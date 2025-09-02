9330 zł za błąd w OC od 10 września. Czy dotyczą Cię nowe przepisy?

Od 10 września 2025 r. zmieniają się przepisy dotyczące OC po zakupie auta. Nabywca używanego pojazdu będzie mógł wskazać konkretną datę zakończenia polisy poprzedniego właściciela, ale tylko pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak choćby jednego dnia ochrony oznacza wysoką karę pieniężną. To nie wszystko, nowe zasady obejmą też rolników i ubezpieczenia budynków. Sprawdź, co musisz zrobić, żeby nie płacić.

Zmiany w OC 2025 – co warto wiedzieć?

Do tej pory kupujący używany samochód miał dwa wyjścia: korzystać z polisy OC zbywcy do końca jej ważności albo natychmiast ją wypowiedzieć, co powodowało przerwanie ochrony. Od 10 września 2025 r. nabywca może wypowiedzieć umowę, wskazując konkretną datę, kiedy ma się ona zakończyć. Data ta nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wypowiedzenia i późniejsza niż termin wygaśnięcia polis. Umożliwia to płynne przejście między starym a nowym ubezpieczeniem bez ryzyka luki.

Zmiany są efektem nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2025 r., która wprowadziła możliwość wskazania daty wygaśnięcia umowy OC, co wcześniej automatycznie następowało z dniem wypowiedzenia. Teraz zyskuje się możliwość precyzyjnego określenia daty zakończenia, co pozwala uniknąć luki w ubezpieczeniu i potencjalnych kar.

Jak to działa w praktyce

Jeśli nabywca złoży wypowiedzenie polisy 20 września i określi w nim, że umowa wygaśnie 25 września, może korzystać z polisy sprzedającego do tego dnia. Od 26 września musi już mieć zawarte nowe OC.

musi już mieć zawarte nowe OC. Jeżeli w wypowiedzeniu nie wskaże daty , polisa rozwiązuje się w dniu złożenia pisma i od następnego dnia trzeba mieć wykupione nowe OC.

, polisa rozwiązuje się w dniu złożenia pisma i od następnego dnia trzeba mieć wykupione nowe OC. Sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu i w ciągu 30 dni poinformować urząd wydziału komunikacji. Nowy właściciel ma 30 dni na zarejestrowanie pojazdu na siebie.

Zmiany te dotyczą nie tylko samochodów. Podobne zasady obejmą rolników (OC rolnika) oraz obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Nowy nabywca gospodarstwa również będzie mógł wskazać datę wygaśnięcia polisy poprzedniego właściciela, pod warunkiem utrzymania ciągłości ubezpieczenia.

Surowe kary za przerwy w OC

UFG przypomina, że brak ciągłości polisy OC skutkuje ustawową opłatą. Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy i minimalnego wynagrodzenia (w 2025 r. 4 666 zł). Dla samochodów osobowych stawki na rok 2025 wyglądają tak:

Długość przerwy w OC Wysokość kary Do 3 dni 1 870 zł (20% opłaty) 4–14 dni 4 670 zł (50% opłaty) Ponad 14 dni 9 330 zł (100% opłaty)

Kary są jeszcze wyższe dla ciężarówek, ciągników i autobusów (do 14 000 zł). UFG podkreśla, że brak OC przez dłuższy czas nie podnosi kary, stawki są przypisane do przedziałów dni. Nawet jeśli luka trwa kilka miesięcy, właściciel samochodu osobowego zapłaci 9 330 zł.

Niewiedza nie chroni

Fundusz ostrzega, że system automatycznie kontroluje posiadanie OC. W 2023 r. UFG wysłał ponad 348 000 wezwań do zapłaty za brak ważnej polisy, a prawie 40% ukaranych to osoby, które kupiły auto z czyimś OC i zapomniały, że taka umowa nie odnawia się automatycznie. Kary mogą być nakładane za każdy pojazd osobno, więc posiadacze kilku pojazdów są szczególnie narażeni.

Jeszcze gorszy scenariusz to spowodowanie wypadku bez ważnej polisy. Wówczas sprawca i właściciel pojazdu muszą z własnej kieszeni pokryć odszkodowania dla poszkodowanych, co może oznaczać sumy liczone w setkach tysięcy, a nawet milionach złotych.

Dlaczego wprowadzono zmiany

Według UFG obowiązujące przepisy były niewygodne dla nabywców używanych aut. Nie mogli oni płynnie przejść z polisy zbywcy na swoją, bo wypowiedzenie zrywało umowę natychmiast. To często prowadziło do nieświadomych przerw i kar. Wprowadzenie możliwości wskazania daty końca umowy ma ułatwić planowanie i zmniejszyć liczbę wezwań do zapłaty. Jednocześnie ustawodawca pozostawił wysokie kary, aby zmobilizować kierowców do pilnowania terminów.

Nowelizacja dotyczy także rolników. Mogą oni wypowiedzieć OC rolnika lub ubezpieczenie budynków ze wskazaniem daty, ale ciągłość ochrony jest obowiązkowa. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że zmiany są elementem szerszej strategii walki z nieubezpieczonymi pojazdami i poprawy bezpieczeństwa poszkodowanych.

Jak nie wpaść w pułapkę

Zanim kupisz auto, sprawdź termin wygaśnięcia polisy zbywcy. Dzięki temu wiesz, do kiedy masz czas na zawarcie nowego OC. Wypowiadając dotychczasową polisę, wpisz konkretną datę zakończenia. Upewnij się, że nowa polisa zacznie obowiązywać od następnego dnia. Pilnuj formalności. Sprzedający ma 30 dni na zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji i 14 dni na powiadomienie swojego ubezpieczyciela; a kupujący 30 dni na rejestrację pojazdu. Nie zakładaj, że polisa zbywcy odnowi się automatycznie. Po zmianie właściciela polisa wygasa wraz z końcem wskazanego okresu i nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli masz kilka pojazdów, prowadź kalendarz dat końca polis. Każdy pojazd traktowany jest oddzielnie; kara może być nałożona na każdy z nich.

Podsumowanie

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych od 10 września 2025 r. wprowadzają elastyczność w wypowiadaniu polisy OC, ale wymagają od kierowców i rolników większej dyscypliny. Możliwość wskazania daty końca umowy umożliwia płynne przejście między starym a nowym ubezpieczeniem, ale brak choćby jednego dnia ochrony grozi karą do 9 330 zł. Jeżeli planujesz zakup auta lub masz wkrótce wygasającą polisę, warto już dziś sprawdzić terminy i zaplanować zawarcie nowej umowy, aby uniknąć dotkliwych kosztów.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych