Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn

Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn

04 grudnia 2025, 15:37
Adam Kuchta
Adam Kuchta
przelew konto urząd skarbowy
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizn
Kiedy pojawia się temat pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś chciała? Czy każde przesunięcie środków między domowymi rachunkami może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2025 r., oznaczona sygnaturą 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD, zwraca uwagę jednoznacznym stanowiskiem w sprawie skutków podatkowych dotyczących przelewu pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie rodzi obowiązków podatkowych, nie podlega zgłoszeniu i nie stanowi darowizny. Już na wstępie interpretacji organ podatkowy wskazuje: „stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.”

Skarbówka w interpretacji wskazuje: nie ma przysporzenia, nie ma podatku, nie ma obowiązków wobec urzędu skarbowego

Interpretacja szczegółowo opisuje stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawczynię. Kobieta pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, posiada osobne konto oraz konto wspólne z mężem, a ze swojego konta chce przelać środki otrzymane po zmarłej matce na konto wspólne, aby wspólnie zakupić samochód: „Teraz chciałaby Pani ok. (...) zł z Pani konta przelać na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża. Przekazanie pieniędzy z Pani konta osobistego do wspólnego, według Pani nie jest traktowane jako darowizna i nie powinno rodzić skutków podatkowych z racji tego, że pieniądze zostają przez Panią przekazane do majątku wspólnego i zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny.”

Organ skarbowy jednoznacznie potwierdza prawidłowość takiego stanowiska i wskazuje, że aby darowizna mogła zostać opodatkowana, konieczne jest zwiększenie majątku obdarowanego, czego w takiej sytuacji nie ma. W interpretacji czytamy: „Określony w zacytowanych przepisach przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, że jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym.”

Ten fragment ma istotne znaczenie. Urząd wyraźnie wskazuje bowiem, że warunkiem opodatkowania jest wzbogacenie, a skoro przelew między kontami małżonków – w ramach ich wspólnego majątku – nie powoduje wzrostu majątku żadnego z nich, to nie może podlegać podatkowi.

Interpretacja akcentuje to po raz kolejny, wyjaśniając: „Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn.”



Skarbówka sięga po Kodeks rodzinny i opiekuńczy i podkreśla: pieniądze trafiają do majątku wspólnego

Interpretacja sięga do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżonków. Szczególne znaczenie organ nadaje art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w interpretacji przytoczono w całości, podkreślając status wspólnoty ustawowej. Oto fragment cytowany w piśmie KIS: „§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941);
5) środki zgromadzone na koncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz.Urz.UE.L 198 z 25.07.2019, str. 1) oraz na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) każdego z małżonków.”

Ta część interpretacji ma istotne znaczenie, ponieważ organ skarbowy nie pozostawia miejsca na domysły. Skarbówka potwierdza, że środki uzyskane po zmarłej matce poprzez subkonto ZUS również mogą zasilać majątek wspólny, o ile zostają wykorzystane na potrzeby rodziny.

Wyraźne stanowisko KIS: przelew nie jest darowizną, bo nie ma przysporzenia, a także nie ma nabywcy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wielokrotnie powtarza tezę, która leży u podstaw całej interpretacji, podkreśla: „W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła.”

Organ skarbowy uzasadnia więc brak podatku nie tylko brakiem przysporzenia, ale również brakiem nabywcy. W interpretacji podkreślono także: „Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn: Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” Jeśli nikt niczego nie nabywa, obowiązek podatkowy nie może powstać.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Przepisy Kodeksu cywilnego przytoczone w interpretacji potwierdzają: brak umowy darowizny

Dyrektor KIS nie ograniczył się do przepisów podatkowych i rodzinnych. W piśmie przytacza również przepisy dotyczące darowizny z Kodeksu cywilnego, aby wykazać, czym darowizna musi być, aby mogła zostać opodatkowana. W interpretacji czytamy: „Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.” Organ dodaje również: „Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.”

Interpretacja wyjaśnia, że aby mówić o darowiźnie, musi istnieć umowa, oświadczenie obdarowanego i zamiar nieodpłatnego świadczenia. Skoro pieniądze przelewane są do majątku wspólnego, nie trafiają do majątku osobistego męża, więc nie można mówić o obdarowywaniu. Nie ma darczyńcy ani obdarowanego.

Organ skarbowy podsumowuje stanowisko: taki przelew jest neutralny podatkowo

W końcowym fragmencie pisma, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.”

Interpretacja tym samym potwierdza, że przesuwanie pieniędzy w granicach majątku wspólnego małżonków nie stanowi darowizny i nie rodzi obowiązków podatkowych. Skarbówka wskazuje wyłącznie na obowiązek w sytuacjach, w których występuje nabycie – a w majątku wspólnym nabycie nie następuje.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 listopada 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD Skutki podatkowe pieniędzy z konta osobistego na konto wspólne małżonków

























