Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!

Możesz dostać dodatkowe świadczenie finansowe 500 zł z ZUS, jeżeli masz taką emeryturę. Sprawdź!

01 grudnia 2025, 14:22
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Masz niską emeryturę? Zobacz, poniżej jakiej kwoty możesz uzyskać dodatkowe świadczenie z ZUS
Emeryci, których miesięczne świadczenie brutto nie przekracza 2552,39 zł, mogą ubiegać się o dodatek finansowy z ZUS - świadczenie uzupełniające. Warto jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania tego wsparcia jest spełnienie dodatkowych kryteriów oprócz samego niskiego dochodu. Oto szczegóły.

Świadczenie uzupełniające z ZUS

Świadczenie uzupełniające stanowi formę wsparcia finansowego, które zostało wprowadzone ustawą o świadczeniu uzupełniającym z myślą o osobach, które ze względu na poważne problemy zdrowotne są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają stałej pomocy w codziennym życiu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej ocenia, czy ubiegający się spełnia to kryterium zdrowotne. W przypadku odmowy przyznania świadczenia istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania, składając wniosek w jednostce ZUS, która rozpatrywała sprawę.

Kryteria uprawniające do otrzymania świadczenia uzupełniającego z ZUS

Aby je otrzymać, należy spełnić kilka kluczowych warunków: osoba wnioskująca musi mieć ukończone osiemnaście lat, mieszkać w Polsce oraz, co najważniejsze, posiadać orzeczenie potwierdzające całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji lub równoważny dokument. Mimo że jest ono często kojarzone z osobami starszymi, uprawnione do niego są również osoby młodsze, o ile ich stan zdrowia spełnia ustalone kryteria.

Wysokość świadczenia uzupełniającego z ZUS i zasady pomniejszania kwoty

Wysokość tego świadczenia, potocznie nazywanego "500 plus dla seniora", w 2025 roku wynosi 500 zł miesięcznie, lecz jego faktyczna kwota jest zależna od dochodu wnioskodawcy. Pełne 500 zł przysługuje osobom, które nie pobierają żadnych innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych (takich jak emerytura czy renta) lub których łączna kwota tych świadczeń brutto nie przekracza 2052,39 zł miesięcznie. Jeśli suma świadczeń brutto jest wyższa niż ta kwota, ale nie przekracza 2552,39 zł brutto, świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w pomniejszonej wysokości, zgodnie z mechanizmem "złotówka za złotówkę". Powyżej progu 2552,39 zł brutto świadczenie w ogóle nie przysługuje, a ten próg dochodowy podlega corocznej waloryzacji.

Procedura składania wniosku o świadczenie uzupełniające z ZUS i wymagane dokumenty

Wniosek o to wsparcie można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy eZUS (dawniej PUE ZUS). W sytuacji, gdy w momencie składania wniosku brakuje aktualnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją medyczną potwierdzającą stan zdrowia. Świadczenie uzupełniające przyznawane jest na czas określony, zgodny z okresem, na jaki wydane zostało orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w przypadku orzeczenia bezterminowego wypłacane jest do końca życia.

Różnice pomiędzy świadczeniami: dodatek pielęgnacyjny a świadczenie uzupełniające z ZUS

Świadczenie uzupełniające może być pobierane równocześnie z dodatkiem pielęgnacyjnym (obecnie 348,22 zł), który jest przyznawany automatycznie od 75. roku życia lub na wniosek. Choć oba wymagają orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu. Świadczenie uzupełniające należy także odróżnić od nowego świadczenia wspierającego, które, choć również adresowane do osób z niepełnosprawnościami, ma zmienną wysokość uzależnioną od liczby punktów z orzeczenia o potrzebie wsparcia, a nie od progu dochodowego i faktu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Źródło: INFOR
Infor.pl
