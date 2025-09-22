Bon ciepłowniczy to nowe rozwiązanie, które ma chronić gospodarstwa domowe korzystające z ogrzewania sieciowego przed rosnącymi rachunkami. Wsparcie będzie wypłacane dwukrotnie: najpierw za drugą połowę 2025 roku, a następnie za cały 2026 rok. W zależności od ceny ciepła oraz dochodu rodziny, dopłata może wynieść od 500 zł do nawet 3500 zł.

Na czym polega bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne skierowane do gospodarstw, którym ciepło dostarcza przedsiębiorstwo energetyczne. Warunkiem jest to, że jednoskładnikowa cena ciepła przekracza 170 zł za GJ netto. Program nie obejmuje osób ogrzewających dom gazem, węglem czy innymi paliwami, przeznaczony jest wyłącznie dla odbiorców ciepła systemowego. Czyli najczęściej osób mieszkających w blokach lub domach jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Świadczenie będzie wypłacane w dwóch turach. Pierwsza obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku, druga, pełen rok 2026. Co ważne, w jednym gospodarstwie przysługuje tylko jeden bon, nawet jeśli kilka osób złoży wnioski. Wypłata trafi do tego, kto zrobi to jako pierwszy.

Kryteria dochodowe – kto może skorzystać?

Drugim warunkiem jest spełnienie limitów dochodowych. Ustalono je na poziomie:

3272,69 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,

w gospodarstwie jednoosobowym, 2454,52 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód wyliczany jest według zasad znanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pod uwagę bierze się dokumenty za poprzedni rok kalendarzowy: przy wniosku za II półrocze 2025 roku sprawdzane będą dochody za 2024 rok, a przy wniosku za cały 2026 rok, dochody za rok 2025.

Jeśli dochód przekroczy próg, działa tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wysokość bonu zostanie obniżona o kwotę przekroczenia. Jeśli jednak po pomniejszeniu świadczenie wyniesie mniej niż 20 zł, nie zostanie w ogóle wypłacone. Dzięki temu wsparcie trafia przede wszystkim do tych, którzy najbardziej go potrzebują.

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Wysokość dopłaty zależy od poziomu cen ciepła. Im wyższa taryfa w danym przedsiębiorstwie, tym większe świadczenie dla odbiorcy.

II półrocze 2025 roku

500 zł – przy cenie ciepła powyżej 170 zł/GJ i nie wyższej niż 200 zł/GJ,

1000 zł – jeśli cena wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ,

1750 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Rok 2026

1000 zł – przy cenie ciepła powyżej 170 zł/GJ i nie wyższej niż 200 zł/GJ,

2000 zł – jeśli cena wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie więcej niż 230 zł/GJ,

3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku wsparcie będzie dwukrotnie wyższe niż w drugiej połowie 2025 roku.

Przykłady wyliczeń

Żeby lepiej zobrazować mechanizm, warto przytoczyć przykłady.

Samotna osoba z dochodem 3300 zł miesięcznie, mieszkająca w budynku z ceną ciepła 205 zł/GJ, normalnie kwalifikowałaby się do bonu w wysokości 1000 zł. Jednak przekroczenie progu dochodowego o 27,31 zł oznacza pomniejszenie dopłaty do 972,69 zł.

miesięcznie, mieszkająca w budynku z ceną ciepła 205 zł/GJ, normalnie kwalifikowałaby się do bonu w wysokości 1000 zł. Jednak przekroczenie progu dochodowego o 27,31 zł oznacza pomniejszenie dopłaty do 972,69 zł. Rodzina trzyosobowa z dochodem 7600 zł (2533 zł na osobę) i ceną ciepła 235 zł/GJ, formalnie spełnia kryteria do bonu w wysokości 1750 zł. Z uwagi na przekroczenie progu o 78,81 zł, faktycznie otrzyma 1671,19 zł.

Takie przykłady pokazują, że warto dokładnie policzyć dochody i przygotować się na ewentualne pomniejszenia.

Terminy składania wniosków

Czas na złożenie wniosku jest ograniczony i należy go pilnować.

Za drugą połowę 2025 roku – wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.

– wnioski można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Za rok 2026 – nabór potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Spóźnione wnioski pozostaną bez rozpoznania, dlatego warto nie czekać do ostatniej chwili.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o bon przyjmują urzędy gmin i miast, w praktyce wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci. Można to zrobić na dwa sposoby:

tradycyjnie – składając dokumenty w urzędzie lub wysyłając pocztą (liczy się data nadania),

– składając dokumenty w urzędzie lub wysyłając pocztą (liczy się data nadania), elektronicznie – za pomocą ePUAP, podpisując wniosek profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną.

Dzięki tej drugiej opcji unikniesz kolejek i przyspieszysz procedurę.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający korzystanie z ciepła sieciowego – może to być rachunek lub zaświadczenie od spółdzielni,

– może to być rachunek lub zaświadczenie od spółdzielni, informacje o dochodach gospodarstwa – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,

– zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy.

Część gmin wymaga także dodatkowych formularzy, dlatego zawsze warto sprawdzić szczegółowe ogłoszenie swojego urzędu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy bon ciepłowniczy obejmuje właścicieli domów jednorodzinnych?

Tak, o ile korzystają oni z ciepła systemowego i spełniają kryteria cenowe i dochodowe.

Czy świadczenie można dostać kilka razy?

Tak, najpierw za drugą połowę 2025 roku, a potem za cały rok 2026.

Czy osoby korzystające z pieców gazowych, olejowych lub węglowych otrzymają wsparcie?

Nie. Bon ciepłowniczy jest przeznaczony wyłącznie dla odbiorców ciepła sieciowego.

