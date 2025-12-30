Miła niespodzianka dla seniorów od fiskusa: nie muszą płacić podatku dochodowego

Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, lecz nadal pozostają aktywni zawodowo, mogą skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów. Ustawodawca przewidział określone warunki i ograniczenia, które należy spełnić, aby móc z niej skorzystać.

Jakie korzyści daje ulga podatkowa dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów polega na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskanych z określonych tytułów. Obejmuje ona przychody osiągane z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

umowy zlecenia zawartej przez osobę fizyczną z:

podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem lub posiadaczem nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, albo z zarządcą czy administratorem działającym w jego imieniu – jeżeli usługi są wykonywane wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości, przedsiębiorstwem w spadku,

zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

działalności gospodarczej opodatkowanej:

według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, 5% stawką w ramach tzw. ulgi IP BOX,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne Zwolnieniu od podatku podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym.

Którzy seniorzy mogą skorzystać z ulgi podatkowej?

Ulga przeznaczona jest dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn – ale nadal wykonują pracę zarobkową. Dodatkowo osoby te muszą osiągać przychody z tytułów objętych ulgą, a z tytułu uzyskiwanych przychodów podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Kluczowym aspektem, uprawniającym do skorzystania z ulgi jest fakt, iż pomimo nabycia uprawnień, osoby te nie pobierają:

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

świadczeń pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

uposażenia sędziego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,

świadczeń pieniężnych przysługujących członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo z podjęciem poza służbą czynności ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

Ulga jest zatem swoistą zachętą do kontynuowania dalszej pracy zawodowej. Osoby, które nie zdecydują się na pobieranie świadczenia emerytalnego, zyskują wyższe wynagrodzenie, pomniejszone o podatek PIT.

Ograniczenia z możliwości skorzystania z ulgi podatkowej dla seniorów

Jak wskazano powyżej, ulga przysługuje wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych przychodów. Z ulgi nie mogą skorzystać seniorzy uzyskujący przychody na podstawie umowy o dzieło.

Przykład Mam 66 lat. Prawo do emerytury nabyłem rok temu, jednak jej nie pobieram, ponieważ kontynuuję zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów? W tym przypadku można skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

Przykład Mam 66 lat, jestem wykładowcą i osiągam przychody z umowy o dzieło nieprzekraczające kwoty 85 528 zł rocznie. Nie pobieram żadnych świadczeń emerytalnych. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów? W tym przypadku nie można skorzystać z ulgi, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tym zwolnieniem.

Ustawodawca przewidział również dalsze ograniczenia. Maksymalna kwota zwolnienia (85 528 zł), stanowi łaczny limit w ramach następujących ulg:

ulgi dla pracujących seniorów,

ulgi dla rodzin 4+,

ulgi na powrót.

Oznacza to, że senior korzystający z więcej niż jednej z tych ulg w tym samym roku podatkowym może skorzystać ze zwolnienia łącznie do kwoty 85 528 zł, a nie odrębnie w ramach każdej z ulg.

Jak rozliczyć ulgę podatkową?

Ulgę dla pracujących seniorów można stosować już w trakcie roku podatkowego. Ostateczne rozliczenie następuje jednak w zeznaniu rocznym.

Uzyskiwanie wyłącznie przychodów objętych ulgą nie zawsze oznacza obowiązek złożenia zeznania rocznego. Obowiązek ten powstanie jednak wtedy, gdy:

poza przychodami objętymi ulgą osiągane są również inne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej (np. z działalności nierejestrowanej lub z innych źródeł),

składany jest wniosek o zwrot nadpłaconego podatku,

korzysta się z tzw. „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów objętych ulgą,

istnieje obowiązek doliczenia do dochodu lub podatku kwot wcześniej odliczonych, do których podatnik utracił prawo.

W takich przypadkach, składając zeznanie roczne, należy wykazać również przychody objęte ulgą. Przychody te wykazuje się w:

części D zeznania PIT-37,

części D zeznania PIT-36,

części D zeznania PIT-36L,

części C zeznania PIT-28.