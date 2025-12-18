REKLAMA

Limity podatkowe w 2026 roku: co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje

Limity podatkowe w 2026 roku: co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje

18 grudnia 2025, 18:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
limity podatkowe
Nowe limity podatkowe na 2026 rok - co musisz wiedzieć już dziś? Wyliczenia i konsekwencje
INFOR

Rok 2026 przyniesie przedsiębiorcom realne zmiany – limity podatkowe zostaną obniżone w wyniku przeliczenia według niższego kursu euro. Granica przychodów dla małego podatnika spadnie do 8 517 000 zł, a limit jednorazowej amortyzacji do 212 930 zł. To pozornie drobna korekta, która w praktyce może zdecydować o utracie ulg, uproszczeń i korzystnych form rozliczeń.

Od stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe limity podatkowe, które wpłyną na tysiące przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany te wynikają z corocznego przeliczenia limitów wyrażonych w euro na złotówki, opartego na średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Przypomnijmy, że na 1 października 2025 roku NBP ogłosił kurs 4,2586 zł za 1 euro. To właśnie na jego podstawie wyliczono wszystkie limity podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku. Dla porównania, rok wcześniej – 1 października 2024 roku – średni kurs euro wynosił 4,2846 zł (na jego podstawie ustalono limity stosowane w 2025 roku). Widać więc wyraźnie, że pojawił się spadek kursu euro rok do roku, i choć jest niewielki, ma bardzo konkretne skutki, tj. wszystkie progi podatkowe w złotówkach w 2026 roku będą niższe niż w roku 2025.

Kurs euro a mechanizm wyliczania limitów podatkowych na kolejny rok podatkowy. Jak to działa?

Wskażmy, że w polskim prawie podatkowym dość sporo limitów (m.in. dotyczących statusu małego podatnika, ryczałtu czy jednorazowej amortyzacji) zapisanych jest w euro. W związku z tym, co roku, na potrzeby rozliczeń podatkowych, kwoty te są przeliczane na złote po kursie z 1 października poprzedniego roku podatkowego.

Jeśli kurs euro jest wysoki, limity przeliczane na złotówki idą w górę, a podatnikom łatwiej zmieścić się w wyznaczonych przez ustawodawcę granicach. Jeżeli natomiast kurs spada, progi podatkowe idą w dół i część przedsiębiorców automatycznie traci dotychczasowe przywileje z tym związane. Tak właśnie stało się w tym roku: kurs z 1 października 2025 roku (4,2586 zł) okazał się niższy niż kurs z 1 października 2024 roku (4,2846 zł). Efekt? Limity podatkowe w 2026 roku są niższe niż w 2025 roku.

Status małego podatnika w 2026 roku – 52 tysiące złotych mniej niż w tym roku

Status małego podatnika to jedno z najważniejszych pojęć w systemie podatkowym. Daje on prawo do korzystania z uproszczeń, m.in. rozliczeń kwartalnych w PIT i CIT, metody kasowej w VAT czy jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Granica dla małego podatnika została ustalona w wysokości 2 000 000 euro. Po przeliczeniu wygląda to następująco:

  • limit na 2025 rok (kurs 4,2846 zł): 8 569 200 zł (po zaokrągleniu stosowanym w praktyce – 8 569 000 zł),
  • limit na 2026 rok (kurs 4,2586 zł): 8 517 200 zł (po zaokrągleniu – 8 517 000 zł).

Powyższe oznacza, że różnica to około 52 tysiące złotych. W praktyce część firm, które w 2025 roku mieściły się w limicie, w 2026 roku może go przekroczyć i automatycznie stracić status małego podatnika. Dla przedsiębiorców konsekwencje są dość dotkliwe, tzn. trzeba będzie częściej składać deklaracje i rozliczać się miesięcznie, utraci się prawo do niektórych uproszczeń i ulg, np. jednorazowej amortyzacji.

Amortyzacja jednorazowa w 2026 roku – jest spadek o 1300 zł

Amortyzacja jednorazowa, zwana też de minimis, to szczególnie cenione przez przedsiębiorców rozwiązanie podatkowe. Umożliwia bowiem szybkie wrzucenie w koszty zakupu środka trwałego zamiast rozkładania odpisów na wiele lat. Limit wynosi 50 000 euro. A po przeliczeniu po nowym kursie euro otrzymujemy:

  • w 2025 roku (kurs 4,2846 zł) limit wynosił 214 230 zł,
  • w 2026 roku (kurs 4,2586 zł) limit wynosi 212 930 zł.

Spadek rok do roku w wysokości 1 300 zł może nie wydawać się duży, ale w kontekście inwestycji w drogie maszyny czy sprzęt granica ta może zadecydować, czy cały zakup da się zamortyzować jednorazowo. Niestety, dla części przedsiębiorców to różnica na poziomie całych inwestycji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kto straci prawo do uproszczeń w tym podatku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma rozliczeń wybierana przez coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą. Prostota tego rozwiązania sprawia, że jest ono szczególnie popularne wśród freelancerów, specjalistów IT czy usługodawców. Warunkiem korzystania z ryczałtu jest nieprzekroczenie przychodów w wysokości 2 000 000 euro rocznie. Po przeliczeniu daje to nam:

  • limit na 2025 rok: 8 569 200 zł (po zaokrągleniu: 8 569 000 zł),
  • limit na 2026 rok: 8 517 200 zł (po zaokrągleniu: 8 517 000 zł).

Oznacza to więc, że próg zmniejszył się o 52 000 zł. Dodatkowo istnieje jeszcze niższy limit uprawniający do rozliczeń kwartalnych w ryczałcie – 200 000 euro. Po przeliczeniu na złotówki wygląda to następująco:

  • w 2025 roku: 856 920 zł,
  • w 2026 roku: 851 720 zł.

Jaki stąd efekt dla przedsiębiorców? Część z nich będzie zmuszona do comiesięcznych rozliczeń zamiast kwartalnych, a niektórzy całkowicie wypadną z ryczałtu i przejdą na zasady ogólne albo podatek liniowy.

Rachunkowość uproszczona z limitem na 2026 rok w wysokości 10 646 500 zł

Zmiany w kursie euro wpływają także na limity związane z prowadzeniem rachunkowości uproszczonej oraz uzyskaniem statusu małego podatnika CIT. W przypadku uproszczonej księgowości obowiązuje odrębny próg – 2 500 000 euro przychodu netto, po jego przekroczeniu przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Po przeliczeniu na złotówki według kursu NBP z 1 października 2025 roku (4,2586 zł za 1 euro) limit wynosi 10 646 500 zł. Oznacza to, że firmy, które w 2025 roku osiągnęły przychody co najmniej na tym poziomie, od 1 stycznia 2026 roku mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Termin na otwarcie ksiąg: do 15 stycznia 2026 roku. Przypomnijmy, że dla 2025 roku limit wynosi 10 711 500 zł.

W praktyce oznacza to, że część przedsiębiorstw straci prawo do uproszczeń i będzie musiała:

  • przejść na pełną rachunkowość, co wiąże się z większymi obowiązkami sprawozdawczymi,
  • ponieść wyższe koszty obsługi księgowej i administracyjnej.

Jakie są konsekwencje zmiany wysokości limitów dla przedsiębiorców?

Zmiana kursu euro z 4,2846 zł na 4,2586 zł może wcale nie brzmi spektakularnie. To różnica zaledwie 2,6 grosza na jednym euro. Ale ponieważ progi podatkowe dla przedsiębiorców ustalane są w milionach euro, w praktyce daje to różnicę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W związku z niższymi limitami część przedsiębiorców, którzy dotąd bezpiecznie mieścili się w wyznaczonych granicach podatkowych, teraz znajdzie się tuż ponad nimi. Niektórzy stracą status małego podatnika, prawo do uproszczonej rachunkowości czy możliwość rozliczeń kwartalnych. Zdecydowanie najbardziej odczują to firmy:

  • działające na granicy limitów,
  • dynamicznie rozwijające się, zwiększające przychody rok do roku,
  • inwestujące w środki trwałe i korzystające z jednorazowej amortyzacji.
Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. 2025 poz. 163)

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. 2025 poz. 278)

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 2025 poz. 775)

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j.t. Dz.U. 2025 poz. 843)

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 120)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

