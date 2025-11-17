REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wyższe pensje i świadczenia od stycznia 2026. Sprawdź, kto dostanie nawet 3600 zł na rękę i jakie zmiany wchodzą w życie

Wyższe pensje i świadczenia od stycznia 2026. Sprawdź, kto dostanie nawet 3600 zł na rękę i jakie zmiany wchodzą w życie

17 listopada 2025, 12:27
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Wyższe pensje i świadczenia od stycznia 2026. Sprawdź, kto dostanie nawet 3600 zł na rękę i jakie zmiany wchodzą w życie
Dobra wiadomość dla milionów Polaków. Od stycznia 2026 wyższe pensje i świadczenia. Nawet 3600 zł na rękę
Andrzej Rostek
Shutterstock

Od stycznia 2026 r. w życie wchodzą zmiany, które realnie podniosą miesięczne dochody milionów Polaków. Wyższa płaca minimalna, większe emerytury, nowe świadczenia i rozszerzone wsparcie dla części rodzin i opiekunów sprawią, że wiele osób zobaczy wyższe przelewy już na początku roku. Część podwyżek zadziała automatycznie. Sprawdź, czy również Ty dostaniesz więcej.

rozwiń >

Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2026 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie od nowego roku do 4806 zł brutto miesięcznie, oraz 31,40 zł brutto za godzinę.

To wzrost o niespełna 3% w porównaniu z 2025 r. i chociaż związki zawodowe domagały się kwoty przekraczającej 5 tys. zł, rząd pozostał przy propozycji przedstawionej latem. Nowa pensja minimalna obejmie ok. 3,5 mln pracowników. Osoby zatrudnione na pełen etat zarabiające minimalną stawkę, otrzymają miesięcznie około 3600 zł netto, zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu i brak ulg podatkowych.

Wyższa płaca minimalna automatycznie podwyższy również:

  • dodatki stażowe,
  • minimalne stawki w budżetówce,
  • podstawę naliczania niektórych świadczeń zasiłkowych i chorobowych,
  • minimalne wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług).

Wyższe emerytury w 2026 roku

Rok 2026 przyniesie seniorom jedne z najbardziej odczuwalnych podwyżek ostatnich lat. Wzrost świadczeń będzie efektem zarówno standardowej waloryzacji, jak i dodatkowego mechanizmu zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Dzięki temu minimalna emerytura wzrośnie w dwóch krokach, najpierw procentowo, a następnie o gwarantowaną kwotę.

Waloryzacja procentowa – marzec 2026

Wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2026 został oszacowany na ok. 4,88%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrośnie z obecnych 1878,91 zł brutto do ok. 1970,60 zł brutto. Seniorzy pobierający najniższe świadczenia otrzymają więc około 1800 zł netto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższa minimalna emerytura automatycznie podniesie również:

  • trzynastą emeryturę,
  • czternastą emeryturę (wypłacaną jesienią),
  • dodatki pielęgnacyjne i kombatanckie wypłacane przez ZUS.

Godna emerytura od prezydenta Nawrockiego – gwarantowane +150 zł

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował mechanizm, który gwarantuje minimalny wzrost emerytur o 150 zł brutto. Jeśli procentowa waloryzacja da niższy wynik, świadczenie zostanie uzupełnione do pełnej kwoty 150 zł. Po zastosowaniu tego mechanizmu minimalna emerytura od marca 2026 r. ma wynosić ponad 2030 zł.

Projekt przewiduje również:

  • podwyższenie o 150 zł 13. emerytury,
  • podwyższenie o 150 zł 14. emerytury.

Jednak nie wiadomo czy projekt zostanie przyjęty przez Sejm.

13. i 14. emerytura w nowych kwotach

W budżecie na 2026 rok przewidziano ponad 33 mld zł na wypłatę trzynastek i czternastek. Obydwa dodatkowe świadczenia będą odpowiadać wysokości minimalnej emerytury po waloryzacji, czyli około 1970,60 zł brutto Trzynastka wypłacona będzie wiosną, a czternastka jesienią.

Dla osób, których podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł brutto, czternastka będzie pomniejszana na zasadzie złotówka za złotówkę. Oznacza to, że pełną kwotę otrzymają seniorzy o niższych dochodach. Jeśli wejdzie w życie ustawa o „Godnej emeryturze”, kwota trzynastki i czternastki wzrośnie jeszcze o dodatkowe 150 zł, do ok. 2038 zł brutto.

Nowe świadczenia i zasiłki od 2026 r.

W 2026 roku pojawią się także zupełnie nowe formy wsparcia finansowego, które mają odciążyć osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz dostosować system pomocy do realnych potrzeb rodzin, seniorów i opiekunów. Część z tych świadczeń zacznie obowiązywać już na początku roku, inne będą wprowadzane etapami. Najważniejszą zmianą jest nowa forma pomocy dla osób, które straciły małżonka.

Renta wdowia – nowe wsparcie dla osób po stracie małżonka

Od 1 lipca 2025 r. wdowy i wdowcy uzyskają prawo do pobierania części świadczenia po zmarłym małżonku. W okresie 2025–2026 jest to 15% świadczenia małżonka, a od 2027 r. 25%. Istnieje jednak limit, suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Świadczenie wspierające – niższe progi, wyższa dostępność

Reforma systemu orzekania wprowadza od 2026 roku obniżenie progów punktowych w skali potrzeb. Świadczenie będą mogły otrzymać osoby z co najmniej 70 punktami (wcześniej 78) Wysokość świadczenia zależy od punktacji:

  • 70–74 pkt – 40% renty socjalnej (786,80 zł),
  • 75–79 pkt – 60% (1 180,20 zł),
  • 80–84 pkt – 80% (1 573,60 zł),
  • 85–89 pkt – 120% (2 360,40 zł),
  • 90–94 pkt – 180% (3 540,60 zł),
  • 95–100 pkt – 220% (4 327,40 zł)
    .

Świadczenie to jest wolne od podatku PIT, oraz nie wlicza się do dochodu przy staraniu się o inne formy pomocy.

Świadczenie pielęgnacyjne – 3386 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące opiekunom osób ze znaczną niepełnosprawnością wzrośnie do 3386 zł miesięcznie od 2026 r. Wynika to z powiązania jego wysokości z płacą minimalną Jednocześnie utrzymana zostaje możliwość łączenia opieki z pracą zawodową, wprowadzona w 2024 roku.

ZUS-owski dodatek pielęgnacyjny

Dzięki prognozowanej waloryzacji emerytur o ok. 4,9% wzrośnie także dodatek pielęgnacyjny z 348,22 zł do ok. 365,28 zł, a dla inwalidów wojennych z 522,33 zł do 547,91 zł

POLECMY: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Kto zyska najwięcej?

Najwięcej zyskają osoby, których sytuacja finansowa najmocniej zależy od państwowego wsparcia. Pracownicy otrzymujący płacę minimalną odczują podwyżkę wynagrodzenia i związany z nią wzrost dodatków stażowych oraz świadczeń chorobowych. Seniorzy z niskimi i średnimi emeryturami skorzystają zarówno na podwyższonej waloryzacji procentowej, jak i gwarantowanych 150 zł dodatku. Dzięki temu otrzymają również wyższe trzynaste i czternaste emerytury, zwłaszcza jeśli ich podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

Wsparcie trafi też do rodzin korzystających z zasiłków, ponieważ podwyższone progi dochodowe pozwolą większej liczbie osób odzyskać prawo do świadczeń. Osoby z niepełnosprawnością skorzystają na obniżeniu progów punktowych i wyższych stawkach świadczenia wspierającego, które może sięgać nawet 4327,40 zł miesięcznie. Poprawi się również sytuacja opiekunów i osób po stracie małżonka, wyższe świadczenie pielęgnacyjne można łączyć z pracą, a renta wdowia zapewni dodatkowe zabezpieczenie. Zyskają także podatnicy korzystający z ulg, którzy dzięki preferencjom PIT zwiększą dochód netto bez konieczności podwyższania pensji brutto.

Jak sprawdzić, czy ciebie to dotyczy?

Jeśli pracujesz na etacie lub umowie-zleceniu, sprawdź, czy Twoje wynagrodzenie nie jest niższe niż 4806 zł brutto. W takim przypadku pensja wzrośnie automatycznie od stycznia. Seniorzy powinni zweryfikować wysokość swojej emerytury, ponieważ osoby otrzymujące mniej niż 2900 zł brutto dostaną pełną czternastkę. Rodziny wychowujące dzieci powinny obliczyć dochód na osobę; jeśli mieści się on w granicach 674 zł lub 764 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), mogą ponownie starać się o zasiłek rodzinny. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością powinni sprawdzić liczbę punktów w skali potrzeb, prawo do świadczenia wspierającego przysługuje już od 70 punktów. Z kolei wdowy i wdowcy od lipca 2025 r. mogą pobierać 15% świadczenia po zmarłym małżonku, o ile spełniają ustawowe warunki.

Podsumowanie

Rok 2026 przynosi jedne z najszerszych zmian w systemie świadczeń i wynagrodzeń od lat. Podwyżki obejmą pracowników, seniorów, opiekunów, osoby z niepełnosprawnością i rodziny z dziećmi. Część zmian jest automatyczna, ale w niektórych przypadkach warto sprawdzić, czy spełnia się kryteria dochodowe lub punktowe. Dzięki wprowadzonym regulacjom większość gospodarstw domowych powinna odczuć realne zwiększenie miesięcznego budżetu.

Źródło: INFOR
