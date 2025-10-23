Ta jedna data w październiku gwarantuje pracownikom dodatkowe, wyższe wynagrodzenie. Jaka dokładnie? Kto otrzyma specjalny dodatek do pensji?

Podczas nocy z 25 na 26 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to, że w ostatni weekend miesiąca cofniemy zegarki o godzinę, co ma konsekwencje dla osób pracujących w tym okresie. Przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię dodatkowego wynagrodzenia przysługującego w związku z tą sytuacją. Oto szczegóły.

Zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października, a dokładnie w nocy z 25 na 26 października, kiedy zegary cofną się z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że pracownicy zmian nocnych przepracują o jedną godzinę dłużej.

Kodeks pracy a zmiana czasu

Zwykle nocna zmiana trwa np. od 22:00 do 6:00 lub od 23:00 do 7:00. W noc zmiany czasu pracownicy ci przepracują dodatkową godzinę, co spowoduje, że ich czas pracy wyniesie 9 godzin. Taki 9-godzinny czas pracy jest traktowany przez Kodeks pracy jako przekroczenie dobowej normy, czyli godziny nadliczbowe.

Dodatki za pracę w noc, gdy wypada zmiana czasu

Dodatki za pracę w noc zmiany czasu:

Dodatek za nadgodziny: Pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek za tę nadliczbową godzinę. Ponieważ nadgodzina przypada w nocy oraz w niedzielę (jeśli nie jest to dla pracownika normalny dzień pracy zgodnie z grafikiem), dodatek wynosi 100 proc. wynagrodzenia za godzinę pracy. W efekcie pracownik otrzymuje podwójną stawkę godzinową za tę dodatkową godzinę (np. przy minimalnej stawce godzinowej 30,50 zł, za dziewiątą godzinę pracy otrzyma 61 zł). W dni powszednie dodatek za nadgodziny wynosi 50 proc. stawki. Dodatek nocny: Niezależnie od dodatku za nadgodziny, pracownikowi nocnej zmiany przysługuje również dodatek nocny. Wynosi on 20 proc. minimalnej stawki godzinowej (ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia krajowego, które obecnie wynosi 4666 zł brutto, czyli 30,5 zł brutto na godzinę).

Zamiast wypłaty dodatku za nadgodziny, pracownik może otrzymać czas wolny

Zmiana czasu dotyczy wielu profesji pracujących w nocy, np. pracowników produkcji, centrów logistycznych, pielęgniarek, kierowców komunikacji zbiorowej, ochroniarzy, policjantów czy kasjerów. Alternatywa: Czas wolny zamiast pieniędzy. Zamiast wypłaty dodatku za nadgodziny, pracownik może otrzymać czas wolny.

