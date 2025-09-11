Komu należy się 500+ w 2025 roku? Sprawdź, czy masz prawo do dodatkowych pieniędzy

Od kilku lat osoby dorosłe, które z powodu stanu zdrowia potrzebują codziennej pomocy, mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe, świadczenie uzupełniające. W 2025 roku wprowadzono nowe zasady jego przyznawania, a wysokość wypłaty zależy od spełnienia określonych kryteriów. Nie każdy wie jednak, kto faktycznie może ubiegać się o ten dodatek i jakie kroki trzeba podjąć, by otrzymać pieniądze. Sprawdziliśmy szczegóły.

Co to jest świadczenie uzupełniające 500+?

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia dla osób dorosłych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i potrzebują pomocy w podstawowych czynnościach, takich jak ubieranie się, przygotowanie posiłków czy poruszanie się. Celem wprowadzenia dodatku było zabezpieczenie finansowe osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.

Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne organy rentowe (np. KRUS, służby mundurowe), a jego wysokość wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Jakie warunki trzeba spełnić w 2025 roku?

Aby uzyskać prawo do dodatku 500+, trzeba spełnić łącznie kilka warunków:

Wiek i orzeczenie – wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać jedno z orzeczeń:

– wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać jedno z orzeczeń: o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Brak lub niski dochód ze świadczeń – świadczenie przysługuje, jeśli osoba nie pobiera emerytury ani renty albo suma jej świadczeń (w tym zagranicznych) nie przekracza ustalonego limitu.

– świadczenie przysługuje, jeśli osoba nie pobiera emerytury ani renty albo suma jej świadczeń (w tym zagranicznych) nie przekracza ustalonego limitu. Miejsce zamieszkania i obywatelstwo – świadczenie przysługuje osobom mieszkającym w Polsce, które mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu w UE/EFTA/Szwajcarii albo zalegalizowany pobyt, jeśli są obywatelami państw spoza UE.

– świadczenie przysługuje osobom mieszkającym w Polsce, które mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu w UE/EFTA/Szwajcarii albo zalegalizowany pobyt, jeśli są obywatelami państw spoza UE. Brak tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności – wyjątkiem jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Progi dochodowe i zasada złotówka za złotówkę

Dodatek w wysokości pełnych 500 zł przysługuje osobom, które nie mają innych świadczeń publicznych albo suma ich emerytury, renty i innych świadczeń wynosi do 2052,39 zł brutto miesięcznie.

Jeśli dochód mieści się w przedziale 2052,40–2552,39 zł brutto, świadczenie jest obniżane o kwotę przekroczenia. Mechanizm działa według zasady złotówka za złotówkę.

Przykład:

Emerytura 2300 zł brutto → dodatek wyniesie 252,39 zł (2552,39 – 2300).

Emerytura 2100 zł brutto → dodatek wyniesie 452,39 zł.

Powyżej kwoty 2552,39 zł brutto świadczenie nie przysługuje.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o świadczenie uzupełniające (formularz ESUN) można:

złożyć osobiście w placówce ZUS lub KRUS,

przesłać pocztą,

wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Wniosek może złożyć także przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo inne równoważne,

dokumenty potwierdzające prawo do zagranicznych świadczeń (jeśli są pobierane),

dokumentację medyczną lub zaświadczenie o stanie zdrowia (jeżeli orzeczenie straciło ważność).

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku należy podać:

dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, data urodzenia, płeć),

dane adresowe (zameldowanie, adres do korespondencji),

informacje o innych świadczeniach w Polsce (rodzaj, wysokość, instytucja),

informacje o świadczeniach zagranicznych (rodzaj, wysokość, instytucja, państwo),

dodatkowe okoliczności (areszt, pobyt w zakładzie karnym, inne instytucje, w których składano wniosek),

oświadczenie o prawie pobytu w Polsce (dla cudzoziemców).

Kiedy otrzymasz decyzję?

ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, np. od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lekarskiego o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kiedy i jak wypłacane jest świadczenie?

Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie uzupełniające wypłacane jest co miesiąc, przelewem na konto bankowe albo przekazem pocztowym.

Jakie obowiązki ma osoba pobierająca świadczenie?

Osoba otrzymująca świadczenie musi poinformować ZUS o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do dodatku lub jego wysokość. Dotyczy to w szczególności:

przyznania prawa do innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych,

zwiększenia kwoty świadczeń z innego organu niż ZUS (np. KRUS, OPS),

tymczasowego aresztowania lub rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.

Brak zgłoszenia zmian skutkuje koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją?

Jeżeli ZUS wyda decyzję odmowną lub wnioskodawca nie zgadza się z ustaloną wysokością dodatku, może wnieść odwołanie:

do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego dla miejsca zamieszkania,

w terminie 30 dni od doręczenia decyzji,

za pośrednictwem ZUS (pisemnie, ustnie do protokołu albo elektronicznie przez PUE ZUS – formularz POG).

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.).