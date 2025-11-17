REKLAMA

Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)

Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)

17 listopada 2025, 14:03
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nikt o tym nie mówi, a ZUS wypłaca 654 zł miesięcznie. Zobacz, kto może dostać te pieniądze (2025)
ZUS wypłaca 654 zł ekstra, ale tylko niektórym. Sprawdź, czy jesteś na liście (2025)
To jedno z najbardziej niedocenianych świadczeń w Polsce. Nie jest reklamowane, nie pojawia się w kampaniach informacyjnych i nie jest przyznawane automatycznie. A mimo to ZUS wypłaca je miesiąc w miesiąc osobom, które spełniają jeden, bardzo konkretny warunek. Chodzi o 654,48 zł brutto miesięcznie, dodawane do renty rodzinnej. Sprawdź, czy możesz je dostać lub, czy ktoś z Twoich bliskich nie został pominięty.

rozwiń >

Ciche świadczenie, które zmienia życie

Dodatek dla sieroty zupełnej od lat funkcjonuje w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, ale w praktyce wciąż mało kto o nim słyszał. ZUS nie informuje o nim z urzędu, a bez formalnego wniosku świadczenie nie jest doliczane. Ze względu na to setki osób w Polsce pobiera rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, ale nie wiedzą, że mogą otrzymywać dodatkowe 654 zł miesięcznie, oraz wyrównanie nawet za 12 miesięcy wstecz.

Komu przysługuje dodatek 654 zł z ZUS?

Dodatek przysługuje wyłącznie sierotom zupełnym, czyli osobom, które straciły oboje rodziców, lub wychowywały się tylko przy matce, a ojciec jest nieznany i matka zmarła. Muszą także pobierać rentę rodzinną z ZUS.

Nie ma żadnego kryterium dochodowego ani wiekowego. Pieniądze dostają zarówno uczniowie i studenci, jak i osoby dorosłe, które pobierają rentę rodzinną z powodu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym jest brak żyjących rodziców i brak adopcji po ich śmierci. Przysposobienie przez inną rodzinę automatycznie przekreśla prawo do dodatku.

Podstawa prawna świadczenia to art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 1285).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak dostać dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 r. dodatek wynosi 654,48 zł brutto miesięcznie. Nie jest wypłacany automatycznie, trzeba złożyć wniosek o przeliczenie renty rodzinnej (druk ERRD).

Do wniosku należy dołączyć:

  • akty zgonu rodziców,
  • akt urodzenia,
  • dokument potwierdzający brak adopcji (jeśli dotyczy).

Wniosek można złożyć przez PUE ZUS, osobiście, lub listownie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze są dopisywane do renty co miesiąc.

POLECMY: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Wyrównanie nawet za rok wstecz

Jeżeli osoba spełniała warunki wcześniej, ale nie pobierała dodatku, ZUS jest zobowiązany wypłacić wyrównanie za okres do 12 miesięcy wstecz. To oznacza jednorazową wypłatę nawet ponad 7800 zł, jeśli ktoś przez rok nie otrzymywał należnego świadczenia. Dlatego warto złożyć wniosek nawet wtedy, gdy spóźnienie wydaje się duże, należnie Ci pieniądze nie przepadają.

Kiedy ZUS odmówi wypłaty dodatku?

Dodatek nie zostanie przyznany, gdy:

  • żyje choć jeden z rodziców (nawet gdy nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem),
  • po śmierci rodziców doszło do adopcji,
  • osoba nie pobiera renty rodzinnej,
  • pobiera świadczenie wyłącznie w formie renty socjalnej.

W tych sytuacjach świadczenie nie może być wypłacone.

Historia Basi: dowiedziała się przypadkiem

Basia, 21-letnia studentka, przez lata pobierała rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Dopiero znajomy zwrócił jej uwagę, że może być traktowana jako sierota zupełna. Złożyła dokumenty i okazało się, że rzeczywiście powinna otrzymywać dodatkowe 654 zł miesięcznie. ZUS wypłacił jej również wyrównanie za 12 miesięcy. Jak mówi, to były pierwsze pieniądze, które naprawdę coś zmieniły.

Warto sprawdzić, zanim pieniądze przepadną

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie, które potrafi zauważalnie podnieść miesięczny dochód osób pozostawionych bez rodziców. Ponieważ ZUS nie dolicza dodatku z urzędu, konieczne jest samodzielne złożenie wniosku. Jeśli ktoś z Twoich bliskich pobiera rentę rodzinną, warto upewnić się, czy świadczenie 654 zł nie powinno mu przysługiwać.

Podstawa prawna

