Dodatek energetyczny 2025 - dla kogo dopłaty do rachunków w tym roku? Kto musi złożyć wniosek?

Dodatek energetyczny 2025 - dla kogo dopłaty do rachunków w tym roku? Kto musi złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2025, 14:27
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dodatek energetyczny 2025 - dla kogo? Ile wynosi? Od kiedy wniosek?
shutterstock

W 2025 roku Polacy mogą skorzystać aż z dwóch dodatków energetycznych. Oba mają łagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania i energii, ale różnią się grupą odbiorców i sposobem przyznania. Sprawdź, kto może liczyć na dopłatę, ile wynosi świadczenie i od kiedy złożyć wniosek o dodatek energetyczny.

rozwiń >

Dwa dodatki energetyczne w 2025 roku

Dodatek energetyczny to wsparcie finansowe od państwa dla osób, które ponoszą wydatki na prąd, ciepło lub inne źródła ogrzewania. Ma on złagodzić skutki wzrostu cen energii, które w ostatnich latach mocno obciążyły domowe budżety.

W tym roku obowiązują dwa osobne dodatki energetyczne:

  • Ryczałt energetyczny – stałe świadczenie wypłacane przez ZUS określonym grupom, mający na celu zrekompensowanie kosztów związanych z wydatkami na opłacanie rachunków za energię elektryczną.
  • Bon ciepłowniczy – jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego z sieci np. mieszkańców bloków i wspólnot, których dostawca podniósł ceny energii cieplnej powyżej ustawowych progów.

Bon ciepłowniczy 2025 – dla kogo dopłata do ogrzewania?

Bon ciepłowniczy to wsparcie dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego z sieci. Nie dotyczy osób ogrzewających domy węglem, pelletem, gazem LPG czy olejem opałowym.

Bon przysługuje, jeśli cena ciepła dla danego budynku przekroczy progi określone w ustawie – od 170 zł do ponad 230 zł za GJ.

Wysokość dopłaty zależy od przedziału cenowego ogrzewania i w 2025 roku wynosi:

  • 500 zł, 1000 zł, 1750 zł (>170 GJ, >200 GJ, >230 GJ)

W 2026 roku bon ciepłowniczy wyniesie:

  • 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
  • 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
  • 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.

Według szacunków rządu koszt programu to około 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 400 tys. osób.

Kryteria dochodowe w bonie ciepłowniczym

Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

  • 3 272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 
  • 2 454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przy przekroczeniu progów stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wsparcie zostanie odpowiednio obniżone, ale mimo przekroczenia progu można składać wniosek o bon ciepłowniczy.

Od kiedy składać wnioski o bon ciepłowniczy 2025?

Wnioski o bon ciepłowniczy składa się w dwóch turach, w zależności od okresu rozliczeniowego:

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 – wnioski przyjmowane są od 3 listopada do 15 grudnia 2025,
  • za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 – nabór potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.

Wnioski przyjmują urzędy gmin lub miast, właściwe dla miejsca zamieszkania. Można je złożyć osobiście w urzędzie, elektronicznie przez ePUAP.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • fakturę z ciepłowni, potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,
  • dokumenty dochodowe np. PIT.

Ryczałt energetyczny 2025 – komu przysługuje i ile wynosi?

Ryczałt energetyczny to dopłata do prądu dla osób szczególnie zasłużonych lub poszkodowanych przez systemy totalitarne. Otrzymują go m.in.:

  • kombatanci i wdowy po kombatantach,
  • osoby represjonowane i deportowane,
  • wdowy lub wdowcy po osobach uprawnionych.

Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Od 1 marca 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie – po corocznej waloryzacji ogłaszanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jak i kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć w dowolnym momencie roku – nie obowiązuje żadne „okienko naboru”. Składa się formularz ZUS ERK, a do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do statusu kombatanta lub osoby represjonowanej. Można to zrobić listownie, lub elektronicznie przez PUE ZUS, osobiście w oddziale ZUS.

ZUS wypłaca świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc automatycznie, bez konieczności ponawiania wniosku w kolejnych latach.

Źródło: INFOR
