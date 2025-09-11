Jesteś seniorem lub osobą z niepełnosprawnością? Zobacz świadczenia ZUS i MOPS 2025

W Polsce istnieje kilka form wsparcia finansowego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Najczęściej mylone są dwa z nich: dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. Choć nazwy brzmią podobnie, różnią się zarówno warunkami przyznania, jak i instytucją, która je wypłaca. Do tego dochodzi jeszcze świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów – zupełnie inny rodzaj pomocy. Warto dokładnie poznać zasady, aby wiedzieć, gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować.

Wiele osób starszych i rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami nie ma pewności, jakie wsparcie im przysługuje. Często pojawia się pytanie: czy należy mi się zasiłek z MOPS, czy dodatek z ZUS? Oba świadczenia mają podobne nazwy i dotyczą osób wymagających pomocy w codziennym życiu, ale zasady ich przyznawania są zupełnie inne.

REKLAMA

REKLAMA

Różnią się instytucją wypłacającą pieniądze, wysokością kwot oraz wymaganymi dokumentami. Zrozumienie tych różnic pozwala uniknąć niepotrzebnych pomyłek, przyspiesza proces uzyskania świadczenia i ułatwia wybór odpowiedniej ścieżki – czy zgłosić się do ZUS, czy do gminy. To także ważne z punktu widzenia planowania domowego budżetu, bo choć kwoty nie są wysokie, stanowią realne wsparcie dla seniorów, osób chorych i ich opiekunów.

Osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami mogą liczyć na różne formy pomocy finansowej ze strony państwa. Najczęściej pojawia się jednak problem ze zrozumieniem różnic między dodatkiem pielęgnacyjnym a zasiłkiem pielęgnacyjnym. Poniższa tabela pokazuje najważniejsze różnice, które warto znać, zanim złożymy wniosek.

Świadczenie Kto wypłaca? Komu przysługuje? Kwota w 2025 r. Dodatek pielęgnacyjny ZUS - osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie orzeczenia ZUS) - osoby pobierające emeryturę lub rentę, które ukończyły 75 lat (przyznawany z urzędu) 348,22 zł miesięcznie (od marca 2025, waloryzowany co roku) Zasiłek pielęgnacyjny MOPS/GOPS (gmina, miasto) - dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia - osoby od 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat - osoby, które ukończyły 75 lat 215,84 zł miesięcznie (kwota stała, brak waloryzacji)

Nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego – są to świadczenia wzajemnie się wykluczające.

REKLAMA

W praktyce nie ma możliwości wyboru między nimi. Jeśli osoba spełnia warunki do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego (np. pobiera emeryturę lub rentę i ukończyła 75 lat), to dodatek zostaje przyznany automatycznie przez ZUS, a zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie przysługuje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny „wypiera” zasiłek pielęgnacyjny, nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie, nawet jeśli spełnione są kryteria do obu form wsparcia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 – kto może go otrzymać, na jakich zasadach i na jak długo

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie z systemu świadczeń rodzinnych. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą, która ze względu na wiek lub stan zdrowia wymaga pomocy innych.

Prawo do zasiłku mają:

dzieci do 16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością,

osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat,

Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny bez orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli nie pobierają emerytury lub renty, czyli nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W przeciwnym razie świadczenia się wykluczają.

Nie ma znaczenia wysokość dochodów, zasiłek jest świadczeniem niedochodowym.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Nie każda osoba spełniająca kryteria otrzyma pieniądze. Zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany, jeżeli:

dana osoba pobiera już dodatek pielęgnacyjny z ZUS,

przebywa w placówce zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny),

członek rodziny pobiera za granicą podobne świadczenie na tę samą osobę.

Wysokość i okres wypłaty

W 2025 r. kwota zasiłku to 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie jest przyznawane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli ktoś ma orzeczenie bezterminowe lub ukończył 75 lat – zasiłek również przyznawany jest bezterminowo.

Kwota jest stała – w przeciwieństwie do dodatku z ZUS, nie podlega corocznej waloryzacji.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które stanowi ważne uzupełnienie emerytury lub renty. Jego celem jest wsparcie osób starszych i schorowanych, które z powodu wieku lub stanu zdrowia potrzebują dodatkowych środków na opiekę. To rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat i jest automatycznie aktualizowane wraz z coroczną waloryzacją świadczeń.

Kto otrzymuje dodatek automatycznie?

Największa grupa uprawnionych to osoby, które ukończyły 75 lat. W tym przypadku nie trzeba składać żadnego wniosku – ZUS dolicza dodatek z urzędu, razem z miesięczną wypłatą emerytury lub renty. To duże ułatwienie, bo seniorzy nie muszą kompletować dokumentów ani odwiedzać urzędu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Dodatek pielęgnacyjny można otrzymać również w przypadku, gdy osoba pobierająca emeryturę lub rentę ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wtedy konieczne jest złożenie wniosku w ZUS i dołączenie odpowiedniej dokumentacji medycznej. Podstawowym dokumentem jest druk OL-9 – zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, które musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

Ile wynosi świadczenie?

Od marca 2025 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami, dlatego w kolejnych latach może się zmieniać. Warto podkreślić, że dodatek jest wypłacany niezależnie od innych dodatków do emerytury, np. 13. czy 14. emerytury.

Obowiązki świadczeniobiorcy

Osoby pobierające dodatek mają obowiązek zgłaszania do ZUS wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na prawo do świadczenia. Dotyczy to m.in.:

pobytu w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym – w takich przypadkach ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku,

– w takich przypadkach ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku, zmiany miejsca zamieszkania – brak zgłoszenia może spowodować problemy z dostarczeniem świadczenia,

– brak zgłoszenia może spowodować problemy z dostarczeniem świadczenia, zmian w dokumentacji medycznej, jeśli świadczenie było przyznane na wniosek ze względu na orzeczoną niezdolność do pracy i egzystencji.

Dlaczego dodatek jest istotny?

Choć kwota 348,22 zł nie wydaje się wysoka, w praktyce dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami stanowi ważne wsparcie w pokrywaniu kosztów codziennego życia, opłaceniu leków, dodatkowej pomocy czy bieżących wydatków. Dodatek pielęgnacyjny pełni więc rolę realnej pomocy w sytuacji, gdy standardowe świadczenia emerytalno-rentowe nie wystarczają na rosnące potrzeby związane z wiekiem i zdrowiem.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów

Trzecim elementem systemu jest świadczenie pielęgnacyjne. To forma wsparcia dla osób, które rezygnują z pracy zawodowej, aby zająć się bliskim – najczęściej dzieckiem – z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2025 r. jego wysokość to 3 287 zł miesięcznie .

. Świadczenie wypłaca gmina.

Nie zależy od dochodu rodziny.

Najczęściej korzystają z niego rodzice, którzy muszą sprawować całodobową opiekę nad dziećmi wymagającymi stałej pomocy.

Zobacz także: Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i jak je otrzymać?

Dlaczego warto znać różnice między świadczeniami pielęgnacyjnymi?

Zrozumienie różnic między dodatkiem pielęgnacyjnym z ZUS, zasiłkiem pielęgnacyjnym z MOPS/GOPS oraz świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów jest ważne dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Choć wszystkie te formy wsparcia mają wspólny cel, czyli pomoc w codziennym funkcjonowaniu, to różnią się zasadami przyznawania, wysokością świadczeń, instytucją wypłacającą oraz wymaganiami formalnymi.

Znajomość tych różnic pozwala:

uniknąć błędów przy składaniu wniosków ,

, przyspieszyć proces uzyskania wsparcia ,

, lepiej zaplanować domowy budżet ,

, skorzystać z właściwego świadczenia w konkretnej sytuacji życiowej.

W praktyce wiele osób nie wie, że np. dodatek pielęgnacyjny z ZUS wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS, a świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów przysługuje tylko w bardzo konkretnych przypadkach. Dlatego warto nie tylko znać nazwy świadczeń, ale też rozumieć ich mechanizmy i warunki przyznawania.