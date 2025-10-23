Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku ZUS wypłaca nie tylko rentę nawet do 2254 zł, ale też dodatki i świadczenia, z których wiele osób wciąż nie korzysta. Sprawdź, które dokumenty są potrzebne, jakie orzeczenia uznaje ZUS i dlaczego wciąż trzeba składać dwa osobne wnioski, do ZUS i do MOPS. W artykule znajdziesz aktualne kwoty rent, dodatków i dopłat PFRON po waloryzacji z 1 marca 2025 r.

rozwiń >

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce żyje obecnie ponad 4,1 miliona osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, a rzeczywista liczba osób z trwałymi ograniczeniami funkcjonalnymi może sięgać nawet 7 milionów. To oznacza, że co piąty dorosły Polak może mieć prawo do dodatkowego wsparcia z systemu ubezpieczeń społecznych lub pomocy społecznej.

Mimo tak dużej skali, system orzekania wciąż pozostaje rozproszony. Część decyzji wydaje ZUS, a część powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON). Dla wielu osób to oznacza konieczność podwójnego składania wniosków i czekania na dwa różne orzeczenia. Różnice między nimi są istotne, jedno służy do uzyskania renty, drugie do świadczeń socjalnych czy ulg podatkowych.

Dwa niezależne systemy orzekania – ZUS kontra PZON/MOPS

W Polsce istnieją dwa osobne systemy orzecznicze:

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) działają przy starostwach i wydają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Służą one do przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, ulg podatkowych, uprawnień pracowniczych i wsparcia z PFRON.

działają przy starostwach i wydają (lekki, umiarkowany, znaczny). Służą one do przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, ulg podatkowych, uprawnień pracowniczych i wsparcia z PFRON. Lekarze orzecznicy ZUS orzekają niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na potrzeby rent, renty szkoleniowej i dodatku pielęgnacyjnego.

Orzeczenia z PZON i z ZUS są więc niezależne. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do świadczeń z ZUS, a orzeczenie lekarza ZUS nie zastępuje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które potrzebne jest m.in. do zasiłku pielęgnacyjnego.

Tabela porównująca rodzaje orzeczeń

Rodzaj orzeczenia Instytucja wydająca Czy uznawane przez ZUS? Do czego służy Stopień niepełnosprawności (lekki/umiarkowany/znaczny) Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) Pomocniczo Ulgi i zniżki (zasiłek pielęgnacyjny, ulgi podatkowe), uprawnienia pracownicze, dofinansowania PFRON Niezdolność do pracy / do samodzielnej egzystencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Obowiązkowo Renty, renty szkoleniowe, świadczenia rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Tabela – świadczenia i uprawnienia w 2025 roku

Czy orzeczenie z MOPS działa w ZUS?

Nie. Jedno orzeczenie nie daje automatycznie prawa do świadczeń z drugiej instytucji. Orzeczenie PZON (wydawane przy MOPS/PCPR) nie uprawnia do otrzymania renty z ZUS, a orzeczenie ZUS nie zastępuje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dlatego osoby ubiegające się o wsparcie powinny składać dwa oddzielne wnioski: jeden do PZON/MOPS, a drugi do ZUS.

Kiedy ZUS uwzględnia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

ZUS może pomocniczo wziąć pod uwagę orzeczenie PZON, m.in. przy ocenie sytuacji rodzinnej, przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie wspierające lub w sprawach spornych, lecz dokument ten nie zastępuje orzeczenia lekarza ZUS. W przypadku świadczeń ZUS decydujące znaczenie ma więc orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika.

Kiedy orzeczenie ZUS jest wymagane?

Orzeczenie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji jest niezbędne przy ubieganiu się o:

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę socjalną,

świadczenie rehabilitacyjne,

dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Świadczenia z ZUS dla osób z niepełnosprawnością – lista 2025

ZUS oferuje kilka form wsparcia finansowego dla osób, które utraciły zdolność do pracy lub wymagają stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wysokość i rodzaj świadczenia zależy od orzeczenia lekarza orzecznika oraz od spełnienia określonych warunków ubezpieczeniowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Minimalne kwoty renty po waloryzacji z 1 marca 2025 r. wynoszą: 1878,91 zł brutto za całkowitą niezdolność do pracy i 1409,18 zł brutto za częściową niezdolność. Renta wypadkowa jest wyższa (2254,69 zł lub 1691,02 zł brutto). Do uzyskania renty konieczne jest:

odpowiedni staż ubezpieczeniowy (np. co najmniej 5 lat dla osoby w wieku 30–39 lat),

potwierdzona przez lekarza ZUS niezdolność do pracy,

złożenie wniosku ZNp‑7 i zaświadczenia OL‑9,

Istnieje też renta szkoleniowa, która ma pomóc w przekwalifikowaniu zawodowym. Jej wysokość wynosi 75 proc. podstawy wymiaru i nie może być niższa niż minimalna renta częściowa. Świadczenie to może być przyznane na 6 miesięcy i przedłużone maksymalnie do 36 miesięcy.

Renciści mogą dorabiać, ale obowiązują limity. W 2025 r. próg 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia wynosi około 6124,10 zł brutto miesięcznie. To do tej kwoty renta nie jest zmniejszana. Po przekroczeniu tej sumy świadczenie jest pomniejszane, a powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok. 11373,30 zł) wypłata jest zawieszana. Maksymalne potrącenie wynosi 939,61 zł dla pełnej renty i 704,75 zł dla renty częściowej.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom zatrudnionym lub prowadzącym działalność gospodarczą podczas czasowej niezdolności do pracy. Po jego wyczerpaniu (182 dni, a przy gruźlicy 270 dni) można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wynosi:

90% podstawy zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiące,

przez pierwsze 3 miesiące, 75% podstawy za pozostały okres,

za pozostały okres, 100% podstawy w przypadku kobiet w ciąży.

Warunkiem jest złożenie wniosku ZNp‑7 z zaświadczeniem OL‑9, a o przyznaniu decyduje lekarz ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Dodatek pielęgnacyjny otrzymują:

automatycznie – osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z ZUS,

– osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, po zlożeniu wniosku – osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie orzeczenia ZUS).

Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie. Jest corocznie waloryzowany wraz z emeryturami i rentami. Nie można pobierać dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego jednocześnie.

Ułatwienia w pracy i dla pracodawców

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają szczególne przywileje pracownicze:

Skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w nocy i nadliczbowej, chyba że lekarz wyrazi na to zgodę.

chyba że lekarz wyrazi na to zgodę. Dodatkowa 15‑minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.

wliczana do czasu pracy. 10 dni dodatkowego urlopu rocznie po roku zatrudnienia.

rocznie po roku zatrudnienia. Możliwość zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia na czas turnusu rehabilitacyjnego lub badań specjalistycznych.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością jest korzystne również dla pracodawcy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dopłaca do wynagrodzeń:

2760 zł miesięcznie za pracownika ze znacznym stopniem,

miesięcznie za pracownika ze znacznym stopniem, 1550 zł za umiarkowany,

za umiarkowany, 575 zł za lekki.

Kwoty te wzrastają, gdy pracownik ma chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, epilepsję lub jest niewidomy, o odpowiednio 1380 zł, 1035 zł i 690 zł.

Czy orzeczenie wpływa na emeryturę?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma wpływu na wysokość emerytury. Kwota emerytury jest wyliczana wyłącznie na podstawie zgromadzonych składek, stażu pracy i wieku emerytalnego. Posiadanie orzeczenia może jednak pozwolić na otrzymywanie dodatków, np. dodatku pielęgnacyjnego po 75. roku życia lub dodatku dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

