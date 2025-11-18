Ostatnia szansa na dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek do 30 listopada. Inaczej pieniądze Ci przepadną!

Termin na ubieganie się o dofinansowanie 300 plus na szkolne akcesoria nieuchronnie mija 30 listopada 2025 roku. Programem objęci są młodzi ludzie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku do 20 lat lub, w określonych przypadkach, do 24 lat. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać te środki? Jaka jest procedura składania aplikacji o to wsparcie finansowe? Oto szczegóły.

Ostateczny czas na złożenie wniosku o 300 plus

300 plus na wyprawkę to potoczna nazwa programu "Dobry Start", rządowego wsparcia finansowego, w ramach którego rodzice otrzymują jednorazowo 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko (do 20. roku życia, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności do 24. roku życia). Świadczenie jest przyznawane raz w roku, bez względu na dochód rodziny, i jest przeznaczone na zakup artykułów szkolnych. Rodzice oraz opiekunowie, którzy dotychczas nie skorzystali z możliwości uzyskania dodatkowych środków na cele edukacyjne, mają czas na złożenie wniosku jedynie do końca listopada 2025.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę?

Aby ubiegać się o 300 złotych w ramach programu "Dobry Start", należy złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Można to uczynić za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez system bankowości elektronicznej, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne są: podstawowe dane opiekuna i dzieci, numery PESEL, informacje o placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.

Kryteria przyznawania wsparcia 300 plus i jego przeznaczenie

Świadczenie "Dobry Start" to jednorazowa pomoc w wysokości 300 złotych, której celem jest wsparcie finansowe rodzin w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, takich jak zakup wyprawki, ubrań czy materiałów dydaktycznych. Wsparcie to jest przyznawane niezależnie od poziomu dochodów. Prawo do świadczenia mają opiekunowie dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Ważne jest, by pamiętać, że program ten nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli ani studentów.

Kto może wystąpić o środki z programu 300 plus?

Wniosek o 300 złotych może złożyć wiele osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a także sami uczniowie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Do osób uprawnionych zaliczają się przede wszystkim rodzice – matka lub ojciec – a także opiekun faktyczny, czyli osoba opiekująca się dzieckiem i starająca się o jego adopcję w sądzie. Wniosek może złożyć również opiekun prawny wyznaczony przez sąd. Pełnoletni uczniowie mają możliwość ubiegania się o świadczenie, jeśli utracili wsparcie rodziców z powodu ich śmierci lub mają zasądzone alimenty. W przypadku opieki naprzemiennej, zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do złożenia wniosku, przy czym każde z nich otrzyma wówczas po 150 złotych. Programem objęte są również dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w ich imieniu aplikację składa rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba opuszczająca pieczę w procesie usamodzielniania.

300 plus - forma i czas realizacji wypłat

Świadczenie w wysokości 300 złotych z programu "Dobry Start" jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo – środki są przelewane bezpośrednio na numer konta bankowego podany w formularzu. Termin wypłaty zależy od daty złożenia wniosku: jeśli dokumenty wpłyną w listopadzie, ZUS ma maksymalnie dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy i przekazanie pieniędzy.

Program 300 plus a ryzyko utraty świadczenia po terminie i wyjątki

Po 30 listopada 2025 roku możliwość złożenia wniosku wygasa, a świadczenie nie zostanie przyznane. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane po tym terminie – wówczas wniosek można złożyć w późniejszym okresie. ZUS apeluje o składanie wniosków wcześniej, gdyż pod koniec okresu naboru systemy elektroniczne mogą działać wolniej, co zwiększa ryzyko opóźnień i problemów technicznych.