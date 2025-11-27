REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki

Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 listopada 2025, 17:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
wigilia firmowa praca
Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym od pracy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wigilia Bożego Narodzenia od 2025 roku staje się oficjalnym świętem i dniem ustawowo wolnym od pracy. To historyczna zmiana, dzięki której Polacy po raz pierwszy będą mogli spędzić Wigilię bez konieczności brania urlopu, a pracodawcy muszą liczyć się z wysokimi karami za łamanie nowych przepisów.

Nowe przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, zakładają, że od 2025 roku Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. To długo oczekiwana zmiana, która już teraz wywołuje ogromne poruszenie wśród pracowników i pracodawców. W praktyce oznacza to, że w tym roku nie trzeba brać urlopu, by spędzić Wigilię w domu w pełni, bez pośpiechu, bez wychodzenia do biura czy zakładu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla powagę nowych regulacji, wskazując jednoznacznie, że „w tym roku pracownicy skorzystają z nowego dnia ustawowo wolnego – Wigilii Bożego Narodzenia. Za nielegalne zobowiązanie do pracy w tym dniu grozi grzywna do 30 000 zł. Kara może być znacznie wyższa, gdy złamanie prawa dotyczy handlu – grzywna może wtedy sięgać do nawet 100 000 zł.”

To jedna z najważniejszych zmian w polskim kalendarzu świąt od lat. Jak wskazuje komunikat PIP, „w lutym 2025 r. Wigilię Bożego Narodzenia dodano do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Obecnie w roku kalendarzowym takich wolnych dni jest więc już 14.” Dla większości osób to ogromna ulga. PIP zauważa, że „większość z nas będzie mogła po raz pierwszy poświęcić cały 24 grudnia na przygotowanie i spędzenie tego szczególnego czasu, nie myśląc o pracy.” Jednak nowe przepisy nie obejmują wszystkich istnieją zawody i usługi, których nie można zatrzymać nawet w święta.

Kiedy praca w Wigilię Bożego Narodzenia jest dozwolona? Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o wyjątkach

Zasady dopuszczalności pracy określa art. 151¹⁰ Kodeksu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina w komunikacie, że „praca w niedziele i święta, w tym w Wigilię, jest dozwolona” w ściśle określonych sytuacjach. Należą do nich m.in.:

REKLAMA

  • „w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,”
  • „w ruchu ciągłym,”
  • „przy pracy zmianowej,”
  • „przy niezbędnych remontach,”
  • „w transporcie i w komunikacji,”
  • „w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,”
  • „przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,”
  • „w rolnictwie i hodowli,”
  • „przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.”

To ostatnie obejmuje szeroką grupę instytucji, m.in.: gastronomię, hotele, zakłady komunalne, szpitale i inne całodobowe placówki zdrowotne, jednostki pomocy społecznej czy instytucje kultury i wypoczynku. Jeśli ktoś musi pracować 24 grudnia, pracodawca „będzie musiał oddać inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego (najczęściej do 31 grudnia).”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednocześnie Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega, że „praca w Wigilię w innym przypadku, niż pozwala na to art. 151¹⁰ Kodeksu pracy, jest zakazana. Gdyby mimo to pracodawca kazał przyjść pracownikowi do biura czy warsztatu, popełni wykroczenie, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.”

Wigilia w 2025 roku wolna od pracy również w handlu – ale z pewnymi wyjątkami

Dla branży handlowej nowe przepisy mają szczególne znaczenie, ponieważ PIP stwierdza jasno: „Wigilia Bożego Narodzenia jest – poza wskazanymi wyjątkami – wolna od zajęć zarobkowych dla wszystkich pracowników, w tym również zatrudnionych w handlu.” Ważne podkreślenie: zakaz pracy „obejmuje nie tylko pracowników, ale też osoby zatrudnione w placówce handlowej na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Przedsiębiorca może natomiast sam stanąć za ladą. PIP wyjaśnia, że „zakaz nie dotyczy samego przedsiębiorcy. Może on stanąć za ladą sklepu 24 grudnia, a co więcej – może skorzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych – małżonka, dzieci czy rodziców. Warunkiem jest jednak, że na co dzień nie zatrudnia tych osób na etat czy umowę cywilnoprawną.”

Zobacz również:

Handel w Wigilię 24 grudnia – gdzie będzie wolno pracować?

Choć Wigilia staje się dniem wolnym od pracy również dla pracowników handlu, ustawa przewiduje liczne wyjątki. Zgodnie z komunikatem PIP, zakaz nie dotyczy m.in.:

  • „stacji paliw płynnych,”
  • „aptek i punktów aptecznych,”
  • „placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami czy wyrobami tytoniowymi,”
  • „placówek pocztowych,”
  • „obiektów infrastruktury krytycznej,”
  • „placówek w zakładach hotelarskich oraz instytucjach kultury, sportu, oświaty i turystyki,”
  • „sklepów internetowych i platform internetowych,”
  • „piekarni, cukierni i lodziarni,”
  • „sklepów na dworcach, lotniskach i w portach,”
  • „automatycznych punktów sprzedaży,”
  • „rolniczego handlu detalicznego,”
  • „hurtowni farmaceutycznych,”
  • „sklepów prowadzących wyłącznie skup produktów rolnych.”

Lista jest długa i szczegółowa, ale obejmuje głównie działalności o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa lub takie, których funkcjonowanie w święta ma charakter techniczny i niezbędny. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina także, że „przedsiębiorca, który powierzy pracę w handlu w Wigilię, gdy nie podlega pod żaden z ustawowych wyjątków, naraża się na grzywnę w wysokości od 1000 do nawet 100 000 zł.”

Nowe prawo dla milionów Polaków – duża zmiana na lepsze dla zdecydowanej większości pracowników

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego to nie tylko formalność. Dla milionów osób w Polsce oznacza realną poprawę jakości życia, możliwość spokojnych przygotowań do świąt i odzyskanie rodzinnego czasu, który dotąd często był zabierany przez obowiązki zawodowe.

Równocześnie przepisy są precyzyjne: określają, kto może pracować, kto musi mieć wolne i jakie kary grożą za naruszenia. Wszystko po to, by znaczenie Wigilii Bożego Narodzenia jako szczególnego dnia w roku było w pełni respektowane.

Nowe święto w kalendarzu! Wigilia dołącza do listy dni ustawowo wolnych od pracy

Wprowadzenie Wigilii Bożego Narodzenia jako dnia ustawowo wolnego od pracy zmienia obowiązującą od lat strukturę polskiego kalendarza świąt. Aktualna lista dni wolnych, wynikająca z ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, została właśnie poszerzona o kolejne święto, a jej jednolity tekst uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany, (Dziennik Ustaw z 2025 roku, poz. 296). Oznacza to, że od 2025 r. pracownicy zyskują nie tylko dodatkowy dzień wolny, ale również pełną ochronę prawną uniemożliwiającą pracodawcom zobowiązywanie ich do pracy 24 grudnia bez podstawy wynikającej z przepisów.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że Wigilia choć dotąd traktowana jedynie zwyczajowo jako dzień skróconej pracy zyskała status święta z pełnymi konsekwencjami, takimi jak zakaz pracy w handlu, obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w zamian dla tych, którzy muszą tego dnia pracować, oraz bardzo wysokie sankcje finansowe za naruszenia przepisów. Nowe regulacje powodują, że dotychczasowy wykaz dni wolnych od pracy nie tylko się wydłuża, lecz także znacząco zmienia funkcjonowanie wielu branż w okresie świątecznym.

Data

Święto

1 stycznia

Nowy Rok

6 stycznia

Święto Trzech Króli

-

pierwszy dzień

Wielkiej Nocy

-

drugi dzień

Wielkiej Nocy

1 maja

Święto Państwowe

3 maja

Święto Narodowe

Trzeciego Maja

-

pierwszy dzień

Zielonych Świątek

-

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia

Wniebowzięcie

Najświętszej

Maryi Panny

1 listopada

Wszystkich Świętych

11 listopada

Narodowe Święto

Niepodległości

24 grudnia

Wigilia Bożego

Narodzenia

25 grudnia

pierwszy dzień

Bożego Narodzenia

26 grudnia

drugi dzień

Bożego Narodzenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1965.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 296.

Zobacz również:
Powiązane
Rewizja systemu ETS2. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
Rewizja systemu ETS2. Polska uzyskała realną możliwość wprowadzenia zmian, trwają już negocjacje
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka z pewnością się do Ciebie przyczepi?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Już wkrótce kolejny produkt zostanie objęty opłatą kaucyjną – dwukrotnie wyższą
27 lis 2025

Od 1 października w Polsce oficjalnie wszedł w życie system kaucyjny. W sklepach pojawią się pierwsze plastikowe butelki objęte kaucją, a na ulicach i w punktach handlowych – butelkomaty. Tymczasem już niebawem system kaucyjny zostanie rozszerzony o kolejny produkt – tym razem z dwukrotnie wyższą kaucją.
ZUS nie uzna twojego wynagrodzenia oraz zignoruje treść umowy o pracę - nowe postanowienie Sądu Najwyższego a zasady gry z ZUS i L4 (zwolnienie lekarskie)
27 lis 2025

Sąd Najwyższy potwierdził, że nagłe podwyższenie wynagrodzenia przed przewidywaną niezdolnością do pracy może zostać uznane za nieważne. ZUS ma prawo zakwestionować podstawę wymiaru składek, jeśli wysokość wynagrodzenia rażąco odbiega od wkładu pracy, a zmiana nastąpiła tuż przed powstaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. To ważny sygnał dla pracodawców i pracowników.
Ulga mieszkaniowa w PIT ograniczona tylko do jednej nieruchomości. Od kiedy? Co wynika z projektu nowelizacji
27 lis 2025

Minister Finansów i Gospodarki zamierza istotnie ograniczyć ulgę mieszkaniową w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym mają polegać te zmiany? W skrócie nie będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż 1 mieszkania. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie ale trudno się spodziewać, że wejdzie w życie od nowego roku, bo projekt jest jeszcze na etapie rządowych prac legislacyjnych. A zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał Konstytucyjny okres minimalny vacatio legis w przypadku podatku PIT nie powinien być krótszy niż jeden miesiąc. Zwłaszcza jeżeli dotyczy zmian niekorzystnych dla podatników jak ta. Czyli zmiany w podatku PIT na przyszły rok można wprowadzić tylko wtedy, gdy nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada poprzedniego roku.
Wakacje 2026: LOT-em na Kretę z Warszawy do Heraklionu 3 razy w tygodniu od 30 maja. Już można kupić bilety
27 lis 2025

W komunikacie z 27 listopada 2025 r. nasz narodowy przewoźnik lotniczy Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że uruchamiają sprzedaż biletów na połączenia między Warszawą a Heraklionem. Pierwszy rejs odbędzie się 30 maja 2026 r., a loty na trasie WAW-HER-WAW będą realizowane w sezonie letnim 2026 - 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i soboty. Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Heraklionu są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

REKLAMA

Sprawiedliwe wynagrodzenie - czyli jakie? "Szczęście w pracy Polaków" [ANALIZA BADANIA]
27 lis 2025

70 proc. Polaków nie obawia się o stabilność swojego zatrudnienia, ale tylko 41 proc. uważa swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe. Ale co oznacza sprawiedliwe czy godne wynagrodzenie? Dla każdego co innego. Poniżej nowe dane z 9. edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”.
Po przekroczeniu 30-krotnosci i zwrocie pracownikowi składek należy przeliczyć i wyrównać zasiłek
27 lis 2025

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek ZUS może znacząco wpłynąć na prawidłowe ustalenie podstawy zasiłków chorobowych, opiekuńczych czy macierzyńskich. Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, że po korekcie składek konieczne jest również przeliczenie podstawy zasiłkowej i wypłacenie wyrównania. Ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyjaśnia, kiedy powstaje taki obowiązek i jak prawidłowo go obliczyć.
Polacy chcą materiałów budowlanych dobrej jakości. Ale 73% osób ma problem z dostępem do informacji na temat ich właściwości i składu chemicznego
27 lis 2025

Wyniki najnowszych badań, przeprowadzonych na zlecenie marki ISOVER, pokazują, że Polacy coraz lepiej rozumieją, jak codzienne decyzje – zarówno te dotyczące eksploatacji budynku, jak i wyboru materiałów budowlanych – wpływają na ich komfort życia oraz domowy budżet. Coraz większe znaczenie zyskują także kwestie związane ze składem i procesem produkcji materiałów budowlanych.

E-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Senat przyjął ustawę: dyplomy w aplikacji mObywatel, łatwiejsza weryfikacja pracowników
27 lis 2025

Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.

REKLAMA

Co nam grozi gdy Prezydent skieruje do TK ustawę budżetową? Budżet państwa jako zakładnik sporu politycznego
27 lis 2025

W ostatnich dniach prawdziwą burzę wywołały słowa Prezydenta, który zadeklarował, że „jest gotów podjąć każdą decyzję” w sprawie ustawy budżetowej. Ceną za rozszerzenie konfliktu politycznego na obszar budżetu może być integralność państwa - pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.

Prawnik na LinkedIn. Od czego zacząć?
27 lis 2025

Jak prawnik może zacząć budowanie wizerunku? Najczęściej pierwszą myślą jest założenie profilu w mediach społecznościowych – to powszechne narzędzia, w których stosunkowo łatwo, szybko i tanio można dotrzeć do potencjalnych klientów. Obecnie funkcjonuje wiele różnych portali i aplikacji, jednak tylko jedna przeznaczona jest wyłącznie do komunikacji biznesowej. Mowa oczywiście o LinkedIn.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA