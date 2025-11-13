REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800+ i dodatkowych emerytur

Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800+ i dodatkowych emerytur

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 10:41
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Petycja jest już w Sejmie
Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800+ i dodatkowych emerytur
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie trafiła petycja, wnosząca o zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację programów „Rodzina 800+”, „13. emerytury” oraz „14. emerytury”. Autor dokumentu wskazuje, że takie rozwiązanie byłoby neutralne dla budżetu państwa, uprościłoby system podatkowy, zwiększyło dochody netto obywateli oraz wprowadziło mechanizmy rekompensacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczające ich stabilność finansową. Petycja powołuje się na dane Ministerstwa Finansów oraz dotychczasowe analizy budżetowe, argumentując, że likwidacja PIT i programów socjalnych mogłaby stać się rozwiązaniem powszechnym, sprawiedliwym i przejrzystym.

rozwiń >

W Sejmie pojawiła się petycja dotycząca zniesienia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację programów „Rodzina 800+”, „13. emerytury” oraz „14. emerytury”. Wnioskodawcą jest Robert Ołdakowski, który – na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – wnosi o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zmian w systemie podatkowo-socjalnym. Jak pisze autor, petycja dotyczy „zniesienia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację programów 800+ oraz dodatkowych emerytur („13.” i „14.”)”. Ołdakowski wnosi również o wprowadzenie „mechanizmu rekompensacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z utratą wpływów z PIT”. Celem propozycji jest utrzymanie neutralności budżetowej, uproszczenie systemu podatkowego i stworzenie bardziej sprawiedliwego, powszechnego rozwiązania, z którego korzyści odczuliby wszyscy podatnicy.

REKLAMA

REKLAMA

Bilans finansowy według danych Ministerstwa Finansów – likwidacja obu stron równania jako rozwiązanie neutralne

W uzasadnieniu autor powołuje się na oficjalne dane Ministerstwa Finansów i analizy budżetowe, wskazując, że likwidacja podatku PIT oraz świadczeń 800+, 13. i 14. emerytury byłaby neutralna dla budżetu państwa. Jak napisano w petycji: „Likwidacja obu stron równania byłaby neutralna dla budżetu państwa: wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł, łączny koszt programów „800+” (ok. 70 mld zł), „13. emerytury” (ok. 13 mld zł) i „14. emerytury” (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia”.

W dokumencie wskazano, że rozwiązanie pozostaje neutralne także wobec składki zdrowotnej, ponieważ możliwość jej odpisu od podatku została w praktyce wyeliminowana już przy wcześniejszym podniesieniu kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych. Wnioskodawca zauważa również, że „wprowadzenie odpowiedniej rekompensaty dla JST gwarantuje stabilność finansową samorządów” oraz że „obowiązek istnienia podatku PIT nie wynika z prawa unijnego – jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich.” Zdaniem autora petycji, zniesienie PIT i likwidacja wskazanych świadczeń byłoby nie tylko neutralne finansowo, lecz także administracyjnie prostsze i bardziej racjonalne z punktu widzenia systemowego.

Sprawiedliwość i powszechność rozwiązania – równość wobec systemu i uproszczenie zasad podatkowych

Wnioskodawca podkreśla, że obecne programy socjalne obejmują jedynie wybrane grupy społeczne – rodziny z dziećmi oraz emerytów. Tymczasem, jak stwierdza, „zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci”. Autor zaznacza, że takie działanie uczyniłoby system podatkowy prostszym, przejrzystym i bardziej sprawiedliwym. Obecny system – jak wskazuje – zawiera liczne ulgi i odliczenia, które zniekształcają realny poziom opodatkowania.

REKLAMA

W petycji znalazło się również zestawienie pokazujące różnicę między nominalnymi a efektywnymi stawkami podatkowymi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 2022 r.: I próg (dochód do 120 tys. zł) – 4,13%, II próg (powyżej 120 tys. zł) – 15,58%;
  • 2023 r.: I próg (dochód do 120 tys. zł) – 4,50%, II próg (powyżej 120 tys. zł) – 16,00%.

Jak czytamy w uzasadnieniu, „efektywny podatek, płacony przez obywateli, ze względu na wiele, także skomplikowanych odpisów i ulg, jest i tak znacząco niższy niż faktycznie istniejące progi podatkowe”.

Nieskuteczność programów celowych – brak wzrostu dzietności i ograniczony wpływ dodatków emerytalnych

Autor petycji wskazuje, że program „Rodzina 500+”, przekształcony w „800+”, nie osiągnął swojego głównego celu, jakim miał być wzrost dzietności. Jak napisano: Program „Rodzina 500+”, obecnie „800+”, nie doprowadził do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów - jest to de facto program socjalny bez progów dochodowych, co kłoci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa”.

W odniesieniu do świadczeń emerytalnych, petycja stwierdza jednoznacznie: 13. i 14. emerytura w praktyce stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów –powszechny efekt daje kwota wolna w podatku PIT na poziomie 30 tys. zł”. Zdaniem autora, te środki można by lepiej wykorzystać, wprowadzając trwałe rozwiązanie w postaci zniesienia PIT, które przyniosłoby realną ulgę wszystkim obywatelom.

Korzyści dla obywateli i państwa – większe dochody netto i ograniczenie biurokracji

W uzasadnieniu szeroko omówiono korzyści, jakie przyniosłoby zniesienie podatku PIT. Wskazano, że rozwiązanie to zapewniłoby:

  • większe dochody netto dla wszystkich podlegających podatkowi PIT,
  • uproszczenie systemu podatkowego,
  • zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych,
  • zwiększenie przejrzystości finansów publicznych,
  • wzmocnienie samodzielności finansowej obywateli.

W dokumencie, w kontekście korzyści dla obywateli i państwa, zapisano dokładnie tak: „Większe dochody netto dla wszystkich obywateli, osiągających przychody podlegające podatkowi PIT, bez względu na sytuację rodzinną. Uproszczenie systemu podatkowego – brak rocznych rozliczeń PIT, ulg i skomplikowanych formularzy. Zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych. Zwiększenie przejrzystości finansów publicznych. Wzmocnienie samodzielności finansowej obywateli – to oni decydowaliby w większym stopniu o wydatkowaniu własnych środków”. Według wnioskodawcy, takie rozwiązanie sprzyjałoby rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi zaufania społecznego do instytucji państwowych.

Rekomendacje w zakresie samorządów – mechanizmy rekompensacyjne i udział w podatkach VAT i CIT

Szczególne miejsce w petycji zajmują rekomendacje dotyczące zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego po zniesieniu PIT. Autor pisze: „Aby uniknąć ubytku dochodów JST, wnoszący petycję rekomenduje wprowadzenie mechanizmu rekompensacyjnego w wysokości odpowiadającej utraconym wpływom z PIT, realizowanego poprzez zwiększenie udziału JST w podatku VAT oraz CIT w kilku wariantach łącznych lub opcjonalnych”. Wśród proponowanych mechanizmów znalazły się:

  • Przekazanie samorządom części wpływów z VAT „Mechanizm: zwiększenie udziału JST w podatku od towarów i usług (VAT) z obecnych ~46% do np. 50–55%. Argumentacja: VAT jest podatkiem konsumpcyjnym – jest to prosty mechanizm i nie wymagający tworzenia nowych podatków.”
  • Stały udział JST w podatku CIT „Mechanizm: samorządy otrzymują określony procent wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), np. 10–15%. Argumentacja: stabilny dopływ środków, który częściowo kompensuje utracony PIT, w dużych miastach z rozwiniętą działalnością gospodarczą wpływy z podatku CIT mogą być odczuwalne dla budżetów gmin.”

Petycja zawiera także propozycję utworzenia „funduszu rekompensacyjnego z budżetu centralnego”, który zapewniałby coroczną rekompensatę dla JST w wysokości odpowiadającej utraconym wpływom z PIT. Autor zauważa, że „połączenie kilku źródeł – np. 50% z VAT + 10% z CIT + pozostała część z budżetu centralnego – powoduje, że rekompensata jest rozłożona i mniej wrażliwa na wahania ekonomiczne w gospodarce”. Petycja proponuje również „coroczną indeksację rekompensaty proporcjonalną do wzrostu PKB lub inflacji”, co ma zabezpieczyć stabilność samorządów w dłuższej perspektywie.

Wnioski końcowe – neutralność dla budżetu i stabilność systemu

W końcowej części petycji autor przedstawia kluczowe punkty swojego postulatu:

  1. Zniesienie podatku PIT w zamian za likwidację programów 800+, 13. i 14. emerytury jest rozwiązaniem neutralnym dla budżetu państwa, bardziej sprawiedliwym i korzystnym dla wszystkich obywateli.
  2. Rozwiązanie upraszcza znacząco obywatelom system podatkowy poprzez równoległą likwidację mnóstwa skomplikowanych odpisów podatkowych i ulg, niejednokrotnie niejasnych i wymagających szczegółowych interpretacji organów skarbowych.
  3. Wprowadzenie odpowiedniej rekompensaty dla JST gwarantuje stabilność finansową samorządów.
  4. Rozwiązanie likwiduje podstawowy problem PIT, dotyczący braku waloryzacji progów podatkowych w dłuższych okresach czasu2, co staje się de facto regularnie ukrytym podwyższeniem podatków.
  5. Rozwiązanie wychodzi na przeciw postulatom (także wyborczym) zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł w napiętej sytuacji budżetowej, dużego deficytu i znaczących wydatków zbrojeniowych.
Podstawa prawna

Petycja w sprawie likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczenia wychowawczego oraz 13. i 14. emerytury. Nr BKSP-155-X-690/25

likwidacja 800 plus 13 i 14 emerytury petycja sejm

likwidacja 800 plus 13 i 14 emerytury petycja sejm

INFOR

Zobacz również:
Powiązane
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia Europejska podjęła już decyzję
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia Europejska podjęła już decyzję
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie dla seniorów: 2150 zł miesięcznie. Kto się załapie? Decyduje średni miesięczny dochód
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
13 lis 2025

Masz przewlekłą chorobę, która utrudnia Ci codzienne życie? W 2026 roku możesz dostać jeszcze wyższe wsparcie finansowe, nawet 4300 zł miesięcznie w ramach świadczenia wspierającego. Rząd rozszerza program o kolejne grupy osób, a nowe przepisy pozwolą skorzystać także tym, którzy dotąd nie spełniali kryteriów punktowych. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje pomoc, jak uzyskać orzeczenie i kiedy złożyć wniosek, by nie stracić ani złotówki.
Automatyczne podpisy nie istnieją w państwie prawa. Ani u prezydenta, ani u premiera
13 lis 2025

Spór o odmowę powołania sędziów przez prezydenta odsłania prostą prawdę, której w debacie publicznej próbuje się nie zauważać: jeśli twierdzimy, że głowa państwa musi automatycznie zaakceptować każdy wniosek KRS, to konsekwentnie powinniśmy uznać, że premier ma obowiązek akceptować każdy wniosek swoich ministrów. A to prowadziłoby do wniosku, że państwo ma nie szefa rządu, lecz operatora pieczątek. Logika ustroju nie działa wybiórczo. Albo obowiązuje wszystkich, albo nikogo - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów
13 lis 2025

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.
SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]
13 lis 2025

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

REKLAMA

Pracownicy 55+ oraz seniorzy silversi: niedoceniany potencjał czy wykluczeni z rynku pracy? Tak można pomóc seniorom i polskiemu rynkowi pracy
13 lis 2025

Silversi wyróżniają się tym, czego coraz częściej brakuje na rynku pracy – lojalnością, stabilnością i zaangażowaniem. Wśród pracowników po 55. roku życia obserwujemy dużą odpowiedzialność i przywiązanie do miejsca pracy. Często wynika to z trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia, ale w praktyce przekłada się na wyjątkową rzetelność i chęć utrzymania dobrej pozycji w firmie. To właśnie ta grupa może skutecznie wypełnić luki w zawodach wymagających dojrzałości, cierpliwości i doświadczenia życiowego – cech, których nie da się zastąpić szkoleniem czy technologią. Jeśli nie zaczniemy aktywnie włączać ich do rynku pracy, wkrótce zabraknie nam osób do zastąpienia odchodzących pracowników. Starzejące się społeczeństwo to nie tylko wyzwanie, to również szansa na redefinicję tego, co naprawdę znaczy „pracownik wartościowy” – takie wnioski i komentarze można wysnuć w ważnych badań i raportu SS HR. Szczegóły poniżej.
Wyższa emerytura dla seniorów pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź warunki uzyskania wyższego świadczenia
13 lis 2025

Istnieje możliwość uzyskania wyższych świadczeń emerytalnych dla osób, których staż pracy rozpoczął się przed rokiem 1999. Zmiana systemu emerytalnego w tym okresie otwiera taką drogę. Wysokość naliczonej emerytury zależy w dużej mierze od posiadanych dowodów (np. świadectw pracy) potwierdzających lata składkowe. Oto szczegóły.
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie
13 lis 2025

Tysiące osób w Polsce mogą w 2025 roku liczyć na stale wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez MOPS. To świadczenie nie zawsze wymaga corocznego odnawiania, ale wbrew pozorom nie każdy je otrzyma. Decydują przede wszystkim spełnione kryteria oraz aktualna sytuacja dochodowa rodziny. Warto podkreślić, że próg dochodowy został w 2025 roku podwyższony, co oznacza, że na zasiłek w wysokości 1229 miesięcznie może kwalifikować się więcej osób.
Czy organ może spóźnić się z rozstrzygnięciem sprawy?
13 lis 2025

Opóźnienia w postępowaniu administracyjnym nie zawsze muszą oznaczać naruszenie prawa. Niekiedy wynikają bowiem z realnych przeszkód, które trudno przewidzieć. Każde przekroczenie terminu wymaga jednak precyzyjnego uzasadnienia, inaczej może skutkować skargą na bezczynność lub przewlekłość organu.

REKLAMA

Nowa petycja w Sejmie: likwidacja PIT w zamian za koniec świadczeń 800+ i dodatkowych emerytur
13 lis 2025

W Sejmie trafiła petycja, wnosząca o zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w zamian za likwidację programów „Rodzina 800+”, „13. emerytury” oraz „14. emerytury”. Autor dokumentu wskazuje, że takie rozwiązanie byłoby neutralne dla budżetu państwa, uprościłoby system podatkowy, zwiększyło dochody netto obywateli oraz wprowadziło mechanizmy rekompensacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczające ich stabilność finansową. Petycja powołuje się na dane Ministerstwa Finansów oraz dotychczasowe analizy budżetowe, argumentując, że likwidacja PIT i programów socjalnych mogłaby stać się rozwiązaniem powszechnym, sprawiedliwym i przejrzystym.
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych poza granicami gmin [MSWiA wyjaśnia]
13 lis 2025

REKLAMA