ZUS: 312,71 zł dodatku do emerytury co miesiąc. Kto dostanie ryczałt energetyczny we wrześniu 2025?
ZUS wypłaca dodatkowe 312,71 zł miesięcznie w ramach ryczałtu energetycznego. Świadczenie przysługuje określonym grupom seniorów, głównie kombatantom, osobom represjonowanym i ich rodzinom. Dodatek jest zwolniony z podatku, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji.
W 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego ustalono na 312,71 zł miesięcznie. Świadczenie ma charakter praktyczny – pozwala częściowo pokryć rosnące koszty prądu, gazu czy ogrzewania, które szczególnie odczuwają osoby starsze. W artykule przedstawiamy zasady jego przyznawania, wymagane dokumenty oraz dane o tym, jak zmieniała się jego kwota w ostatnich latach.
Ryczałt energetyczny 2025 – comiesięczne wsparcie dla seniorów
