REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025

Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2025, 12:13
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Bon ciepłowniczy to nowe rozwiązanie, które ma chronić gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania sieciowego przed rosnącymi rachunkami. Wsparcie będzie wypłacane dwukrotnie: najpierw za drugą połowę 2025 roku, a następnie za cały 2026 rok. W zależności od ceny ciepła oraz dochodu rodziny, dopłata może wynieść od 500 zł do nawet 3500 zł.

rozwiń >

Na czym polega bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne skierowane do gospodarstw, którym ciepło dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne. Warunkiem jest to, że jednoskładnikowa cena ciepła przekracza 170 zł za GJ netto. Program nie obejmuje osób ogrzewających dom gazem, węglem czy innymi paliwami, przeznaczony jest wyłącznie dla odbiorców ciepła systemowego. Czyli najczęściej osób mieszkających w blokach lub domach jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie będzie wypłacane w dwóch turach. Pierwsza obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku, druga, pełen rok 2026. Co ważne, w jednym gospodarstwie przysługuje tylko jeden bon, nawet jeśli kilka osób złoży wnioski. Wypłata trafi do tego, kto zrobi to jako pierwszy.

Kryteria dochodowe – kto może skorzystać?

Drugim warunkiem jest spełnienie limitów dochodowych. Ustalono je na poziomie:

  • 3272,69 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód wyliczany jest według zasad znanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pod uwagę bierze się dokumenty za poprzedni rok kalendarzowy: przy wniosku za II półrocze 2025 roku sprawdzane będą dochody za 2024 rok, a przy wniosku za cały 2026 rok, dochody za rok 2025.

REKLAMA

Jeśli dochód przekroczy próg, działa tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wysokość bonu zostanie obniżona o kwotę przekroczenia. Jeśli jednak po pomniejszeniu świadczenie wyniesie mniej niż 20 zł, nie zostanie w ogóle wypłacone. Dzięki temu wsparcie trafia przede wszystkim do tych, którzy najbardziej go potrzebują.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Wysokość dopłaty zależy od poziomu cen ciepła. Im wyższa taryfa w danym przedsiębiorstwie, tym większe świadczenie dla odbiorcy.

II półrocze 2025 roku

  • 500 zł – przy cenie ciepła powyżej 170 zł/GJ i nie wyższej niż 200 zł/GJ,
  • 1000 zł – jeśli cena wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ,
  • 1750 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Rok 2026

  • 1000 zł – przy cenie ciepła powyżej 170 zł/GJ i nie wyższej niż 200 zł/GJ,
  • 2000 zł – jeśli cena wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ,
  • 3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku wsparcie będzie dwukrotnie wyższe niż w drugiej połowie 2025 roku.

Przykłady wyliczeń

Żeby lepiej zobrazować mechanizm, warto przytoczyć przykłady.

  • Samotna osoba z dochodem 3300 zł miesięcznie, mieszkająca w budynku z ceną ciepła 205 zł/GJ, normalnie kwalifikowałaby się do bonu w wysokości 1000 zł. Jednak przekroczenie progu dochodowego o 27,31 zł oznacza pomniejszenie dopłaty do 972,69 zł.
  • Rodzina trzyosobowa z dochodem 7600 zł (2533 zł na osobę) i ceną ciepła 235 zł/GJ, formalnie spełnia kryteria do bonu w wysokości 1750 zł. Z uwagi na przekroczenie progu o 78,81 zł, faktycznie otrzyma 1671,19 zł.

Takie przykłady pokazują, że warto dokładnie policzyć dochody i przygotować się na ewentualne pomniejszenia.

Terminy składania wniosków

Czas na złożenie wniosku jest ograniczony i należy go pilnować.

  • Za drugą połowę 2025 roku – wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.
  • Za rok 2026 – nabór potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Spóźnione wnioski pozostaną bez rozpoznania, dlatego warto nie czekać do ostatniej chwili.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o bon przyjmują urzędy gmin i miast, w praktyce wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • tradycyjnie – składając dokumenty w urzędzie lub wysyłając pocztą (liczy się data nadania),
  • elektronicznie – za pomocą ePUAP, podpisując wniosek profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną.

Dzięki tej drugiej opcji unikniesz kolejek i przyspieszysz procedurę.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający korzystanie z ciepła sieciowego – może to być rachunek lub zaświadczenie od spółdzielni,
  • informacje o dochodach gospodarstwa – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
  • dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy.

Część gmin wymaga także dodatkowych formularzy, dlatego zawsze warto sprawdzić szczegółowe ogłoszenie swojego urzędu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy bon ciepłowniczy obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych?

Tak, o ile korzystają oni z ciepła systemowego i spełniają kryteria cenowe i dochodowe.

Czy świadczenie można dostać kilka razy?

Tak, najpierw za drugą połowę 2025 roku, a potem za cały rok 2026.

Czy osoby korzystające z pieców gazowych, olejowych lub węglowych otrzymają wsparcie?

Nie. Bon ciepłowniczy jest przeznaczony wyłącznie dla odbiorców ciepła sieciowego.

Podstawa prawna

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Lekki stopień niepełnosprawności: zasiłek z MOPS w 2025. Poznaj kwoty świadczeń i sprawdź jak wnioskować
Wzrost opłat za ogrzewanie podniesie koszty wynajmu mieszkań w 2025 i 2026 roku
Wzrost opłat za ogrzewanie podniesie koszty wynajmu mieszkań w 2025 i 2026 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF?
22 wrz 2025

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 r. rozpocznie się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Nowy dokument u prezydenta: Emerytura wyższa o minimum 600 zł, ale pod warunkiem spełnienia pewnego wymogu. Jakiego?
22 wrz 2025

Zamiast jednorazowych świadczeń, Kancelaria Prezydenta rozważa długoterminowe wsparcie dla matek. Nowa inicjatywa zakłada nie tylko miesięczne wypłaty po urodzeniu dziecka, ale również dodatkowe składki emerytalne. Celem programu jest nie tylko poprawa sytuacji finansowej rodzin, ale także zachęcenie do posiadania dzieci, co ma wpłynąć na zwiększenie dzietności w Polsce.
Nowe świadczenie 2025. Nawet 3 500 zł dla gospodarstw z niskim dochodem. Pieniądze przepadają bez wniosku złożonego do 15 grudnia 2025
22 wrz 2025

Bon ciepłowniczy to nowe rozwiązanie, które ma chronić gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania sieciowego przed rosnącymi rachunkami. Wsparcie będzie wypłacane dwukrotnie: najpierw za drugą połowę 2025 roku, a następnie za cały 2026 rok. W zależności od ceny ciepła oraz dochodu rodziny, dopłata może wynieść od 500 zł do nawet 3500 zł.

REKLAMA

KGP: 113 674 interwencji, 516 wypadków drogowych, 41 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
22 wrz 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 113 674 interwencji. Byli wzywani do 516 wypadków drogowych.
Nowa decyzja ZUS: Seniorzy mogą dostać 3757 zł miesięcznie. Sprawdź, czy się kwalifikujesz!
22 wrz 2025

Zarobki seniorów, którzy wychowali czworo lub więcej dzieci, wzrosną, co wiąże się z wprowadzeniem nowego świadczenia, które ma na celu zastąpienie programu "Mama 4+". Jego nazwa to "Rodzice 4+", a ma wejść w życie, by wyrównać dotychczasowe nierówności. Oto szczegóły.

Rząd wprowadza nową pomoc dla seniorów. Zamiast waloryzacji emerytur proponuje inną formę wsparcia. Jaką?
22 wrz 2025

Rząd przedstawił plan działań na nadchodzące miesiące, zawierający propozycje, które mogą mieć duży wpływ na życie Polaków. Nie wszystkie z tych obietnic są jednak jednoznaczne, a ich pełne znaczenie i potencjalne skutki pozostają niejasne. Pełen obraz rządowych zamierzeń jest bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
PFRON: 1 punkt, 2 punkty, 5 i 10 punktów. Pozwalają łatwiej uzyskać dofinansowanie
22 wrz 2025

W artykule porównujemy system punktów preferencyjnych w programie "Aktywny samorząd” w 2025 roku z punktami dla zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością).

REKLAMA

Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
22 wrz 2025

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.
Opodatkowanie budowli – przepisy i orzecznictwo
22 wrz 2025

Budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W prawie podatkowym jest ona czymś innym niż budynek. Muszą jednak zostać spełnione określone przesłanki, aby jakaś konkretna rzecz została objęta opodatkowaniem od nieruchomości jako budowla.

REKLAMA