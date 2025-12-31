REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów

Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 grudnia 2025, 08:09
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
dziecko, choroba, niepełnosprawni, świadczenie, rodzice, dochód, świadczenie pielęgnacyjne, opieka
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r., wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego – bo o nim mowa – do kwoty 3 386 zł miesięcznie. O świadczenie to, mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka, którzy nie muszą przy tym rezygnować z własnej aktywności zawodowej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – warunkiem otrzymania świadczenia, jest odpowiednia adnotacja w pkt 7 i 8 ww. orzeczenia, której skład orzekający, powinien dokonywać w przypadku określonych stanów chorobowych dziecka.

rozwiń >

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne, to świadczenie, które przysługuje na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

REKLAMA

REKLAMA

  • matce albo ojcu,
  • innemu opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • innej osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • małżonkowi jak również
  • rodzinie zastępczej (niezależnie od pokrewieństwa z dzieckiem), osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawuje opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli – nad dzieckiem), które:

  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym znajduje się wskazanie o:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: jakie stany chorobowe uzasadniają konieczność stałej opieki nad dzieckiem, od której – uzależnione jest prawo do świadczenia? [LISTA]

Jak zostało już wspomniane powyżej – w przypadku, gdy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (a nie na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) – warunkiem jego przyznania jest to, żeby w ww. orzeczeniu – w tzw. „wskazaniach”, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które określa skład orzekający – znalazła się adnotacja, że dziecko:

  • wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w pkt 7 orzeczenia) oraz
  • wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (w pkt 8 orzeczenia).

Jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka – w pkt 7 i 8 – nie znajdą się ww. (obie) adnotacje – świadczenie pielęgnacyjne, nie będzie przysługiwało.

REKLAMA

W zakresie określania ww. wymagań – skład orzekający – nie ma jednak pełnej dobrowolności. To, jakie stany chorobowe dziecka, wymagają sprawowania nad nim stałej opieki przez jego opiekuna, wynika bowiem z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (a konkretniej jego par. 2) i są to odpowiednio:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
  2. wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,
  3. upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
  4. psychozy i zespoły psychotyczne,
  5. całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności (czyli – zaburzenia ze spektrum autyzmu),
  6. padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
  7. nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,
  8. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni oraz
  9. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Dotychczas brak było jednak listy chorób, z której wprost wynikałoby, w przypadku udokumentowanej diagnozy których schorzeń – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności powinny obligatoryjnie ustalać w orzeczeniach o niepełnosprawności wskazania z pkt 7 i 8. Stan ten, uległ jednak zmianie z dniem 21 marca 2025 r.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i 150 chorób, na które obligatoryjnie powinny być „przyznawane” pkt 7 i 8 – od których uzależnione jest prawo do świadczenia [LISTA]

„21 marca, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa, to nie tylko dzień, w którym mówimy o potrzebach osób zespołem Downa, o tym, kim te osoby są. To także dzień, w którym możemy realnie zmienić ich życie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj podpisuję nowe wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla zespołów orzeczniczych – ogłosił, w pierwszym kwartale 2025 r., ówczesny wiceminister Łukasz Krasoń.

W ww. zaleceniach znalazła się lista 150 chorób, których udokumentowana diagnoza będzie uprawniała do orzeczenia o niepełnosprawności na maksymalny dopuszczalny okres, tj. do ukończenia przez dziecko 16 roku życia oraz zobowiązywała zespół orzeczniczy do ustalenia w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania z pkt 7 (tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz wskazania z pkt 8 (tj. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Schorzenia te, zostały wyszczególnione w Załączniku nr A do ww. zaleceń i zaliczają się do nich:

  1. Achondroplazja
  2. Zespół Aicardi'ego-Goutières
  3. Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna
  4. Zespół Alpersa-Huttenlochera
  5. Alfa- i beta-mannozydoza
  6. Zespół Alströma
  7. Zespół Angelmana
  8. Zespół Aperta
  9. Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
  10. Ataksja-teleangiektazja
  11. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
  12. Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza
  13. Zespół Bardeta-Biedla
  14. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa R4 związana z betasarkoglikanem
  15. Zespół CHARGE
  16. Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1
  17. Dysplazja kampomeliczna
  18. Choroba Canavan
  19. Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD)
  20. Zespół Cockayne
  21. Zespół Coffina-Lowry'ego
  22. Wrodzony brak ramienia i przedramienia
  23. Wrodzone zaburzenie glikozylacji
  24. Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7
  25. Zespół Cornelia de Lange
  26. Mukowiscydoza
  27. Zespół Dravet (związany z SCN1A)
  28. Zespół Dubowitza
  29. Dystrofia mięśniowa
  30. Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  31. Sekwencja deformacyjna akinezji płodu
  32. Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X
  33. Zespół Frasera
  34. Ataksja Friedreicha
  35. Zespół Frynsa
  36. Gangliozydoza GM1
  37. Gangliozydoza GM2
  38. Choroba Gauchera
  39. Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)
  40. Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia
  41. Holoprozencefalia
  42. Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda
  43. Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza
  44. Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn
  45. Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  46. Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego układu nerwowego
  47. Izolowana anencefalia/exencefalia
  48. Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa
  49. Kwasica izowalerianowa
  50. Choroba Huntingtona postać młodzieńcza
  51. Zespól Kabuki
  52. Choroba Krabbego Krabbe
  53. Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa
  54. Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa
  55. Zespół Larsena
  56. Wrodzona ślepota
  57. Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego
  58. Choroba Lebera "plus"
  59. Zespół Leigha
  60. Zespół Lesch-Nyhana
  61. Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem
  62. Zespół Meckela
  63. Choroba Menkesa
  64. Leukodystrofia metachromatyczna
  65. Zespół Millera-Diekera
  66. Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
  67. Zespół Mowata-Wilson
  68. Mukolipidoza (grupa chorób)
  69. Mukopolisacharydoza (grupa chorób)
  70. Miopatia nemalinowa
  71. Ostra niewydolność oddechowa noworodków spowodowana niedoborem SP-B
  72. Wady cewy nerwowej
  73. Zespoły neurozwyrodnieniowe spowodowane gromadzeniem się żelaza w mózgu
  74. Wrodzona wielostawowa artrogrypoza pochodzenia neurogennego
  75. Zapalenie rdzenia i nerów wzrokowych
  76. Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa
  77. Niedobór kwasnej sfingomielinazy (ASMD), dawniej zespół Niemanna-Picka
  78. Zespół Nijmegen
  79. Nieimmunologiczny obrzęk płodu
  80. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy - zespól Lowe'a
  81. Zespół hiperteloryzm-nieprawidłowości przełyku-spodziectwo - zespół Opitza G/BBB
  82. Wrodzona łamliwość kości, postać ciężka
  83. Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenianu
  84. Napadowa kinezygenna (wywoływana ruchem) dyskineza
  85. Choroba Pelizaeusa Merzbachera (jedna grupa)
  86. Zespół płetwistości
  87. Zespół Pradera-Willi'ego
  88. Postępujące porażenie nadjądrowe
  89. Postępujące porażenie nadjądrowe - zespól korowo-podstawny
  90. Kwasica propionowa
  91. Rdzeniowy zanik mięśni i wszystkie schorzenia z tej grupy
  92. Padaczka pirydoksynozależna
  93. Niedobór karboksylazy pirogronianowej
  94. Choroba Refsuma
  95. Obustronna agenezja nerek
  96. Zespól Retta
  97. Zespół Rubinsteina-Taybi'ego
  98. Zespół Seckela
  99. Syrenomelia
  100. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
  101. Zespół Smith-Magenis
  102. Zespół Sotosa
  103. Choroba Taya-Sachsa
  104. Dysplazja tanatoforyczna
  105. Triploidia
  106. Zespół WAGR - zespól guza Wilmsa, aniridii, wad układu moczowo-płciowego i niepełnosprawności intelektualnej
  107. Zespół Walkera-Wartburga
  108. Zespół Williamsa
  109. Zespół Wolfa-Hirschhorna
  110. Zespół Wolframa
  111. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
  112. Miopatia centronuklearna sprzężona z chromosomem X
  113. Chondrodysplazja punktowa sprzężona z chromosomem X
  114. Zespół Kleefstry
  115. Zespół alfa-talasemii z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z chromosomem X
  116. Postępująca kostniejąca fibrodysplazja (FOP)
  117. Synaptopatie
  118. Zespół niepełnosprawności intelektualnej spowodowany mutacją DYRK1A
  119. Zespół Cri du Chat (delecja 5p)
  120. Zespół Potockiego-Lupskiego - zespół mikroduplikacji 17p11.2
  121. Genetycznie uwarunkowane (z określonym patogennym wariantem genetycznym) zespoły neurorozwojowe z niepełnosprawnością intelektualną
  122. Zespół Phelan-McDermid
  123. Zespół mózgowo-czołowotwarzowy, zespół Baraitsera-Wintera
  124. Zespół Schinzela-Giediona
  125. Zespół Allana-Herndorna-Dudley'a
  126. Mnogi niedobór sulfataz
  127. Zespół Coffina-Siris
  128. Zespół Koolen'a-de Vries'a
  129. Zespół Ohdo
  130. Zespół Pitta-Hopkinsa
  131. Zespół Bainbridge’a-Ropersa
  132. Zespół Bohringa-Opitza
  133. Zaburzenia glikozylacji (CDG)
  134. Zespół Schaafa-Yang
  135. Zespół Alazami'ego
  136. Zespół Blooma
  137. Zespół Warszawski
  138. Dziecięca hyperglicynemia nieketotyczna
  139. Zespół Ondyny
  140. Zespół Pallistera-Killiana (tetrasomia 12p)
  141. Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn
  142. Zaburzenia metabolizmu cyklu mocznikowego i detoksykacji amoniaku
  143. Trsomia chromosomu 13 (zespół Patau)
  144. Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
  145. Niezrównoważone aberracje chromosomów autosomalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego (ring chromosom, izochromosom, delecja, duplikacja)
  146. Zespół Robertsa
  147. Schizencefalia
  148. Zespół KBG
  149. Zespół dysmorficzny związany z dystalną arthrogrypozą, dysmorfią twarzy i zaburzeniem rozwoju uwarunkowany heterozygotyczną mutacją w genie NALCN (CLIFAHDD)
  150. Zespół Costello powiązany z HRAS

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią nowych wytycznych oraz załącznika nr A:

Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. kwalifikowania do niepełnosprawności osób cierpiących na rzadkie schorzenia genetyczne

Załącznik A do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ - lista 150 schorzeń

Niezależnie od ww. zaleceń i załączonej do nich listy chorób – w dniu 21 marca br., Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydał jeszcze drugie zalecenia, które dotyczą wyłącznie dzieci dotkniętych Zespołem Downa i w przypadku których – orzeczenia o niepełnosprawności również powinny być wydawane na maksymalny dopuszczalny okres (czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia) oraz z obligatoryjnym ustaleniem wskazania w pkt 7 (tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz w pkt 8 (tj. konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią ww. wytycznych:

Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. kwalifikowania do niepełnosprawności osób z zespołem Downa

Powyższe oznacza zatem, że w przypadku, gdy dziecko cierpi na jedno ze schorzeń wymienionych w załączniku nr A do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ lub jest dotknięte Zespołem Downa – od teraz – jego opiekunowie, powinni mieć zagwarantowane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (od 1 stycznia 2026 r. w wysokości 3 386 zł miesięcznie), ponieważ ww. schorzenia i Zespół Downa dają gwarancję ustalenia w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazań z pkt 7 i 8, które są niezbędnym warunkiem przyznania ww. świadczenia. Jest to duży przełom w orzekaniu o niepełnosprawności, dzięki któremu nie powinno już dochodzić do niejednolitej praktyki zespołów orzeczniczych (przynajmniej w zakresie schorzeń wymienionych w załączniku nr A), które przed wydaniem ww. wytycznych, na te same schorzenia, niejednokrotnie – w jednych przypadkach ustalały wskazania z pkt 7 i 8, a w innych – ich nie ustalały, tym samym pozbawiając rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci prawa do wsparcia finansowego w postaci świadczenia pielęgnacyjnego.

W załączniku nr B do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ustalił ponadto listę 58 chorób, w przypadku których orzeczenia o niepełnosprawności również powinno być wydawane na maksymalny dopuszczalny okres (czyli do ukończenia przez dziecko 16 roku życia), ale dają one gwarancję ustalenia w orzeczeniu wyłącznie wskazania z pkt 8. „Przyznanie” pkt 7 – w tych przypadkach – jest zatem pozostawiony indywidualnej ocenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku schorzeń wymienionych w ww. załączniku nr B, nie może zostać ustalone przez zespół orzeczniczy wskazanie zarówno pkt 7, jak i 8 – nie ma już jednak takiej gwarancji co do powyższego, jak w przypadku schorzeń wymienionych w załączniku nr A.

Poniżej, można zapoznać się z pełną treścią nowych wytycznych oraz załącznika nr B:

Załącznik B do wytycznych nr BON-IV.4263.61.2025.SJ - lista 58 schorzeń

Należy również podkreślić, że zarówno lista chorób zawarta w załączniku nr A, jak i załączniku nr B ma charakter otwarty i nie są to jedyne schorzenia, które uprawniają do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na maksymalny okres, tj. do ukończenia przez dziecko 16 roku życia oraz na które powinny być „przyznawane” pkt 7 i 8, w ramach wskazań zawartych w tychże orzeczeniach. Każdy przypadek – wymaga bowiem indywidualnej oceny przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, z uwzględnieniem materiału dowodowego, jaki stanowi dokumentacja medyczna, na co zwrócił uwagę sam Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

„Należy pamiętać, że przedmiotowy katalog schorzeń nie ma charakteru zamkniętego i nie obejmuje wszystkich rzadkich chorób genetycznych. W przypadku wielu chorób rzadkich ich obraz kliniczny jest na tyle zmienny, iż nie znalazły się one w katalogu, albowiem osoby cierpiące na te schorzenia mogą mieć w różnym stopniu naruszoną sprawności organizmu. Postępowania w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności są postępowaniami prowadzonymi zgodnie z regułami określonymi w procedurze administracyjnej – są to więc postępowania dowodowe, w których kluczowy materiał dowodowy stanowi dokumentacja medyczna. W przypadku kwalifikacji do niepełnosprawności osób cierpiących na rzadkie schorzenia genetyczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydania orzeczenia o niepełnosprawności należy uwzględniać opinie lekarzy posiadających doświadczenie w diagnostyce i terapii tych chorób, w szczególności specjalistów w zakresie genetyki klinicznej.”

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie pozbawia aktywność zawodowa rodzica lub opiekuna dziecka

Warto również wspomnieć, że od 1 stycznia 2024 r. – tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dzieci z niepełnosprawnością – osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas zasadami – świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje bowiem bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podejmowanej przez rodzica lub opiekuna dziecka, jak również w zakresie osiąganych przez niego dochodów.

Jak wynikało z uzasadnienia projektu ww. ustawy – nadrzędnym celem ww. ustawy, było umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2024 r. bowiem – podjęcie przez opiekuna niepełnosprawnego dziecka aktywności zawodowej mieszczącej się w ustawowej definicji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, wykluczało prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Zniesienie zakazu pracy, jako jednego z warunków pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od lat było uzasadnionym postulatem rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. W praktyce, zakaz ten oznaczał bowiem utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego opiekuna niepełnosprawnego dziecka, które podjąłby się jakiegokolwiek „dorywczego” zajęcia, celem podreperowania domowego budżetu, nierzadko obciążonego wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji i niezbędnego dla dziecka sprzętu medycznego. Był więc dla rodzin niepełnosprawnych dzieci wysoce niesprawiedliwy i krzywdzący.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. – świadczenia pielęgnacyjnego nie pozbawia również pobieranie przez opiekuna dziecka własnego świadczenia emerytalno-rentowego.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: kiedy nie przysługuje?

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jednak, jeżeli:

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
  • osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej),
  • na osobę wymagającą opieki, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej) jak również, gdy
  • na osobę wymagającą opieki, jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: w jakiej wysokości przysługuje?

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 – świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje w wysokości 3 386 zł miesięcznie. W 2025 r. była to kwota – 3 287 zł miesięcznie. Podwyżka świadczenia opiewa więc na 99 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji – od 1 stycznia każdego roku. Ponownego wzrostu kwoty świadczenia – należy zatem spodziewać się od 1 stycznia 2027 r. Konkretną kwotę podwyżki poznamy do dnia 15 listopada 2026 r., ponieważ będzie ona podlegała ogłoszeniu, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (którym aktualnie jest – minister rodziny, pracy i polityki społecznej). Wskaźnikiem waloryzacji dla świadczenia pielęgnacyjnego jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: w jaki sposób można się o nie ubiegać?

W celu ubiegania się o przyznanie świadczenia – należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można złożyć tradycyjnie, na formularzu papierowym, który ma obowiązek udostępnić ww. organ lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia (na stronie: LINK).

Zobacz również:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)
  • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 857 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 r., nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1429 z późn. zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2025 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 1127)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.11.2024 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2025 (M.P. z 2024 r., poz. 967)
Powiązane
Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.: 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie?
Podwyżka od 1 stycznia 2026 r.: 1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – kto może otrzymać świadczenie?
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Koniec z fajerwerkami w sylwestra, aby – nie narażać zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących na „cierpienie oraz stres, a także utratę zdrowia lub życia”? Zakaz używania (niektórych) fajerwerków i petard z poparciem Rady Ministrów
Koniec z fajerwerkami w sylwestra, aby – nie narażać zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących na „cierpienie oraz stres, a także utratę zdrowia lub życia”? Zakaz używania (niektórych) fajerwerków i petard z poparciem Rady Ministrów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
31 gru 2025

Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Sprawdź, czy grozi za to kara w 2026 roku. Wyjaśniamy także zasady zwrotu butelek bez paragonu oraz ile tracisz, ignorując system kaucyjny. Sygnalizujemy także, że w razie unikania systemu, wysokość kaucji może szybko wzrosnąć. Zobacz cennik kaucji.
Od 1 stycznia 2026 r. gwarantowane 3386 zł miesięcznie na dziecko z tymi stanami chorobowymi [LISTA] – świadczenie również dla pracujących rodziców i niezależnie od osiąganych dochodów
31 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r., wzrasta kwota świadczenia pielęgnacyjnego – bo o nim mowa – do kwoty 3 386 zł miesięcznie. O świadczenie to, mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka, którzy nie muszą przy tym rezygnować z własnej aktywności zawodowej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – warunkiem otrzymania świadczenia, jest odpowiednia adnotacja w pkt 7 i 8 ww. orzeczenia, której skład orzekający, powinien dokonywać w przypadku określonych stanów chorobowych dziecka.
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
31 gru 2025

Skarbówka i banki przez cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z urzędem skarbowym? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
Ustawa o statusie osoby najbliższej: zwolnienie z podatku od spadków, wspólne rozliczenie PIT, dziedziczenie i dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Co zrobi Prezydent Nawrocki?
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, a także drugi projekt: ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Osoby żyjące w związkach nieformalnych (partnerzy, konkubenci) będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną, dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej i osobistej. Szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker powiedział tego samego dnia, że przyjęty przez rząd projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przenosi przywileje małżeńskie na związki partnerskie - nie ma na to zgody Prezydenta Nawrockiego.

REKLAMA

Poinformuj kandydata przed zatrudnieniem, ile zarobi. I nie chodzi wcale o widełki wynagrodzenia. Z przepisów wynikają inne zasady
31 gru 2025

W grudniu weszły w życie przepisy zmieniające nieco zasady prowadzenia rekrutacji. O czym trzeba poinformować kandydata przed zatrudnieniem? Powszechnie mówi się o widełkach proponowanego wynagrodzenia, jednak w rzeczywistości przepis brzmi inaczej.
Co z tymi ogłoszeniami o pracę? Jak szukać pracownika zgodnie z przepisami i nie poddać się naciąganym doniesieniom o zmianach?
31 gru 2025

Czy proces poszukiwania pracowników uległ drastycznym zmianom? Wielu pracodawców może zadawać sobie to pytanie, bo jak wynika z informacji udostępnianych w przestrzeni publicznej, w rekrutacji wprowadzono więc rewolucyjne zmiany, a PIP tylko czeka na to, by przyłapać pracodawcę na błędzie. A jak jest naprawdę?
Skazanie zatarte, a broni i tak nie będzie. Przełomowy wyrok NSA uderza w żołnierza i kolekcjonerów
31 gru 2025

Przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrząsnęło środowiskiem strzeleckim. Żołnierz zawodowy, mimo zatarcia skazania, nie otrzymał pozwolenia na broń kolekcjonerską. Sąd uznał, że dawne przewinienia mają znaczenie dla bezpieczeństwa, nawet gdy w świetle prawa jest się "czystym". To ostrzeżenie dla wszystkich: formalna niekaralność nie gwarantuje już sukcesu.
Jawność płac i inne spodziewane zmiany na rynku pracy: jak uniknąć kłopotów w firmie przewidując skutki zmian
30 gru 2025

Jak uniknąć kłopotów - przewidując skutki zmian. Pięć strategicznych pytań, które każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.

REKLAMA

KSeF: będzie kłopot ze zwrotem VAT z faktury wystawionej elektronicznie
30 gru 2025

Krajowy System e-Faktur formalnie nie reformuje zasad rozliczania VAT, ale w praktyce może znacząco wpłynąć na moment jego odliczenia. KSeF może opóźnić zwrot VAT. Decyduje data w systemie, nie na fakturze.
W 2026 r. łatwiej będzie uzyskać zasiłek opiekuńczy. Rząd zaakceptował przepisy
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek i biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej – poinformowała kancelaria premiera.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA