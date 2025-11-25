REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50 roku życia. Czy nowe świadczenie wejdzie w życie?

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50 roku życia. Czy nowe świadczenie wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 10:03
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, pieniądze, gotówka, 800 plus dla seniora, 800 plus dla seniorów
800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy to nowe świadczenie zostanie wprowadzone?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Złożono petycję do Kancelarii Prezydenta, postulując o przywrócenie 800 plus dla seniora. Świadczenie to miałoby być formą rekompensaty dla starszego pokolenia za wychowanie dzieci bez znaczącego wsparcia państwa. Autorzy petycji podkreślają, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pomijani, widząc, jak państwo koncentruje wsparcie na młodszych, zapominając o ich wkładzie. Oto szczegóły.

rozwiń >

Rekompensata za wychowanie dzieci. Propozycja 800 plus dla seniora

Proponowane świadczenie 800 plus dla seniora stanowi nową inicjatywę mającą na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla starszych osób, które wychowały dzieci, będącą formą rekompensaty za lata poświęcone na ten cel, w szczególności w okresach, gdy państwowe systemy wsparcia rodzin były znacznie mniej rozbudowane.

REKLAMA

REKLAMA

Mechanizm działania i uzasadnienie świadczenia 800 plus dla seniora

Idea ta zakłada miesięczną wypłatę w wysokości 800 zł za każde dziecko, które obecnie pracuje i odprowadza podatki na terenie Polski. W przypadku małżeństw, świadczenie to byłoby dzielone po 400 zł dla każdego z rodziców za wychowanie jednego dziecka. Celem propozycji jest wyrównanie historycznych nierówności i realizacja sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Petycja o wprowadzenie 800 plus dla seniorów i kalkulacja strat finansowych

Inicjatywa ta została formalnie przedstawiona w czerwcu 2025 roku w formie petycji, a jej uzasadnienie opiera się na wyliczeniu finansowej straty poniesionej przez starsze pokolenia, które nie mogły korzystać ze wsparcia na miarę obecnego programu 800 plus. Autorzy petycji szacują, że za wychowanie jednego pracującego i opłacającego podatki dziecka, rodzice powinni otrzymać 172,8 tys. zł rekompensaty, co stanowi równowartość świadczeń z programu 800 plus wypłacanych przez 12 lat. Dla rodzin z dwójką dzieci łączna kwota ta miałaby przekroczyć 345 tys. zł.

Grupa docelowa nowego 800 plus i poczucie niesprawiedliwości

Propozycja dotyczy nie tylko seniorów wychowujących dzieci w czasach PRL, ale także osób po pięćdziesiątce, których dzieci osiągnęły dorosłość przed wprowadzeniem programu 500 plus, a jej głównym motywem jest poczucie niesprawiedliwości. Argumentuje się, że to te pokolenia ukształtowały gospodarkę i wychowały obecnych podatników zasilających budżet państwa, a mimo to czują się pominięte i często otrzymują niskie emerytury. Petycja precyzuje mechanizm finansowania: proponuje się, aby każdy rodzic otrzymywał 400 zł miesięcznie za każde pracujące dziecko, a w przypadku wychowania co najmniej dwojga dzieci, świadczenie to miałoby wzrosnąć do 800 zł na każde z nich. Podkreśla się, że "wychowanie podatnika" powinno być postrzegane jako inwestycja bezpośrednio zasilająca przyszły budżet państwa.

REKLAMA

800 plus dla seniora - stan obecny, koszty i reakcja rządu

Należy zaznaczyć, że 800 plus dla seniora jest na chwilę obecną jedynie inicjatywą w formie petycji i nie została wprowadzona do porządku prawnego. Temat budzi jednak duże emocje i dyskusje publiczne. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odrzuciło dotychczas tę propozycję, tłumacząc, że obowiązująca ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych, co na poziomie ministerialnym zamknęło dyskusję. Szacowany roczny koszt wprowadzenia 800 plus dla seniora przekroczyłby 43 mld zł, dla porównania program 800 plus kosztował budżet około 64 mld zł w 2024 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniora a 500 plus dla seniora. Rozróżnienie od Istniejącego świadczenia 500 plus dla seniora

Warto również odróżnić 800 plus dla seniora od istniejącego już potocznie zwanego 500 plus dla seniora, które formalnie jest świadczeniem uzupełniającym (maksymalnie do 500 zł miesięcznie) przeznaczonym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a jego wysokość jest zależna od kryterium dochodowego.

Powiązane
500 zł ekstra do emerytury, nawet do końca życia! Kto może liczyć na to wsparcie finansowe od ZUS?
500 zł ekstra do emerytury, nawet do końca życia! Kto może liczyć na to wsparcie finansowe od ZUS?
O tym świadczeniu 654,48 zł z ZUS niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. a dochód i wiek nie mają znaczenia
O tym świadczeniu 654,48 zł z ZUS niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. a dochód i wiek nie mają znaczenia
Wyższa emerytura z ZUS dla osób pracujących przed 1999 rokiem. Dla kogo wyższe świadczenie?
Wyższa emerytura z ZUS dla osób pracujących przed 1999 rokiem. Dla kogo wyższe świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
25 lis 2025

Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
25 lis 2025

Tysiące osób mogą otrzymać wsparcie od Państwa, ale wciąż mało kto wie, komu faktycznie przysługują dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Jedno świadczenie wypłaca ZUS, drugie gmina. Różnią się kwotami, zasadami, a nawet tym, kto ma prawo je dostać. Sprawdzamy najnowsze stawki, kryteria i procedury, bo wielu opiekunów wciąż traci pieniądze tylko dlatego, że nie złożyli właściwego wniosku.
Przekształcanie zleceń w umowy o pracę – uprawnienia PIP istotnie ograniczone. Co wynika z najnowszej wersji projektu?
25 lis 2025

Choć przekształcanie przez PIP umów cywilnoprawnych w umowy o pracę nadal jest pomysłem, który może zostać zrealizowany, to jednak zmieniła się treść projektu. Pozostało w nim wiele kontrowersyjnych pomysłów, ale równocześnie zaszły ważne zmiany.

REKLAMA

4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
“Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza” [RAPORT]
25 lis 2025

Niemal wszyscy Polacy – zgadzają się, że zła jakość powietrza negatywnie wpływa na zdrowie. I wskazują nie tylko na kaszel, bóle głowy i podrażnienia oczu, ale także na alergie, astmę oraz problemy z sercem jako dolegliwości, które bezpośrednio wiążą z zanieczyszczeniami powietrza. Poniżej analiza raportu: “Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza”.
40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie” związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko”
25 lis 2025

Stale pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce stał się powodem dla propozycji nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka. Jest to pomysł polityków PiS, którzy aktualnie pracują nad nowym programem partii.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?
25 lis 2025

Nie każda wdowa czy wdowiec ma zagwarantowane prawo do renty wdowiej. Aby otrzymać wsparcie z ZUS, konieczne jest łączne spełnienie zestawu warunków oraz złożenie formalnego wniosku. Co ważne, od 2026 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania renty, które mają zwiększyć liczbę osób mogących otrzymać te pieniądze. Oto szczegóły.

Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7, ARANEA – warto wiedzieć, co to jest i jak działa, bo jesteśmy ciągle obserwowani przez organy podatkowe. Fiskus ma coraz więcej systemów i aktywnie z nich korzysta
25 lis 2025

Fiskus ma dziś bezprecedensowe uprawnienia i zaplecze technologiczne do podglądania rachunków bankowych – zarówno osób fizycznych, jak i firm – praktycznie w dowolnej chwili. Dostęp do historii transakcji może uzyskać bardzo szybko: wystarcza samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, aby zażądać od banku szczegółowych danych o naszych przelewach, wpływach i obrotach. Do przetwarzania ogromnych ilości takich informacji wykorzystywane są rozbudowane systemy analityczne, które automatycznie wyłapują „podejrzane” operacje. W arsenale skarbówki są m.in. STIR, rozwiązania oparte na dyrektywie DAC7 oraz własna sztuczna inteligencja – ARANEA (łac. pająk) – typująca podmioty do kontroli. Wszystko to działa w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Realnie obronić się przed nadmierną inwigilacją można tylko wtedy, gdy wiemy, jakie dane są zbierane i jak dokładnie fiskus śledzi nasze transakcje.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA