Każdy emeryt dostanie co najmniej 150 zł więcej. Nowy projekt prezydenta już podpisany

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy Godna emerytura, który wprowadza nowy sposób waloryzacji świadczeń. Każdy emeryt i rencista ma zyskać co najmniej 150 zł podwyżki, nawet jeśli procentowy wzrost byłby niższy. To połączenie modelu kwotowego i procentowego ma sprawić, że osoby z najniższymi świadczeniami wreszcie odczują realny wzrost dochodów. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Spotkanie z seniorami odbyło się 3 listopada 2025 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie. To właśnie tam prezydent Karol Nawrocki zapowiedział największą zmianę w waloryzacji emerytur od lat.

Prezydent: państwo musi być wrażliwe wobec słabszych

Podczas spotkania z seniorami w Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Dokument wprowadza nowy mechanizm waloryzacji świadczeń, który ma chronić osoby o najniższych emeryturach.

Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo traktowało ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych emerytów – powiedział prezydent podczas uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Nawrocki zaznaczył, że Polska powinna być "silna wobec silnych", czyli wobec dużych podmiotów i instytucji, ale "wrażliwa wobec tych, którzy potrzebują wsparcia".

Na czym ma polegać projekt "Godna emerytura"?

Ustawa zakłada połączenie dwóch mechanizmów waloryzacji: procentowego i kwotowego. Dotychczas świadczenia rosły wyłącznie procentowo, co oznaczało, że osoby z niskimi emeryturami dostawały symboliczne podwyżki, często poniżej 100 zł.

Nowy model wprowadza gwarancję, że każdy senior otrzyma co najmniej 150 zł podwyżki, nawet jeśli wzrost procentowy byłby niższy.

Jak wyjaśnił prezydent Nawrocki:

Za sprawą gwarantowanych 150 zł waloryzacji dla tych, którzy w sensie procentowym nie są w stanie do tej kwoty się zbliżyć.

Z rozwiązania mają skorzystać przede wszystkim emeryci o najniższych dochodach, w tym osoby samotne i kobiety z przerwami w karierze zawodowej.

Reakcje i odniesienia do rządu

Podczas wystąpienia w Sochaczewie prezydent przypomniał, że w programie wyborczym „100 konkretów” obecny rząd obiecywał dwukrotną waloryzację emerytur w ciągu roku.

Ta waloryzacja wciąż widnieje na liście 100 konkretów, ale nie została zrealizowana. Zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i rządu: ja bym taką waloryzację z chęcią podpisał – powiedział Nawrocki.

W jego opinii projekt "Godna emerytura" ma być odpowiedzią na niespełnione oczekiwania seniorów i przykładem rozwiązania ponad politycznymi podziałami.

Kiedy mogą wejść w życie nowe przepisy?

Po podpisaniu w Sochaczewie projekt trafił do Sejmu. Jeśli parlament przyjmie ustawę, nowe zasady mogłyby obowiązywać już od marcowej waloryzacji w 2026 roku.

Rząd będzie zobowiązany do ogłaszania corocznego wskaźnika procentowego, natomiast kwota minimalnej waloryzacji, czyli 150 zł zostanie zagwarantowana ustawowo.

Eksperci wskazują, że połączenie modeli kwotowego i procentowego pozwoli uniknąć nierówności między seniorami z wysokimi a niskimi świadczeniami. W efekcie najbiedniejsi zyskają realnie więcej, a system pozostanie stabilny finansowo.

Głos w obronie seniorów

Prezydent podkreślił, że projekt nie ogranicza się do corocznych podwyżek, ale ma stanowić początek systemowej reformy.

Chciałbym, abyście mieli świadomość, że prezydent jest wdzięczny wszystkim, którzy pracowali przez lata na sukces Polski. Będę stał na straży godności seniorów – mówił Nawrocki.

Według założeń ustawy, "Godna emerytura" ma stać się jednym z filarów prezydenckiej polityki społecznej, zapewniając seniorom bezpieczeństwo finansowe w czasach rosnących kosztów życia.

Dlaczego to ważne?

Projekt "Godna emerytura" to nie tylko zmiana wzoru waloryzacji, lecz także sygnał polityczny wobec osób starszych. W ostatnich latach seniorzy należą do grup najbardziej dotkniętych inflacją i wzrostem cen energii, leków czy żywności.

Dla wielu z nich dodatkowe 150 zł miesięcznie może oznaczać nie tylko lżejszy budżet domowy, ale też poczucie, że państwo o nich pamięta. Jak podkreślają komentatorzy, decyzja prezydenta ma również wymiar symboliczny, odbudowuje wizerunek głowy państwa bliskiego zwykłym ludziom.

Podsumowanie

Projekt ustawy łączy waloryzację kwotową i procentową, gwarantując minimalny wzrost świadczeń o 150 zł. Dokument jest już w Sejmie, a jeśli zostanie przyjęty, nowe przepisy mogą objąć waloryzację w 2026 roku. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że to dopiero pierwszy krok w kierunku prawdziwie godnej starości.