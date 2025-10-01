Po 50. roku życia przysługuje to świadczenie - nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo? Jakie warunki?

Wielu Polaków po pięćdziesiątce zaczyna mierzyć się z problemami zdrowotnymi, które utrudniają codzienną aktywność zawodową. Niewiele osób wie, że w takich sytuacjach można skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego, które pomaga utrzymać bezpieczeństwo domowego budżetu. Sprawdzamy, ile dokładnie wynosi to świadczenie w 2025 roku, kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić.

Czym jest to świadczenie chorobowe po 50. roku życia?

Renta chorobowa przysługuje osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dalej pracować. Może dotyczyć zarówno całkowitej, jak i częściowej niezdolności do pracy.

Całkowita niezdolność oznacza brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowa niezdolność oznacza, że dana osoba nie może już pracować zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Wiek 50 + nie zmienia samych zasad przyznawania świadczenia, ale właśnie osoby po pięćdziesiątce najczęściej z niego korzystają, bo w tej grupie rośnie liczba chorób przewlekłych i ograniczeń zdrowotnych.

Ile wynosi renta chorobowa w 2025 roku?

Od marca 2025 roku obowiązują nowe kwoty:

1 878,91 zł brutto – przy całkowitej niezdolności do pracy,

– przy całkowitej niezdolności do pracy, 1 409,18 zł brutto – przy częściowej niezdolności.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie jest wyższe:

2 254,69 zł brutto – całkowita niezdolność,

– całkowita niezdolność, 1 691,02 zł brutto – częściowa niezdolność.

To oznacza, że najwyższa miesięczna kwota, jaką można otrzymać, przekracza 2250 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie po 50. roku życia?

Prawo do wypłaty mają osoby, które spełnią trzy warunki:

Mają orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS. Mają wymagany staż ubezpieczeniowy, najczęściej co najmniej 5 lat składkowych i nieskładkowych w ciągu ostatnich 10 lat. Czas powstania niezdolności wystąpił w trakcie ubezpieczenia lub najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Wyjątek: jeśli kobieta udokumentuje 25 lat stażu, a mężczyzna 30 lat – nie musi spełniać warunku 5 lat w ostatniej dekadzie.

Jak się ubiegać o rentę chorobową?

Procedura składa się z kilku kroków:

Zebranie dokumentacji medycznej i opinii lekarskich.

Złożenie wniosku w ZUS (formularz ERR) – osobiście, przez pełnomocnika albo online przez PUE ZUS.

Badanie u lekarza orzecznika.

Decyzja wydana przez ZUS lub KRUS.

Czy można dorabiać do świadczenia?

Tak, ale obowiązują limity. W 2025 roku kwoty wyglądają następująco:

do 70% przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie pozostaje bez zmian,

od 70% do 130% – świadczenie jest zmniejszane,

powyżej 130% – świadczenie zostaje zawieszone.

Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2024 poz. 1631), zus.pl, krus.pl.