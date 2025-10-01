REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Prawa dziecka » Nie tylko punkty 7 i 8. Kolejne problemy z orzekaniem o niepełnosprawności

Nie tylko punkty 7 i 8. Kolejne problemy z orzekaniem o niepełnosprawności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2025, 11:56
[Data aktualizacji 01 października 2025, 11:57]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Orzekanie o niepełnosprawności dziecka budzi wiele wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak ponownie apeluje o zmianę działania komisji orzekających o niepełnosprawności. Do Biura RPD wciąż wpływają zastrzeżenia rodziców, zaniepokojonych formą przeprowadzania wywiadu i badania z udziałem dziecka.

Trudne przeżycie dla dzieci i rodziców. Co z poszanowaniem godności?

Jak informuje RPD, rodzice opisują sytuacje, gdy muszą negatywnie wypowiadać się o stanie zdrowia i funkcjonowaniu dziecka w jego obecności. Zdarza się, iż członkowie komisji zadają pytania, które nie dotyczą choroby, w związku z którą ma zostać wydane orzeczenie. „Każda komisja to koszmar, trzeba mówić źle o dziecku, przy dziecku. Syn ma bardzo niską samoocenę i dużo kompleksów. Po takich komisjach nasilają się depresje” – to jedna z przykładowych historii przedstawionych w piśmie rzeczniczki skierowanym 25 września 2025 r. do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

REKLAMA

REKLAMA

Monika Horna-Cieślak chce, by resort rodziny zastanowił się nad możliwością wprowadzenia zmian systemowych, które gwarantowałyby dzieciom poszanowanie ich prawa do intymności i godności, zgodnie z art. 23 Konwencji o prawach dziecka.

Warto podkreślić, iż nie jest to pierwszy apel Biura Rzecznika Praw Dziecka w tej sprawie. Poprzednie wystąpienia dotyczyły m.in. niejasnych praktyki stosowanych przez zespoły, które pozbawiały prawa do punktów 7 i 8 i wydawały orzeczenia na krótki okres.

„Komisje orzekające zdają się nie zauważać problemów osób autystycznych – takich jak nadwrażliwość sensoryczna czy problemy neurologiczne, a także innych współwystępujących chorób. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży z autyzmem, jak i osób dorosłych, po których na pierwszy rzut oka nie widać ich niepełnosprawności.” – czytamy w wystąpieniu z lipca 2024 r.

REKLAMA

Rzeczniczka podkreśla, iż w sprawie nieprawidłowości w systemie orzekania zespołów i komisji apelowała wielokrotnie (w czerwcu, sierpniu i listopadzie ubiegłego roku oraz w styczniu i kwietniu 2025 r.). Teraz pyta wiceministra Krasonia o to czy otrzymywał zastrzeżenia do przebiegu posiedzeń zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i czy prowadził działania w obszarze tych problemów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy dziecko może dostać orzeczenie? Aktualne przepisy

Przypomnijmy, iż dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych, jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę:

  • rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynnościowy organizmu,
  • sprawność fizyczną i psychiczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu,
  • możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, niepełnosprawność dziecka spełniającego warunki zaliczenia do osób niepełnosprawnych orzeka się na czas:

  • określony, nie krótszy niż 3 lata, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia albo
  • do ukończenia przez dziecko 16 roku życia w przypadku potwierdzenia u dziecka rzadkiej choroby genetycznej o jednorodnym i niezmiennym przebiegu lub zespołu Downa.

Punkt 7 i punkt 8 w orzeczeniu. Co oznaczają i dlaczego są ważne?

Ważnym elementem orzeczenia o niepełnosprawności są m.in. wskazania tzw. punkty. Punkt 7 wskazuje na konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Z kolei punkt 8 mówi o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Elementy te mają kluczowe znaczenie dla niektórych świadczeń. Przykładowo, rodzic może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zawiera właśnie te wskazania. W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie na dziecko. Kwota ta zostanie zwaloryzowana od 1 stycznia 2026 r.

Powiązane
Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?
Wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Co oznacza punkt 7 i 8? [Przykład]
Wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności. Co oznacza punkt 7 i 8? [Przykład]
Żądania zwrotu pieniędzy za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne. Co dalej z sytuacją osób z niepełnosprawnościami?
Żądania zwrotu pieniędzy za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne. Co dalej z sytuacją osób z niepełnosprawnościami?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak prawidłowo i zgodnie z prawem jeździć po ulicy rowerem? Czyli czego mogą od rowerzystów wymagać kierowcy i vice versa? Q&A
01 paź 2025

Rower i przepisy ruchu drogowego 2025: W poprzednim artykule omówiłem najczęstszy sposób poruszania się rowerem, czyli pod drodze lub pasie dla rowerów (DRD), drodze dla pieszych i rowerów (CPR) i drodze dla pieszych, które w mojej ocenie sprawiają dużo problemy. Jak się okazuje poruszanie się rowerem po jezdni (ulica) i po lesie sprawia nie mniejsze problemy, które tym razem wyjaśnię w formie Q&A.
Nie tylko punkty 7 i 8. Kolejne problemy z orzekaniem o niepełnosprawności
01 paź 2025

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak ponownie apeluje o zmianę działania komisji orzekających o niepełnosprawności. Do Biura RPD wciąż wpływają zastrzeżenia rodziców, zaniepokojonych formą przeprowadzania wywiadu i badania z udziałem dziecka.
Pracowników zaskoczyły niższe wpływy na konta. Z czego wynikają? Można jeszcze złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia
01 paź 2025

Jesień zaskoczyła pracowników nie tylko niskimi temperaturami, ale również niższymi wpływami na konta. Skąd się wziął nagły spadek wynagrodzenia? Dotyczy tych osób, które nie złożyły pracownikom stosownych oświadczeń.
System kaucyjny w Polsce rusza dziś, tj. 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Dziś, 1 października 2025 r. w całej Polsce zaczął działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.

REKLAMA

System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Pracowniku, tego dokumentu nie podpisuj w ciemno! Dzięki temu pracodawca nie zaskoczy cię potrąceniem z wynagrodzenia
01 paź 2025

Jak dbać o swoje wynagrodzenie? Między innymi trzeba zwracać uwagę na to, jakie dokumenty podpisuje się na prośbę pracodawcy. Zgody podpisane w ciemno i bez należytej uwagi mogą bowiem w przyszłości doprowadzić do tego, że pracownik straci wpływ na potrącenia ze swojej wypłaty.
Polska przeregulowała MiCA? Eksperci ostrzegają przed barierami i chaosem podatkowym [Projekt ustawy o kryptoaktywach]
30 wrz 2025

Polska przygotowała najobszerniejszą implementację MiCA w całej UE aż 104 strony regulacji (Projekt ustawy o kryptoaktywach). Tak rozbudowane przepisy mają uporządkować rynek, ale rodzą pytania, czy nie staną się barierą dla polskich przedsiębiorców.
To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko
30 wrz 2025

Czy jest prosty sposób na rozwiązanie problemu długiego oczekiwania na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia? Samorząd lekarski sformułował swoje stanowisko w tej istotnej sprawie. Może ono mieć poważne skutki społeczne i zdrowotne.

REKLAMA

Dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Mało kto o tym wie, ale szef musi zwrócić Ci pieniądze, jeżeli dojeżdżasz autem do pracy do innego miasta
30 wrz 2025

Okazuje się, że jeżeli dojeżdżasz autem do pracy z innej miejscowości, to w niektórych sytuacjach twój pracodawca może pomóc Ci pokryć koszty związane z wydatkami na dojazd. Kiedy przysługuje zwrot? Jaka to kwota? Oto szczegóły.
Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
01 paź 2025

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.

REKLAMA