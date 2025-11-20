Comiesięczne dopłaty do prądu, ale nie dla każdego. Kto dostanie 328 zł od rządu?

Część gospodarstw domowych może liczyć na comiesięczne dopłaty do rachunków za prąd. To świadczenie nie jest jednak powszechne, otrzyma je tylko określona grupa osób, a warunki przyznania różnią się od tych, które obowiązywały we wcześniejszych dodatkach energetycznych. Według zapowiedzi rządu kwota wypłat wzrośnie od 1 marca 2026.

Ryczałt energetyczny - ile wyniesie od 1 marca 2026?

Rząd zapowiedział, że od 1 marca 2026 ryczałt energetyczny zostanie podwyższony w związku z coroczną waloryzacją świadczeń. Według prognoz na 2026 rok, przy założeniu co najmniej 4,9% wzrostu, miesięczna kwota ryczałtu ma wynieść 328,03 zł, co daje nawet 3936,36 zł rocznie. W 2025 roku ryczałt wynosi 312,71 zł.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie zatwierdzony dopiero w lutym, po publikacji oficjalnych danych GUS dotyczących inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Już dziś wiadomo jednak, że podwyżka będzie.

Kto dostaje ryczałt energetyczny? Przypominamy zasady

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem skierowanym do konkretnych grup, a nie dla wszystkich gospodarstw domowych. Jak pisaliśmy wcześniej, przysługuje on:

kombatantom i osobom represjonowanym,

wdowom i wdowcom po kombatantach,

inwalidom wojennym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej wykonywanej w kopalniach, kamieniołomach i zakładach przetwórstwa.

To właśnie te grupy otrzymują ryczałt jako comiesięczne wyrównanie kosztów energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca ZUS, ale wyłącznie osobom posiadającym odpowiedni status potwierdzony dokumentami i decyzjami administracyjnymi.

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Wymagany jest formularz ZUS-ERK, dostępny na stronie Zakładu lub w jego oddziałach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym:

zaświadczenie o statusie kombatanta,

dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla wdów i wdowców),

w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Do kiedy można składać wniosek?

Nie ma określonego terminu składania dokumentów – wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnym rozpatrzeniu.

Ryczałtu energetyczny - kiedy wypłata?

Ryczałt energetyczny wypłacany jest razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. Pieniądze można otrzymać na konto bankowe lub w gotówce.

Środki nie są przekazywane bezpośrednio do dostawców energii, osoba uprawniona sama decyduje, jak je wykorzystać.

Jeśli wniosek został złożony po raz pierwszy, a prawo do świadczenia przysługiwało już wcześniej, ZUS może wypłacić również wyrównanie za poprzednie miesiące.