częste wizyty u lekarzy, mogą powodować potrzebę wsparcia finansowego i społecznego.

Skala problemu w Polsce

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) oraz GUS:

  • nawet 60% dorosłych Polaków zmaga się z co najmniej jedną chorobą przewlekłą,
  • w grupie osób po 60. roku życia odsetek ten rośnie do ponad 80%,
  • do najczęstszych należą: nadciśnienie tętnicze (ok. 9 mln chorych), cukrzyca (ok. 3 mln), choroba wieńcowa serca (ok. 1,5 mln), POChP (ponad 2 mln),
  • choroby psychiczne, takie jak depresja, dotyczą już ponad 1,2 mln dorosłych, a wciąż wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych.

Oto 5 najpowszechniejszych chorób przewlekłych w Polsce:

Choroba przewlekłaSzacunkowa liczba chorych w PolsceUwagi

Nadciśnienie tętnicze

ok.

9 mln osób

Najczęstsza choroba przewlekła. Często współwystępuje z cukrzycą i otyłością.

Cukrzyca (typ 1 i 2)

ok.

3 mln osób

Liczba stale rośnie, wielu chorych nie ma świadomości choroby.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

ponad

2 mln osób

Silnie związana z paleniem tytoniu. Często diagnozowana zbyt późno.

Choroba wieńcowa serca

ok.

1,5 mln osób

Jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce.

Depresja

ponad

1,2 mln osób

Wiele przypadków niezdiagnozowanych. To rosnący problem społeczny.

Te liczby pokazują, że choroby przewlekłe są nie tylko problemem jednostek, lecz także wyzwaniem systemowym, które ma ogromne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, rynku pracy i polityki społecznej.

Wysoka skala zachorowań sprawia, że choroby przewlekłe coraz częściej stają się podstawą do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności. Nie oznacza to, że każda diagnoza automatycznie prowadzi do przyznania orzeczenia. Jednak wiele z nich, zwłaszcza w zaawansowanym stadium lub z powikłaniami, znacząco ogranicza codzienne funkcjonowanie i może kwalifikować do uzyskania wsparcia. Dlatego w nowym katalogu, obowiązującym od stycznia 2025 roku, uwzględniono nie tylko najpowszechniejsze schorzenia, takie jak cukrzyca czy choroby serca, ale też choroby rzadkie i genetyczne, które wcześniej często były pomijane w systemie.

Lista chorób kwalifikujących do świadczeń w 2025 roku

Od stycznia 2025 roku obowiązuje rozszerzony katalog 208 chorób. Uwzględnia on m.in. schorzenia rzadkie i genetyczne, które wcześniej były pomijane. Orzeczenia często wydawane są teraz na dłużej, minimum 7 lat, a w niektórych przypadkach bezterminowo.

Choroby neurologiczne

Padaczka, stwardnienie rozsiane, stany po udarach czy choroba Parkinsona prowadzą do stopniowej utraty sprawności. Mogą ograniczać pamięć, koordynację i zdolność do samodzielnego życia.

Choroby psychiczne

Schizofrenia, depresja lekooporna, choroba afektywna dwubiegunowa czy zespoły otępienne nie zawsze widać na pierwszy rzut oka, ale głęboko utrudniają funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Często wymagają stałego leczenia i opieki.

Nowotwory złośliwe

W zależności od stadium i skutków terapii (chemioterapii, radioterapii, operacji) mogą powodować trwałe osłabienie organizmu, utratę sprawności czy konieczność stałej opieki.

Choroby układu krążenia i oddechowego

Niewydolność serca, POChP czy ciężka astma ograniczają wydolność organizmu, powodują duszności, osłabienie i brak możliwości wykonywania wielu prac fizycznych.

Choroby układu pokarmowego

Choroba Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego prowadzą do przewlekłych stanów zapalnych, częstych hospitalizacji i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Cukrzyca z powikłaniami

Powikłania takie jak retinopatia (uszkodzenie wzroku), nefropatia (uszkodzenie nerek) czy neuropatia (uszkodzenie nerwów) mogą w praktyce powodować poważne ograniczenia w pracy i życiu.

Choroby rzadkie i genetyczne

Nowelizacja objęła szeroki katalog 208 jednostek, np. dystrofie mięśniowe, mukowiscydozę czy zespół Retta. Wiele z nich wiąże się z ciężkimi, postępującymi ograniczeniami sprawności.

Pełna lista kryteriów i symboli przyczyn niepełnosprawności jest dostępna w załączniku rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz w lokalnym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ZON).

Choroby układu ruchu

Zespoły bólowe kręgosłupa i zaawansowane zwyrodnienia stawów mogą prowadzić do chronicznego bólu i utraty mobilności, co w wielu przypadkach wyklucza z pracy zawodowej.

Upośledzenie narządów zmysłów

Znaczne wady wzroku, głęboki niedosłuch czy zaburzenia mowy powodują trudności w komunikacji i wymagają dostosowania środowiska życia.

Zaburzenia rozwojowe i upośledzenie umysłowe

Spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwojowe czy różne stopnie upośledzenia intelektualnego wiążą się z potrzebą stałego wsparcia edukacyjnego, społecznego i terapeutycznego.

Jakie świadczenia przysługują osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności otwiera szeroki katalog świadczeń i ulg, które mogą realnie poprawić codzienne funkcjonowanie. Wsparcie obejmuje zarówno bezpośrednie świadczenia pieniężne, jak i różnego rodzaju ulgi podatkowe, dopłaty czy dostęp do programów specjalistycznych.

Świadczenie / ulgaKomu przysługujeCo daje w praktyce

Świadczenie wspierające

Osoby z orzeczeniem, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia

Nawet do

4134 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu

Renta socjalna

Osoby całkowicie niezdolne do pracy, u których niepełnosprawność powstała w młodym wieku

Stałe źródło dochodu, wypłacane przez ZUS lub KRUS

Renta rodzinna

Uprawnieni członkowie rodziny po śmierci żywiciela

Zabezpieczenie finansowe dla dzieci, małżonka lub innych osób uprawnionych

Ulgi podatkowe

Osoby ponoszące koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów

Zwrot części wydatków w rocznym PIT, czasem nawet kilka tysięcy złotych

Karta parkingowa

Osoby z ograniczoną mobilnością (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności)

Dostęp do miejsc parkingowych i stref ruchu niedostępnych dla innych kierowców

Zniżki na transport

Uczniowie, studenci i dorośli z orzeczeniem, w zależności od wieku i stopnia

Ulgi 37–95% na bilety komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej

Programy PFRON

Osoby i rodziny z orzeczeniem, instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie sprzętu, likwidacji barier, turnusów, kursów, a nawet zakupu samochodu

Wsparcie środowiskowe

Osoby z orzeczeniem (w tym dzieci i dorośli)

Warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, asystent osobisty, zajęcia integracyjne

Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności od 14 sierpnia 2025 roku

Od 14 sierpnia 2025 roku weszły w życie przepisy, które zmieniają sposób działania komisji orzekających o niepełnosprawności. To jedna z najważniejszych nowelizacji ostatnich lat, ponieważ dotyczy samej procedury przyznawania orzeczeń. To właśnie orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem niezbędnym do uzyskania świadczeń, ulg podatkowych czy dostępu do programów wsparcia PFRON.

Co się zmienia w składzie komisji?

Nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) rozszerza katalog osób uprawnionych do zasiadania w komisjach orzekających.

  • Do komisji mogą dołączać lekarze w trakcie specjalizacji, pod warunkiem że ukończyli moduł podstawowy szkolenia lub znajdują się na co najmniej trzecim roku specjalizacji.
  • Zwiększono rolę lekarzy z doświadczeniem – do orzekania dopuszczono specjalistów z co najmniej pięcioletnią praktyką, przy czym okres ten nie obejmuje stażu podyplomowego.
  • Wprowadzono możliwość uzupełnienia komisji o dodatkowego specjalistę w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw.

Nowe procedury weryfikacji dokumentów

Reforma zakłada także wprowadzenie procedury wstępnej analizy dokumentacji medycznej przez przewodniczącego komisji. Dzięki temu część wniosków będzie mogła zostać rozpatrzona szybciej, a sam proces stanie się bardziej przewidywalny.

Co ważne, w określonych przypadkach orzeczenie może zostać wydane bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Jeśli dokumentacja medyczna jest pełna, aktualna i jednoznacznie wskazuje na stopień niepełnosprawności, komisja ma prawo wydać decyzję w trybie zaocznym. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób z ciężkimi chorobami, dla których dojazd na komisję jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Minister ds. polityki społecznej Łukasz Krasoń podkreślił, że zmiany mają charakter przełomowy:

To kolejny krok ku bardziej sprawiedliwemu i dostępnemu systemowi orzecznictwa. Dzięki nowym przepisom więcej osób uzyska pomoc szybciej, a komisje będą działać sprawniej. Cieszy nas, że także lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli wspierać proces orzekania – to szansa na odciążenie systemu i lepszą obsługę wnioskodawców – zaznaczył minister.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
