Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

W czasach, gdy coraz trudniej o własne mieszkanie, państwo sięga po rozwiązanie, które ma dać ludziom oddech finansowy. Nowa ustawa podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego wprowadza dopłaty do zakwaterowania sięgające nawet 1800 zł miesięcznie. Dla wielu to szansa na stabilność i poczucie bezpieczeństwa, pierwsze wypłaty mają ruszyć już w listopadzie.

W ostatnich latach sytuacja mieszkaniowa w Polsce stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych. Rosnące czynsze, drogie kredyty i ograniczona dostępność mieszkań sprawiają, że wiele rodzin musi odkładać plany o własnym lokum na bliżej nieokreśloną przyszłość. Problem dotyczy nie tylko młodych ludzi w dużych miastach, ale też osób pracujących w sektorze publicznym, które mimo stabilnego zatrudnienia często nie są w stanie pozwolić sobie na niezależne mieszkanie. Właśnie z myślą o tej grupie, szczególnie o osobach pełniących służbę w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, powstała nowa ustawa podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Wsparcie mieszkaniowe dla służb mundurowych wchodzi w życie

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie z przyjętymi przepisami, dopłata wyniesie od 900 do 1800 zł miesięcznie, w zależności od miejsca pełnienia służby. Nowy system zastąpi dotychczasowe prawo do lokalu służbowego i ma poprawić warunki socjalne w Policji, Straży Granicznej, PSP, SOP, ABW, AW, SKW i SWW.

Resort spraw wewnętrznych potwierdza, że rozporządzenie wykonawcze jest już gotowe i zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze świadczenia mają być wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2025 r., a wnioski będzie można składać elektronicznie.

Dlaczego wprowadzono nowe świadczenie mieszkaniowe

Od lat środowisko mundurowe alarmowało, że brakuje mieszkań służbowych, a rosnące koszty życia zniechęcają młodych funkcjonariuszy do pozostania w formacjach. W samym tylko garnizonie stołecznym wakaty przekraczały 25%, a w całym kraju brakowało nawet 14 tys. policjantów.

Nowe świadczenie ma być odpowiedzią na ten problem, to pierwsze tak duże wsparcie mieszkaniowe w historii służb. Rząd i MSWiA liczą, że dopłaty poprawią prestiż zawodów mundurowych i zwiększą liczbę kandydatów do służby.

Wysokość dopłaty ustalono w zależności od miejsca pełnienia służby:

900 zł miesięcznie – w miejscowościach o niższych kosztach życia,

miesięcznie – w miejscowościach o niższych kosztach życia, 1200–1500 zł – w średnich miastach,

– w średnich miastach, do 1800 zł – w największych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk).

Dodatek można przeznaczyć zarówno na wynajem mieszkania, jak i na spłatę kredytu hipotecznego. Świadczenie będzie wolne od podatku, a jego wypłata nie będzie uzależniona od posiadania lokalu służbowego.

Kto otrzyma świadczenie

Ustawa obejmuje wszystkie służby podległe MSWiA i służby specjalne, m.in. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, SOP, ABW, AW, SKW i SWW. Dopłaty przysługują zarówno funkcjonariuszom rozpoczynającym karierę, jak i tym z wieloletnim stażem. To pierwsze rozwiązanie, które w sposób jednolity reguluje system zakwaterowania w całym resorcie, niezależnie od miejsca pełnienia służby.

Wnioski i terminy wypłat

MSWiA zapowiada, że pierwsze wnioski będzie można składać tuż po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zacznie obowiązywać 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r. Pierwsze wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano na listopad, z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Resort zapowiada, że wnioski będzie można składać elektronicznie, a ostateczny termin ich przyjmowania upłynie 15 grudnia 2025 r.

Elastyczność zamiast lokalu służbowego

Nowe przepisy dają mundurowym swobodę wyboru, mogą pozostać w lokalu służbowym, przenieść się do internatu lub pobierać świadczenie pieniężne. Ta ostatnia forma cieszy się największym zainteresowaniem, bo pozwala funkcjonariuszom samodzielnie zdecydować, gdzie i za ile chcą mieszkać.

Według danych związków zawodowych, już ponad 40% funkcjonariuszy zadeklarowało chęć złożenia wniosków w pierwszym terminie.

Głosy krytyki i wątpliwości

Choć nowe świadczenie zostało przyjęte z uznaniem, pojawiają się też uwagi. Związkowcy zwracają uwagę, że maksymalne kwoty dopłat mogą nie wystarczyć w największych miastach, gdzie czynsze przekraczają 3 tys. zł.

Kontrowersje budzi też sposób naliczania dodatku, funkcjonariusz ma sam zdecydować, czy świadczenie ma być ustalane według miejsca służby, czy zamieszkania. Brak konsultacji w tej sprawie wywołał sprzeciw części środowiska.

Mimo to resort zapewnia, że rozwiązanie ma charakter elastyczny i może być corocznie waloryzowane w zależności od inflacji i średnich kosztów wynajmu mieszkań.

Co zyskują funkcjonariusze (w skrócie)

Zakres Opis Wysokość dodatku 900–1800 zł miesięcznie Cel wynajem mieszkania lub spłata kredytu Podatki świadczenie wolne od PIT Kto skorzysta funkcjonariusze Policji, SG, PSP, SOP, ABW, AW, SKW, SWW Wejście w życie po publikacji rozporządzenia, z mocą od 1 lipca 2025 r. Pierwsze wypłaty listopad 2025 r., z wyrównaniem od lipca

Planowany efekt reformy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych liczy, że nowe świadczenie ustabilizuje kadry i zwiększy atrakcyjność służby. Program ma pomóc w zatrzymaniu funkcjonariuszy, którzy dotąd rezygnowali ze względu na koszty życia.

Według ekspertów, to pierwszy od lat realny instrument, który może poprawić warunki socjalne w służbach i przyczynić się do odbudowy wizerunku zawodu mundurowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.