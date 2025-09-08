REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje

MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2025, 10:16
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Mało kto wie, że można dostać nawet 2066 zł. Znasz ten zasiłek z MOPS?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pomoc społeczna to nie tylko wsparcie w codziennych wydatkach. W szczególnych przypadkach gmina może przyznać świadczenie, które realnie pomaga stanąć na nogi. To tzw. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. To jednorazowy zasiłek (wsparcie pieniężne lub rzeczowe), który pozwala rozpocząć własną działalność lub zwiększyć szanse na niezależność finansową. Co ważne, zasady przyznawania tej pomocy zostały w 2025 roku korzystnie zmodyfikowane, co otwiera drogę dla większej liczby osób.

rozwiń >

Co to jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie to jednorazowe wsparcie pieniężne lub rzeczowe z MOPS, które ułatwia rozpoczęcie pracy, działalności lub powrót do zawodu. Jest to świadczenie, które gmina może przyznać osobie lub rodzinie, by ułatwić im wejście na rynek pracy lub powrót do aktywności zawodowej.

REKLAMA

Wsparcie może mieć charakter:

  • pieniężny – w postaci jednorazowego zasiłku celowego albo nieoprocentowanej pożyczki, której warunki spłaty są ustalane indywidualnie,
  • rzeczowy – obejmujący udostępnienie maszyn, urządzeń lub narzędzi, umożliwiających rozpoczęcie własnej działalności lub stworzenie stanowiska pracy.

Pomoc tego typu udzielana jest najczęściej na podstawie umowy użyczenia. Gmina może również wypożyczyć sprzęt ułatwiający pracę osobom z niepełnosprawnością (np. urządzenia wspomagające mobilność lub obsługę narzędzi).

Celem tego świadczenia jest wspieranie dążenia do niezależności finansowej. Pomoc ma ułatwić rozpoczęcie działalności zarobkowej, zdobycie stałych dochodów i trwałe uniezależnienie się od świadczeń z pomocy społecznej. W praktyce może to być pierwszy krok do założenia jednoosobowej firmy, powrotu do zawodu po dłuższej przerwie lub stworzenia domowego warsztatu pracy.

Komu szczególnie przyda się to świadczenie?

Z pomocy mogą skorzystać m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Osoby bezrobotne, które chcą otworzyć własną działalność, np. zakład usługowy.
  • Rodziny, w których jeden z członków chce podjąć działalność zarobkową, ale brakuje mu środków na sprzęt.
  • Osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują specjalistycznych urządzeń ułatwiających pracę.
  • Cudzoziemcy lub repatrianci, którzy chcą rozpocząć samodzielne życie w Polsce i nie mają do tego narzędzi.

Zasiłek, pożyczka, a może sprzęt – wybierz formę pomocy dla siebie

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może przybrać różne formy, są one dostosowane do sytuacji życiowej, potrzeb oraz możliwości osoby ubiegającej się o wsparcie. Celem jest stworzenie realnych warunków do zarobkowania i uniezależnienia się od systemu świadczeń. Dostępne są dwie podstawowe formy tej pomocy:

Wsparcie finansowe

  • Jednorazowy zasiłek celowy – bezzwrotna forma wsparcia, wypłacana osobie albo rodzinie w celu zakupu narzędzi, sprzętu, materiałów czy usług niezbędnych do rozpoczęcia pracy.
  • Nieoprocentowana pożyczka – zwrotna forma pomocy, której warunki udzielenia i spłaty gmina ustala w umowie z beneficjentem. Pożyczka może być w całości lub w części umorzona, jeśli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celu świadczenia.

Wsparcie rzeczowe

Jeżeli zamiast pieniędzy potrzebny jest sprzęt, gmina może udostępnić maszyny, narzędzia pracy lub urządzenia ułatwiające pracę osobom z niepełnosprawnością. Użyczenie odbywa się na podstawie umowy.

Warunki i ograniczenia

Choć pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może być bardzo atrakcyjnym wsparciem, jej przyznanie nie odbywa się automatycznie. Gminy, działając w ramach ustawy o pomocy społecznej, nakładają konkretne warunki i kryteria, które muszą zostać spełnione przez osobę ubiegającą się o świadczenie. Co więcej, w niektórych sytuacjach pomoc może zostać ograniczona lub nawet całkowicie wstrzymana. Oto najczęstsze przyczyny:

  • Uchylenie się od pracy lub szkolenia – gmina może odmówić przyznania pomocy albo ograniczyć jej rozmiar, jeśli osoba lub rodzina unika podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo nie chce poddać się przeszkoleniu zawodowemu.
  • Podwójne finansowanie – świadczenie nie przysługuje, jeśli wnioskodawca otrzymał już podobną pomoc z innego źródła.
  • Decyzje rady gminy – wysokość zasiłku celowego, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz zwrotu pomocy ustala rada gminy w drodze uchwały.

REKLAMA

Pomoc rzeczowa może być przyznana również osobom, których dochody przekraczają ustawowe kryterium dochodowe, jednak wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich sytuacjach obowiązuje zwrot części lub całości wartości udzielonego wsparcia, zgodnie z zasadami określonymi przez gminę w uchwale. Oznacza to, że pomoc nie ma charakteru bezzwrotnego. Osoba otrzymująca wsparcie musi liczyć się z koniecznością jego rozliczenia i ewentualnego zwrotu, jeśli nie spełni warunków określonych w umowie.

Podstawa prawna: Możliwość udzielenia pomocy osobom przekraczającym kryterium dochodowe wynika z art. 41 ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje wsparcie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, nawet jeśli dochód osoby przekracza ustalone progi.

Nowe kwoty i kryteria od 1 stycznia 2025 r.

W 2025 roku maksymalna pomoc pieniężna na ekonomiczne usamodzielnienie wynosi 2 066 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.

Jak obliczana jest ta kwota?

Pomoc pieniężna na ekonomiczne usamodzielnienie jest powiązana z kryteriami dochodowymi w pomocy społecznej, które są weryfikowane co trzy lata. Weryfikacja opiera się na wynikach badań progu interwencji socjalnej, czyli poziomu dochodu, poniżej którego uznaje się, że osoba wymaga wsparcia państwa.

W 2025 r. kryteria dochodowe wynoszą:

  • 1 010 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 823 zł dla osoby w rodzinie.

Na podstawie tych kryteriów ustalane są kwoty świadczeń, w tym pomoc na usamodzielnienie. Wzrost kryteriów dochodowych w 2025 r. spowodował podniesienie tej pomocy o 229 zł, z wcześniejszych 1 837 zł do obecnych 2 066 zł.

Jak się ubiegać o pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie?

Proces ubiegania się o pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest dość prosty, ale wymaga dobrego przygotowania i współpracy z instytucjami lokalnymi. To nie jest pomoc bez żadnych zobowiązań, gminy traktują to świadczenie jako inwestycję w samodzielność. Dlatego osoba składająca wniosek musi nie tylko udowodnić, że potrzebuje wsparcia, ale także przekonać, że potrafi je dobrze wykorzystać. Oto podstawowe kroki:

  • Przygotuj wniosek
    W formularzu należy dokładnie wskazać, na co mają zostać przeznaczone środki – np. zakup konkretnego sprzętu, narzędzi pracy, otwarcie działalności gospodarczej, sfinansowanie kursu zawodowego. Im bardziej szczegółowy i realny plan, tym większa szansa na pozytywną decyzję.
  • Uzyskaj opinię urzędu pracy
    W zależności od gminy, konieczne może być załączenie zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy potwierdzającego:
    • brak możliwości uzyskania innego wsparcia (np. dotacji z PUP),
    • zgodność planowanego działania z realiami rynku pracy,
    • szansę na sukces i usamodzielnienie dzięki planowanemu wsparciu.
  • Podpisz umowę z gminą
    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy:
    • w przypadku pożyczki – z określeniem harmonogramu spłat, zabezpieczenia i ewentualnych warunków umorzenia;
    • w przypadku zasiłku celowego – z określeniem kwoty, terminu realizacji i zasad rozliczenia.
  • Rozlicz się z otrzymanych środków
    Po zakończeniu realizacji projektu osoba zobowiązana jest do udokumentowania wydatków, najczęściej przez faktury, rachunki lub potwierdzenia przelewów. Brak rozliczenia lub użycie środków niezgodnie z deklaracją może skutkować obowiązkiem ich zwrotu. Gmina ma również prawo przeprowadzić kontrolę prawidłowego wykorzystania pomocy.

Szansa na samodzielność – czy warto z niej skorzystać?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie to niezwykle praktyczna, ale wciąż mało znana forma wsparcia. Świadczenie może przybrać formę bezzwrotnego zasiłku, nieoprocentowanej pożyczki albo użyczenia sprzętu i narzędzi, co pozwala dopasować pomoc do potrzeb wnioskodawcy. Gminy, we współpracy z urzędami pracy, ustalają szczegółowe warunki i dbają o to, by środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli chcesz wystartować z własnym warsztatem, otworzyć firmę lub zwiększyć swoje dochody, a brakuje Ci na to pieniędzy – warto rozważyć tę formę pomocy.

FAQ – najczęstsze pytania o pomoc na usamodzielnienie

Czy trzeba być bezrobotnym, żeby dostać pomoc?

Nie. O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się także osoby, które pracują, ale nie osiągają wystarczających dochodów do pokrycia niezbędnych wydatków lub chcą zwiększyć swoją niezależność finansową. Gmina ocenia sytuację indywidualnie, liczy się cel i sens planowanego działania, a nie sam status zawodowy.

Czy ta pomoc jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami?

Tak. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie finansowe lub rzeczowe, w tym specjalistyczne urządzenia ułatwiające pracę, np. narzędzia dostosowane do ich potrzeb. W przypadku udostępnienia sprzętu gmina zawiera umowę użyczenia. Pomoc może być również przyznana w formie zasiłku lub pożyczki na zakup niezbędnego wyposażenia.

Co, jeśli nie rozliczę się w terminie?

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów (faktur, rachunków, potwierdzeń zakupu) w ustalonym terminie, gmina może zażądać zwrotu otrzymanych środków. Może również odmówić przyznania kolejnej pomocy w przyszłości. Jeśli pomoc została udzielona na podstawie umowy pożyczki, brak rozliczenia może oznaczać natychmiastową wymagalność całej kwoty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Powiązane
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online
Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
08 wrz 2025

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
08 wrz 2025

Zgodnie z nowymi przepisami z 2025 r. po raz pierwszy na tak powszechną skalę przeprowadzane będą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kto przeprowadzi szkolenia? Jakie tematy będą poruszane? Obowiązek dotyczy również ćwiczeń przeprowadzanych minimum raz w roku.
KSeF obowiązkowy: terminarz 2025/2026 [tabela]. Kto przekroczył 200 mln zł sprzedaży w 2024 r. musi wystawiać faktury w KSeF wcześniej
08 wrz 2025

Od kiedy trzeba fakturować obowiązkowo za pośrednictwem KSeF – od 1 lutego czy 1 kwietnia 2026 r.? Okazuje się, że kluczowa w wyznaczeniu tego terminu jest wartość sprzedaży brutto osiągnięta w 2024 r., a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 r. To oznacza, że podatnicy już teraz mogą ustalić, od kiedy będą musieli stosować nowy obowiązek fakturowania. Próg graniczny to 200 mln zł obrotów brutto – kto go przekroczy, wdroży KSeF wcześniej. Dodatkowy czas (do końca 2026 r.) na przygotowanie przewidziano m.in. dla wystawiających faktury z kas rejestrujących i podmiotów o niewielkiej skali sprzedaży.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
08 wrz 2025

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pomoc społeczna to nie tylko wsparcie w codziennych wydatkach. W szczególnych przypadkach gmina może przyznać świadczenie, które realnie pomaga stanąć na nogi. To tzw. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. To jednorazowy zasiłek (wsparcie pieniężne lub rzeczowe), który pozwala rozpocząć własną działalność lub zwiększyć szanse na niezależność finansową. Co ważne, zasady przyznawania tej pomocy zostały w 2025 roku korzystnie zmodyfikowane, co otwiera drogę dla większej liczby osób.

REKLAMA

Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
08 wrz 2025

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.
Zadłużenie Polski 2025. Trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę
08 wrz 2025

Zadłużenie Polski w 2025 r. - trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę. Trzeba zmienić myślenie i zamiast ograniczać wydatki zastanowić się nad podwyżkami podatków. Nie dlatego, że ktoś lubi wysokie podatki, ale dlatego, że brak działań teraz, szczególnie tych niepopularnych – będzie nas kosztować znacznie więcej, niż podjęcie tych działań.
Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć
08 wrz 2025

Jak ZUS ustala wysokość emerytury? Dzieli podstawę wymiaru przez średnią przewidywaną długość życia, która co roku jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do końca marca. Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Oto szczegóły.
3 757,82 zł miesięcznie dla obojga rodziców-seniorów, za to, że wychowali dzieci. Nowe świadczenie z ZUS w miejsce dotychczasowego, które „wprowadzało nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dziecka”
08 wrz 2025

Program „Rodzice 4+” w miejsce programu „Mama 4+”, który uprzywilejowuje kobiety w wieku senioralnym, powyżej 60 roku życia (względem ojców w wieku senioralnym, powyżej 65 roku życia) w zakresie prawa do tzw. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z ZUS, tj. świadczenia, które przysługuje, jeżeli kobieta urodziła i wychowała albo wyłącznie wychowała co najmniej 4 dzieci (i ma stanowić swego rodzaju emeryturę lub jej substytut albo dopełnienie). Ojcom-seniorom, ww. świadczenie przysługuje wyłącznie „zastępczo”, co – zgodnie z postulatem RPO i według zapowiedzi MRPiPS – niebawem, może zostać zmienione.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę. Nadchodzi prawdziwe trzęsienie ziemi
08 wrz 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego… tak się pracuje na śmieciówkach uchodzących za jedną z największych patologii na polskim rynku pracy. Rząd wreszcie zamierza z tym skończyć i szykuje prawdziwą rewolucję. Zawarte niezgodnie z prawem mowy cywilnoprawne będą automatycznie przekształcane w etaty. Co więcej inspekcja pracy zyska możliwość przeprowadzania zdalnych kontroli. Kary dla firm mają być dwukrotnie wyższe. Radykalne zmiany zostaną wprowadzone w przyszłym roku.
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku? Instrukcja krok po kroku
07 wrz 2025

Od sierpnia 2025 r. w Polsce obowiązują nowe przepisy. W wielu przypadkach orzeczenie o niepełnosprawności można uzyskać bez udziału w komisji, tylko na podstawie dokumentacji medycznej. To duża ulga dla osób przewlekle chorych i seniorów, którzy nie muszą już stawiać się osobiście przed zespołem orzekającym. Sprawdź, kto może skorzystać z uproszczonej procedury i jakie dokumenty trzeba przygotować.

REKLAMA