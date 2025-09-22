Masz lekki stopień? Sprawdź, ile możesz dostać z MOPS w 2025: konkretne kwoty

Masz lekki stopień niepełnosprawności i zastanawiasz się, czy coś Ci się należy? Choć nie daje on renty, w 2025 roku otwiera dostęp do wielu form wsparcia. Możesz otrzymać dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc w codziennych sprawach, darmowego asystenta czy nawet dofinansowanie sprzętu i likwidacji barier w domu. To realne pieniądze i usługi, które ułatwiają życie. Sprawdź, ile możesz zyskać i jak krok po kroku złożyć wniosek w MOPS lub PCPR.

Czym jest lekki stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności oznacza, że dana osoba ma naruszoną sprawność organizmu, co powoduje obniżenie zdolności do pracy oraz ograniczenia w pełnieniu ról społecznych. Ograniczenia te mogą być jednak w dużej mierze kompensowane dzięki odpowiedniemu sprzętowi, środkom pomocniczym lub rozwiązaniom technicznym. W praktyce oznacza to, że osoba z lekkim stopniem nie wymaga stałej opieki drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Może pracować i uczestniczyć w życiu społecznym, ale potrzebuje pewnych dostosowań, np. lżejszych obowiązków, częstszych przerw czy specjalistycznego wyposażenia stanowiska pracy.

Takie orzeczenie nie daje prawa do renty ani stałego świadczenia pieniężnego. Jest jednak przepustką do szeregu form pomocy oferowanych przez gminę i powiat, w tym przez MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Zasiłki z MOPS dla osób z lekkim stopniem

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najczęściej przyznawane są dwa rodzaje świadczeń pieniężnych: zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy. Ich przyznanie zależy od sytuacji dochodowej i życiowej wnioskodawcy.

Zasiłek okresowy – kto może go dostać i ile wynosi?

Zasiłek okresowy przysługuje osobom, które:

spełniają kryterium dochodowe,

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu choroby, niepełnosprawności, bezrobocia).

Od 2025 roku obowiązują nowe progi dochodowe:

1010 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

– dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł – na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem. Przykładowo, samotna osoba z dochodem 850 zł może otrzymać zasiłek w wysokości około 160 zł miesięcznie. Świadczenie to przyznawane jest zwykle na okres od 1 do 6 miesięcy i może być przedłużane w zależności od sytuacji.

Zasiłek celowy – jednorazowa pomoc na konkretne potrzeby

Drugą formą wsparcia jest zasiłek celowy, czyli jednorazowe świadczenie przyznawane na pokrycie konkretnych wydatków, takich jak:

zakup leków,

opał na zimę,

odzież,

sprzęt AGD,

żywność.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie przez gminę i zazwyczaj wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Wniosek można złożyć w MOPS osobiście, przez ePUAP lub pocztą.

Specjalny zasiłek celowy – nawet przy wyższych dochodach

W szczególnie trudnych sytuacjach życiowych możliwe jest przyznanie specjalnego zasiłku celowego, nawet jeśli dochód przekracza ustawowe kryterium. Dotyczy to jednak wyjątkowych przypadków, takich jak:

nagłe zdarzenia losowe (np. pożar, zalanie),

sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji.

W takich przypadkach MOPS może przyznać pomoc uznaniową, ale decyzja zależy od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który ma na celu odciążenie budżetu domowego w zakresie kosztów utrzymania lokalu. To świadczenie przysługuje zarówno najemcom, jak i właścicielom mieszkań, o ile spełniają określone kryteria dochodowe i metrażowe.

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia dla osób, które ponoszą zbyt wysokie koszty utrzymania mieszkania w stosunku do swoich dochodów. Świadczenie to przysługuje zarówno właścicielom mieszkań, jak i najemcom czy członkom spółdzielni. Aby otrzymać dodatek w 2025 roku, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki:

1. Tytuł prawny do lokalu

O dodatek mogą ubiegać się osoby, które:

są właścicielami mieszkania lub domu,

mają spółdzielcze prawo do lokalu,

wynajmują mieszkanie,

zajmują lokal na podstawie innego tytułu (np. użyczenia).

2. Powierzchnia użytkowa mieszkania

Mieszkanie nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej określonej ustawowo. W przypadku osób z niepełnosprawnością normatyw można zwiększyć o 15%.

Liczba osób w gospodarstwie Powierzchnia normatywna Zwiększenie dla osób z niepełnosprawnością 1 osoba 35 m² +15% 2 osoby 40 m² +15% 3 osoby 45 m² +15% 4 osoby 55 m² +15% 5 osób 65 m² +15% 6 osób 70 m² +15% Każda kolejna osoba +5 m² +15%

Dopuszczalne przekroczenie normatywu:

do 30% – bez dodatkowych warunków,

do 50% – jeśli powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% całkowitej powierzchni mieszkania.

3. Dochód i udział wydatków w budżecie

Nie ma jednego, sztywnego progu dochodowego. Liczy się relacja między wydatkami na mieszkanie a dochodem gospodarstwa:

osoba samotna – wydatki mieszkaniowe muszą przekraczać 20% jej dochodu,

rodzina – wydatki muszą przekraczać 15% łącznego dochodu.

Dodatek pokrywa różnicę między rzeczywistymi kosztami a tzw. udziałem własnym mieszkańca.

Przykład: Osoba samotna z dochodem 2000 zł miesięcznie, której koszty mieszkania wynoszą 600 zł, ma udział własny 400 zł (20% z 2000 zł). Dodatek mieszkaniowy może wynieść 200 zł.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku ustalana jest indywidualnie, ale w praktyce w 2025 roku wynosi średnio od 250 zł do 380 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane jest na 6 miesięcy, po czym należy ponownie złożyć wniosek wraz z aktualnymi dokumentami.

Bon energetyczny – dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych

Od drugiej połowy 2025 roku osoby korzystające z ciepła systemowego mogą ubiegać się o bon energetyczny (wcześniej znany jako dodatek energetyczny). Świadczenie to ma chronić gospodarstwa domowe przed gwałtownym wzrostem kosztów ogrzewania.

Warunki przyznania

Bon przysługuje, jeśli:

cena ciepła przekracza 170 zł za GJ ,

, dochód gospodarstwa nie przekracza progów ustawowych (z możliwością zastosowania zasady złotówka za złotówkę).

Wysokość bonu energetycznego

W drugiej połowie 2025 roku jednorazowa kwota świadczenia wyniesie:

500 zł – przy kosztach ogrzewania powyżej 170 zł/GJ i nie wyższych niż 200 zł/GJ,

– przy kosztach ogrzewania powyżej 170 zł/GJ i nie wyższych niż 200 zł/GJ, 1000 zł – przy kosztach powyżej 200 zł/GJ i nie wyższych niż 230 zł/GJ,

– przy kosztach powyżej 200 zł/GJ i nie wyższych niż 230 zł/GJ, 1750 zł – przy kosztach przekraczających 230 zł/GJ.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o bon energetyczny można składać w urzędzie gminy lub miasta w terminie od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku. Jeśli wniosek nie zostanie złożony w tym okresie, prawo do świadczenia przepada.

Usługi opiekuńcze i pomoc rzeczowa

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych form pomocy oferowanych przez gminy i MOPS. Do najważniejszych należą usługi opiekuńcze oraz pomoc w formie posiłków.

Usługi opiekuńcze – pomoc w codziennym funkcjonowaniu

Usługi opiekuńcze obejmują wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak:

robienie zakupów,

sprzątanie,

przygotowanie posiłków,

pomoc w higienie osobistej,

towarzyszenie do lekarza.

Świadczenie to przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a nie mogą liczyć na pomoc bliskich.

Koszt usług opiekuńczych ustalany jest przez każdą gminę indywidualnie i zależy od sytuacji dochodowej osoby:

w Warszawie stawka wynosi 20 zł za godzinę , ale osoby o najniższych dochodach mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z opłat ,

stawka wynosi , ale osoby o najniższych dochodach mogą być , w mniejszych gminach stawki są niższe, zazwyczaj od 8 do 15 zł za godzinę.

Decyzję o przyznaniu usług podejmuje MOPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Od kilku lat w Polsce działa program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością (AOON). W 2025 r. przewiduje on możliwość przyznania do 30 godzin wsparcia miesięcznie. Usługa ta jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest z budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że asystent może pomóc w przemieszczaniu się, dotarciu do lekarza, urzędu czy w uczestnictwie w życiu społecznym.

Trzeba jednak pamiętać, że w wielu gminach priorytet mają osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem. Osoby z lekkim stopniem również mogą zostać objęte pomocą, ale tylko wtedy, gdy w danej edycji programu pozostają wolne godziny i środki.

Jak złożyć wniosek w MOPS – krok po kroku

Cała procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga odpowiedniego przygotowania. Najpierw należy zgromadzić dokumenty czyli:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokumenty potwierdzające dochody (np. zaświadczenia z pracy, decyzje z ZUS, PIT)

rachunki, które pokazują realne koszty życia: opłaty za mieszkanie, media, leki.

Następnie składa się wniosek w MOPS lub OPS. W wielu gminach można to zrobić również elektronicznie przez ePUAP. Kolejnym krokiem jest wywiad środowiskowy, podczas którego pracownik socjalny odwiedza wnioskodawcę i ocenia jego sytuację życiową. Na tej podstawie gmina wydaje decyzję administracyjną, w której określa rodzaj i zakres przyznanego wsparcia, jego okres obowiązywania oraz ewentualną odpłatność. Ostatnim etapem jest realizacja świadczenia, czyli uruchomienie usługi opiekuńczej, wypłata zasiłku czy przekazanie skierowania na posiłki.

Ile można dostać z MOPS i PCPR przy lekkim stopniu niepełnosprawności w 2025 r.?

Forma wsparcia Kwota (2025) Gdzie złożyć wniosek Zasiłek okresowy różnica do kryterium dochodowego: – do 1010 zł samotnie gospodarujący – do 823 zł na osobę w rodzinie MOPS Zasiłek celowy kilkadziesiąt – kilkaset zł jednorazowo (w zależności od potrzeb i decyzji gminy) MOPS Dodatek mieszkaniowy średnio 250–380 zł/mies. , w zależności od czynszu, metrażu i dochodu MOPS / urząd gminy Bon energetyczny jednorazowo 500–1750 zł (za II połowę 2025 r., w zależności od kosztów ogrzewania) MOPS / urząd gminy Usługi opiekuńcze 8–20 zł/h (odpłatność ustalana wg dochodu; osoby o najniższych dochodach często zwolnione) MOPS Asystent osobisty (AOON) do 30 godzin miesięcznie, usługa bezpłatna (dla osób z lekkim stopniem – tylko przy dostępnych środkach) Gmina / PCPR / NGO

