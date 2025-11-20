REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Krwiodawcy nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli

Krwiodawcy nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 listopada 2025, 08:50
Adam Kuchta
Adam Kuchta
krwiodawcy
Krwiodawcy nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd potwierdził, że honorowi dawcy krwi nie mogą liczyć na rozszerzenie ulg w publicznym transporcie. Decyzja wywołała rozczarowanie i gorącą dyskusję wśród krwiodawców, którzy od lat apelują o realne wsparcie dla osób ratujących ludzkie życie.

rozwiń >

Honorowi dawcy krwi w Polsce od lat pozostają jedną z najważniejszych grup społecznych wspierających system ochrony zdrowia. Ich bezinteresowna postawa ratuje życie, a mimo to system przywilejów, który miałby ich wspierać i motywować, nadal jest fragmentaryczny, niejednolity i zależny od samorządów. W październiku 2025 roku ponownie podniesiono tę kwestię w interpelacji nr 13030 skierowanej do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Infrastruktury. W interpelacji posłowie zwrócili uwagę na trwające prace nad cyfrową legitymacją krwiodawcy w aplikacji mObywatel, podkreślając, że jest to idealny moment na wprowadzenie ogólnokrajowych ulg transportowych dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK).

REKLAMA

REKLAMA

Krwiodawstwo jako istotny element bezpieczeństwa zdrowotnego państwa kontekst interpelacji

W interpelacji posłowie przypominają, jak ważna jest rola honorowych dawców krwi dla systemu ochrony zdrowia. Podkreślają, że zapotrzebowanie na krew jest stałe, a jej niedobory są regularne: „Polska od wielu lat zmaga się z niedoborem krwi i jej składników. Dane Narodowego Centrum Krwi wskazują na regularne niedobory, a statystyki są alarmujące – szczególnie w okresach wakacyjnych i świątecznych.”

Zwrócono uwagę, że każda jednostka krwi może uratować nawet kilka istnień, dlatego wsparcie dla krwiodawców powinno być zgodnie z oczekiwaniami traktowane jako jedno z priorytetowych działań państwa: „Każda jednostka krwi może uratować życie kilku osobom, dlatego promocja i wsparcie honorowego krwiodawstwa powinny być jednym z priorytetów polityki zdrowotnej państwa.”

Brak jednolitego systemu ulg transportowych w Polsce zależność od samorządów i przypadkowość wsparcia

Interpelacja zwraca uwagę, że obecny system ulg i przywilejów dla honorowych krwiodawców jest całkowicie rozproszony i zależny od decyzji lokalnych samorządów: „Obecnie w Polsce honorowi dawcy krwi posiadający tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nie mają ustawowych ulg w przewozach kolejowych (PKP), a ulgi w komunikacji miejskiej funkcjonują wyłącznie w wybranych miastach na podstawie uchwał samorządowych. Brakuje jednolitego i spójnego systemu wsparcia.”

REKLAMA

Posłowie argumentują, że skoro trwają prace nad cyfrową legitymacją, jest to doskonały moment, aby połączyć rozwiązanie techniczne z realnym wsparciem społecznym: „Tymczasem Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad wdrożeniem e-legitymacji honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel. Jest to właściwy moment, by skoordynować działania obu resortów i wprowadzić kompleksowy pakiet ulg transportowych dostępnych w całym kraju.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym posłowie poprosili Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie ustawowych ulg w przewozach kolejowych dla honorowych dawców krwi z tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”?
  • Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje na szczeblu krajowym ujednolicenie zasad ulg w komunikacji miejskiej, tak aby obowiązywały one w całej Polsce, a nie tylko w niektórych miastach?
  • Czy działania prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia związane z wdrożeniem e-legitymacji honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel będą skoordynowane z Ministerstwem Infrastruktury, aby w jednym pakiecie zapewnić dawcom łatwy dostęp do ulg transportowych?
  • Czy Ministerstwo Zdrowia planuje prace nad dodatkowymi instrumentami (np. kampanie społeczne, benefity pozatransportowe), w tym we współpracy z innymi ministerstwami, jak m.in. Ministerstwo Infrastruktury, aby zwiększyć świadomość społeczną i liczbę osób oddających krew?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury wsparcie dla idei, ale brak możliwości wdrożenia

Ministerstwo Infrastruktury w swojej odpowiedzi podkreśliło, że choć rozumie wagę sprawy, to nie ma bezpośrednich kompetencji do wprowadzania ulg z tytułu zasług zdrowotnych, gdyż należy to do polityki społecznej i zdrowotnej: „ocena zasadności rozszerzenia uprawnień do ustawowych ulg przejazdowych stanowi – co do zasady – element polityki społecznej i socjalnej państwa. Polityka społeczna, a w tym konkretnym przypadku także polityka zdrowotna leżą poza kompetencjami resortu infrastruktury.”

Ministerstwo wyjaśniło również, że komunikacja miejska jest domeną samorządów lokalnych: „Jednostki samorządu terytorialnego (jako organizatorzy komunikacji miejskiej) mają prawo do określania we własnym zakresie, w realizowanych przez siebie przewozach, zarówno grupy pasażerów uprawnionych do ulg, jak i wymiar tych ulg. Odbywa się to poprzez podejmowanie przez organy stanowiące tych jednostek (Radę Gminy, Radę Miejską lub Radę Miasta) uchwał kształtujących politykę transportową na swoim obszarze, w tym m.in. ceny biletów, zakres uprawnień pasażerów do ulg i wymiar tych ulg.”

Co więcej, wskazano, że administracja rządowa nie ma wpływu ani na zasady, ani na finansowanie lokalnych przywilejów: „Administracja rządowa nie określa zasad ani nie finansuje z budżetu państwa przewozów w ramach komunikacji miejskiej.” Dodatkowo resort poinformował, że aktualnie pracuje wyłącznie nad uproszczeniem obecnego systemu ulg, bez wprowadzania nowych uprawnień: „ (...) w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są obecnie prace nad uproszczeniem i ujednoliceniem systemu ulg ustawowych obowiązującego w publicznym transporcie zbiorowym (np. w odniesieniu do kategorii pociągu czy rodzaju nabywanego biletu). Ze względów wskazanych powyżej zmiany te nie będą obejmowały nowych grup uprawnionych czy przewozów realizowanych w komunikacji miejskiej.”

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia altruizm, regulacje europejskie i obawy przed „świadczeniem zwrotnym”

Natomiast Ministerstwo Zdrowia w swojej odpowiedzi na interpelację szczególnie mocno zaakcentowało zasadę nieodpłatności krwiodawstwa, która wynika z regulacji europejskich i bioetycznych: „Krwiodawstwo w Polsce, podobnie jak w całej Europie, jest honorowe, dobrowolne i nie może pociągać za sobą jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej.” „Oddawanie krwi, osocza lub składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci.”

Resort zwrócił uwagę, że wprowadzenie ogólnokrajowych ulg mogłoby stać się formą „świadczenia zwrotnego”, co naruszałoby fundament honorowego dawstwa krwi: Wprowadzenie proponowanych ulg na przejazdy zdaje się wykraczać poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi.”

Nie zabrakło też odniesienia do kwestii finansowych: rozszerzenie uprawnień do ulgowych przejazdów prowadzi do zwiększenia wydatków budżetu państwa, co implikuje konieczność poszukiwania dodatkowych środków w ramach ich nieprzekraczalnego limitu. W konsekwencji powyższego każde przyjmowane rozwiązanie prawne, które miałoby dodatkowo obciążać sektor finansów publicznych wymaga szczegółowej analizy pod kątem dostępności środków i zapewnienia źródeł sfinansowania.”

Zobacz również:

Cyfryzacja krwiodawstwa e-Krew, mObywatel i trudności z danymi historycznymi

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że aktywnie prowadzone są prace nad cyfryzacją systemu: wdrażane są usprawnienia systemowe, które pozwolą na ujednolicenie całego procesu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym również możliwość cyfrowego potwierdzania uprawnień zasłużonych honorowych dawców krwi za pośrednictwem aplikacji mObywatel.”

Jednak przeszkodą okazuje się brak elektronicznych danych archiwalnych: „szereg informacji o charakterze historycznym (...) nie posiada postaci elektronicznej, gdyż były one prowadzone w formie papierowych kartotek przez poszczególne Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża.” „(...) nie jest możliwe ich udostępnienie bez uprzedniego przetworzenia na formę elektroniczną i migrowania do odpowiedniego systemu informatycznego.”

Resort zdrowia poinformował także, że nie wybrano jeszcze docelowego modelu cyfrowej legitymacji: „nie wybrano jeszcze ostatecznego rozwiązania ani platformy, na której legitymacja uprawniająca, również do należnych ulg i świadczeń, byłaby dostępna.” Ministerstwo podkreśliło, że oprócz technologii i ulg ważne są działania edukacyjne, szczególnie w szkołach: „opracowane materiały dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów (...) by w przyszłości stanowiły one stabilny fundament krwiodawstwa i krwiolecznictwa.”

Choć temat ogólnopolskich ulg transportowych wraca regularnie, odpowiedzi ministerstw pokazują, że państwo dostrzega wartość społeczną krwiodawców, ale nie planuje systemowych finansowych przywilejów, obawiając się naruszenia idei honorowego, nieodpłatnego krwiodawstwa.

Reakcje w sieci: gorąca dyskusja pod postem krwiodawcy.org

Emocje po decyzji rządu bardzo mocno wybrzmiały również w mediach społecznościowych. Pod postem krwiodawcy.org na Facebooku pojawiły się dziesiątki komentarzy od rozczarowania, przez ironię, po głosy pełne gniewu. Wiele osób podkreślało, że brak nowych ulg to kolejny sygnał, że wysiłek honorowych dawców krwi jest niedoceniany. Inni zwracali uwagę, że mimo wszystko idea honorowego krwiodawstwa zawsze będzie opierać się na bezinteresowności, choć od państwa oczekiwano minimum gestów.

W samym poście opublikowano krótką, ale wymowną informację o odpowiedzi rządu na interpelację poselską, zaznaczając, że instytucje państwowe nie planują rozszerzać uprawnień. Jak napisano w oficjalnym wpisie: „W odpowiedzi na interpelację poselską do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia ulg w publicznym transporcie dla honorowych dawców krwi, rządowe instytucje potwierdziły, że nie przewidują rozszerzenia katalogu uprawnień dla tej grupy 😔.”

Pod postem natychmiast rozpoczęła się burzliwa dyskusja jedni pisali o frustracji i braku wdzięczności państwa, inni deklarowali, że oddają krew wyłącznie z pobudek moralnych. Nie brakowało też ironicznych komentarzy o „przywilejach”, czekoladach i zmianach w pakietach dla dawców. Wspólny mianownik był jednak jeden: decyzja rządu wywołała ogromne emocje i poczucie rozczarowania wśród części osób zaangażowanych w honorowe krwiodawstwo.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 13030 w sprawie wprowadzenia ulg w transporcie publicznym dla honorowych dawców krwi i skoordynowania działań ministerstw w związku z wdrażaniem e-legitymacji honorowego dawcy krwi. Zgłaszający: Henryka Krzywonos-Strycharska, Jacek Niedźwiedzki, Rafał Siemaszko, Bartosz Zawieja

Zobacz również:
Powiązane
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800 plus oraz 13. i 14. emerytury
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
20 lis 2025

W 2024 roku wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła 587 miliardów złotych. To ogromna pula pieniędzy, która co roku trafia do przedsiębiorców. W skali Unii Europejskiej znaczenie tego segmentu gospodarki jest jeszcze większe, bo zamówienia publiczne odpowiadają za około 20 procent unijnego PKB. Mimo to wśród 33 milionów firm w UE tylko 3,5 miliona w ogóle próbuje swoich sił w przetargach. Reszta stoi z boku, choć mogłaby zyskać nowe źródła przychodów i stabilne kontrakty.
Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Polska dostosowuje przepisy do unijnych zasad, Prezydent podpisuje
20 lis 2025

W polskim porządku prawnym pojawił się nowy, choć wąski, ale znaczący element dotyczący zawodu pielęgniarki. Ustawa z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadza szczegółowe rozwiązania w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które kształciły się w Rumunii. Jak wynika z informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, celem nowelizacji jest zapewnienie spójności przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/505.
Pilny komunikat ZUS. Czas tylko do 30 listopada na złożenie wniosku o to świadczenie. Potem pieniądze przepadną
20 lis 2025

Już blisko trzy miesiące minęło od pierwszego dzwonka, a tymczasem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nadal do wzięcia są pieniądze na szkolne wyprawki. Są rodzice, którzy świadczenie przegapili? Jeśli tak, to 300 plus jest do wzięcia tylko do końca listopada. Potem pieniądze przepadną.
Plan ogólny uchwaliły tylko 2 gminy. Do kiedy trzeba zdążyć
20 lis 2025

Tylko 2 gminy uchwaliły plan ogólny. Ile gmin zdąży przygotować plany ogólne do 1 lipca 2026 roku? Z czym wiąże się uchwalenie planów ogólnych i dlaczego to takie ważne?

REKLAMA

Coraz bliżej reforma orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Zmienią się m.in. kontrole zwolnień lekarskich, wydawanie orzeczeń i zasady utraty zasiłku
20 lis 2025

Kluby koalicji rządzącej poparły w środę podczas drugiego czytania w Sejmie projekt reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. PiS wstrzyma się od głosu, a Konfederacja nie zagłosuje przeciw. Zgłoszono również poprawki i wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania.
RIO: z rezerwy kryzysowej gmina nie zbuduje centrum zarządzania kryzysowego
19 lis 2025

Wyjaśnienia RIO: Rezerwa kryzysowej gmina nie zbuduje centrum zarządzania kryzysowego
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku!
20 lis 2025

Już od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest sposób aby zarabiać więcej będąc na minimalnej płacy – nawet o jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Konkretnie mowa o 5.379,20 zł więcej w skali roku.
Przepadek psa i zakaz posiadania zwierząt. Trzeba będzie lepiej pilnować zwierząt. Sejm pracuje nad zmianami
20 lis 2025

Liczba zwierząt domowych w Polsce rośnie. W ostatnim czasie wzrosła też liczba niebezpiecznych zdarzeń z udziałem psów. Problem narasta, a Sejm pracuje nad projektem zmian, który ma szansę nieco poprawić sytuację. Co na to właściciele zwierząt?

REKLAMA

Masz AI w telefonie? Możliwe, że służby czytają już twoje prompty. Pierwszy w historii nakaz sądowy dot. danych z ChatGPT
19 lis 2025

Czasopismo Forbes ujawniło przełomową sprawę z Maine, która zmienia sposób, w jaki myślimy o prywatności cyfrowej w erze sztucznej inteligencji. Po raz pierwszy w historii amerykańskie organy federalne uzyskały nakaz sądowy zmuszający OpenAI do wydania danych użytkownika na podstawie zapytań do ChatGPT – a szczegóły tej sprawy są absolutnie fascynujące. Co więcej, nowy raport wywiadowczy Anthropic z sierpnia 2025 roku ujawnia znacznie szerszy obraz wykorzystania systemów AI przez cyberprzestępców, tworząc niepokojący kontekst dla rosnącej roli sztucznej inteligencji zarówno w przestępczości, jak i w jej zwalczaniu.
Czy od 2026 r. trzeba będzie raportować do fiskusa transakcje firmowymi i prywatnymi kartami płatniczymi? Ministerstwo wyjaśnia
19 lis 2025

W sieci pojawiają się nieprawdziwe informacje, według których od 2026 r. urzędy skarbowe będą rzekomo otrzymywać od banków dane o płatnościach kartą przekraczających ustalony próg. Ministerstwo Finansów zdementowało te doniesienia. Wprowadzenie takich przepisów byłoby uzasadnione tylko w wybranych sytuacjach kryzysowych - powiedział PAP prof. Błażej Podgórski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA