REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Masz jedno z trzech takich orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista

Masz jedno z trzech takich orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 grudnia 2025, 19:17
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, senior, dokument, dokumenty, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie
Masz jedno z trzech takich orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
New Africa
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z różnych uprawnień i ulg. Należą do nich między innymi świadczenia finansowe, zniżki oraz udogodnienia w miejscu pracy. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Posiadasz jedno z trzech takich trzech orzeczeń o niepełnosprawności? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

REKLAMA

REKLAMA

1. Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności jest orzekany u osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna jest obniżona w stopniu, który znacząco utrudnia im wykonywanie pracy w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach, ale w pełni sprawnych. Dotyczy również osób, które mają trudności w pełnieniu ról społecznych, ale mogą je kompensować dzięki sprzętowi ortopedycznemu, środkom pomocniczym lub technicznym.

Przywileje pracownicze dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

  • dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy,
  • skróconego czasu pracy, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
  • zakazu pracy w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych.

Wsparcie finansowe i ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz innych instytucji, takich jak MOPS. Świadczenia te mogą być przeznaczone na:

REKLAMA

  1. Ulgi i dofinansowania: dopłaty do energii elektrycznej, serwis protez kończyn, koszty edukacji, turnusy i sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Likwidację barier: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, usługi tłumacza języka migowego lub przewodnika.
  3. Wsparcie w rozwoju zawodowym: dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej, oprocentowanie kredytów bankowych, szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP).
  4. Dodatkowe korzyści: ulgi podatkowe, zniżki w komunikacji publicznej, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych.

Zasiłki i świadczenia społeczne dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą także liczyć na wsparcie z zakresu pomocy społecznej, w tym:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zasiłek pielęgnacyjny: w 2025 roku jego kwota wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością oraz osób, które ukończyły 75 lat, i ma na celu pokrycie części kosztów związanych z potrzebą opieki.
  • Zasiłek okresowy: w 2025 roku przysługuje osobom samotnie gospodarującym lub rodzinom, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium (1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie). Przyznawany jest w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub braku możliwości uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
  • Usługi socjalne: dostęp do usług opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych oferowanych przez instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnia również do:

  • Rehabilitacji zawodowej: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia oraz udziału w szkoleniach zawodowych.
  • Rehabilitacji społecznej: uczestnictwa w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej.

2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności to jeden z trzech stopni niepełnosprawności określonych w polskim prawie, obok stopnia lekkiego i znacznego. Oznacza on osobę, której naruszenie sprawności organizmu powoduje: niezdolność do pracy, lub zdolność do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, lub konieczność czasowej lub częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. Posiadanie tego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia, szczególnie jeśli praca jest odpowiednio dostosowana lub wykonywana zdalnie.

Świadczenia pieniężne i dofinansowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawniej II grupa inwalidztwa) mają prawo do szeregu ulg, świadczeń, zniżek i ułatwień. Prawa te dotyczą różnych sfer życia, od finansów i pracy, po transport i rehabilitację.

  • Świadczenie wspierające: Nowe świadczenie, przyznawane przez ZUS. Jego wysokość zależy od liczby punktów ustalonych przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Kwota waha się od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej, co w 2025 roku może wynosić od ok. 712 zł do ponad 3920 zł.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. W 2025 roku świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 75 lat.
  • Dofinansowanie z PFRON: Turnusy rehabilitacyjne: Można uzyskać dofinansowanie na uczestnictwo w turnusie. Likwidacja barier: PFRON dofinansowuje likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się. Sprzęt rehabilitacyjny: Możliwe jest dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Inne: Pomoc w zakupie oprzyrządowania do samochodu, dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, czy do szkoleń i sprzętu elektronicznego.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Ulga rehabilitacyjna: Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Można odliczyć m.in. wydatki na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt rehabilitacyjny czy adaptację mieszkania.
  • Ulgi pracownicze: Skrócony czas pracy: Pracownikowi przysługuje 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień pracy. Dodatkowy urlop: Po przepracowaniu roku, pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowa przerwa: Przysługuje mu dodatkowe 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Zwolnienie od pracy: Prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, m.in. na udział w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych rocznie) lub na badania specjalistyczne.
  • Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia: Pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika wynoszące 1550 zł miesięcznie. Dla osób ze specjalnymi dodatkowymi trudnościami zdrowotnymi (np. epilepsja, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia rozwojowe, niewidomi) kwota wzrasta do 2585 zł miesięcznie.
  • Zasiłki z MOPS: Osoby z umiarkowanym stopniem mają prawo do zasiłku stałego, okresowego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe na 2025 rok to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł w rodzinie, a maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1229 zł miesięcznie.
  • Udogodnienia w pracy: Skrócony czas pracy: 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w nocy i wykonywania nadgodzin. Dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Umożliwienie zwolnienia na turnusy rehabilitacyjne do 21 dni.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach oraz niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
  • Ulgi komunikacyjne: Zniżki w transporcie publicznym są zróżnicowane i zależą od przewoźnika. W przypadku PKP i PKS, ulgi zazwyczaj nie przysługują, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (symbol 04-O), które mają prawo do 37 proc. zniżki. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 24. roku życia oraz studenci do 26. roku życia mają prawo do 78 proc. zniżki na przejazdy do placówek edukacyjnych. Zniżki w komunikacji miejskiej i gminnej zależą od uchwał lokalnych władz.
  • Opłata paszportowa: Ulga w wysokości 50 proc. opłaty za paszport.
  • Ulgi w muzeach i innych placówkach kultury: Wiele muzeów, galerii i innych instytucji kulturalnych oferuje zniżki lub bezpłatne wejścia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów.
  • Abonament RTV: Możliwe jest zwolnienie z opłat, ale tylko w przypadku, gdy niepełnosprawność dotyczy narządu wzroku.

Dofinansowania i ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • Dofinansowanie na sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki pielęgnacyjne, adaptację miejsca pracy oraz turnusy rehabilitacyjne.
  • Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON w 2025: około 2288 zł dla osoby z umiarkowanym stopniem, a także możliwość dofinansowania opiekuna podczas turnusu (ok. 1695 zł), przy spełnieniu kryteriów dochodowych.
  • Ulga rehabilitacyjna w podatku PIT za wydatki na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny.
  • Prawo do karty parkingowej, która umożliwia parkowanie na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych.

3. Znaczny stopień niepełnosprawności

Znaczny stopień niepełnosprawności (zwany też pierwszym stopniem) dotyczy osoby z naruszoną sprawnością organizmu, która jest: niezdolna do pracy albo zdolna do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Oznacza to, że osoba z tym stopniem niepełnosprawności potrzebuje wsparcia w codziennym życiu i funkcjonowaniu.

Świadczenia finansowe i dofinansowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 2025 roku mają prawo do szeregu ulg, świadczeń, zniżek i ułatwień, które mają na celu wsparcie ich codziennego życia oraz poprawę komfortu i samodzielności.

  • Świadczenie wspierające: Nowe świadczenie przyznawane przez ZUS, które ma zastąpić niektóre z dotychczasowych form wsparcia. Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia, określonych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Może wynosić od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na dochód. W 2025 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie.
  • Dodatek pielęgnacyjny: Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji, które mają prawo do emerytury lub renty. W 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny.
  • Dofinansowanie z PFRON: Likwidacja barier: Pełne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (np. budowa podjazdów, dostosowanie łazienek, zakup sprzętu wspomagającego). Sprzęt i przedmioty: Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe). Turnusy rehabilitacyjne: Możliwość uzyskania dofinansowania na uczestnictwo w turnusach, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Transport: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, a także w uzyskaniu prawa jazdy. Szkolenia i edukacja: Dofinansowanie do szkoleń, sprzętu elektronicznego i innych form wsparcia edukacyjnego.
  • Renta socjalna: Przysługuje trwałe niezdolnym do pracy osobom od dzieciństwa. W 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto.
  • Zasiłek stały z pomocy społecznej: O uzupełnienie dochodu do 1010 zł (osoba samotna) lub 823 zł (na osobę w rodzinie), jeśli dochody są poniżej progów ustawowych.
  • Dodatek 500+ dla osób niesamodzielnych: Przysługuje osobom z koniecznością stałej opieki przy codziennych czynnościach, w kwocie 500 zł przy niskich dochodach, z możliwością zmniejszania się dodatku przy wyższych dochodach.

Ulgi podatkowe i pracownicze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • Ulga rehabilitacyjna: Pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i ułatwiające czynności życiowe. Wiele wydatków (np. na turnusy rehabilitacyjne, leki, sprzęt) można odliczyć w całości, bez limitu.
  • Ulgi pracownicze: Skrócony czas pracy: Prawo do 7-godzinnego dnia pracy i 35-godzinnego tygodnia pracy. Dodatkowy urlop: Pracownik ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku. Dodatkowa przerwa: Przysługuje mu dodatkowe 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy. Zwolnienie od pracy: Prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu np. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych rocznie) lub wykonania badań specjalistycznych. Wyższe dofinansowanie dla pracodawców: Zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wiąże się z większymi dofinansowaniami dla pracodawców z PFRON.

Ulgi w transporcie i usługach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • Karta parkingowa: Przysługuje bez dodatkowych warunków (nie jest wymagane orzeczenie o ograniczonej możliwości poruszania się, jak w przypadku umiarkowanego stopnia). Uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach.
  • Ulgi komunikacyjne: Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunowie, mają prawo do zniżek w transporcie publicznym:
  1. PKP i PKS: 49 proc. zniżki na przejazdy pociągami osobowymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej. 37 proc. zniżki na przejazdy w pociągach pośpiesznych, ekspresowych oraz w komunikacji innej niż zwykła. Opiekun: Ma prawo do 95 proc. zniżki na przejazdy towarzysząc osobie niepełnosprawnej w podróży.
  2. Komunikacja miejska: Zniżki i bezpłatne przejazdy zależą od regulacji w poszczególnych miastach, ale najczęściej przysługują ulgi 100 proc., zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna.
  • Zwolnienie z abonamentu RTV: Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję.
  • Ulgi w opłacie paszportowej: Zniżka w wysokości 50 proc. opłaty za wydanie paszportu.
  • Usługi pocztowe: Prawo do bezpłatnego doręczania przesyłek bezpośrednio do domu.
  • Ulgi w placówkach kultury: Wiele muzeów, teatrów i galerii oferuje bezpłatne lub zniżkowe bilety wstępu.

Udogodnienia i ulgi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • Prawo do karty parkingowej: Umożliwiającej parkowanie na specjalnych miejscach dla osób niepełnosprawnych.
  • Ulgi podatkowe: Odliczenia w podatku PIT za wydatki na rehabilitację i sprzęt pomocniczy.
  • Dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.
  • Zakaz pracy w godzinach nocnych oraz prawo do skróconego czasu pracy (7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo).
  • Zwolnienie z wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Dofinansowania i wsparcie rehabilitacyjne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • Dofinansowania z PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ułatwienia codziennego życia, turnusy rehabilitacyjne oraz adaptację miejsc pracy.
  • Program "Aktywny Samorząd" umożliwia dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz transportu.
  • Możliwość korzystania z różnych form rehabilitacji, zarówno ambulatoryjnej, jak i w ośrodkach leczniczych.

Inne świadczenia i wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów: W 2025 roku wynosi 3287 zł miesięcznie i przysługuje faktycznemu opiekunowi osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pod warunkiem rezygnacji z pracy zarobkowej z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki.
  • Możliwość korzystania z pomocy asystentów oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Powiązane
Dzieci z autyzmem tracą świadczenia, dorośli po wypadkach uznawani za zdrowych. Tak działa system orzekania w Polsce
Dzieci z autyzmem tracą świadczenia, dorośli po wypadkach uznawani za zdrowych. Tak działa system orzekania w Polsce
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
W 2026 r. łatwiej będzie uzyskać zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
30 gru 2025

W dniu 30 grudnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie możliwości przesyłania przez płatników składek i biura rachunkowe wniosków o zasiłek opiekuńczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej – poinformowała kancelaria premiera.
Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku przyjęty przez rząd. Kiedy ustawa może wejść w życie?
30 gru 2025

Dnia 30 grudnia 2025 r. projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku został przyjęty przez rząd. Co zyskają osoby żyjące w nieformalnych związkach? Czy będzie możliwa adopcja dzieci? Kiedy ustawa może wejść w życie?
Jak przedłużyć sobie staż pracy krok po kroku w 2026 r. Kto skorzysta na nowych przepisach?
30 gru 2025

Już 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy, które pozwolą zaliczać do stażu pracy m.in. okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania umów zlecenia. Wpłynie to na wymiar urlopu, dodatki stażowe i prawo do odpraw. O czym powinny pamiętać osoby, które chcą zyskać na nowych przepisach?
Urlop i długie weekendy w 2026 roku. Jak zyskać więcej dni wolnych bez zwiększania puli urlopu?
30 gru 2025

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

REKLAMA

Rewolucja w L4 od 2026 roku. Praca u innego pracodawcy, nowe uprawnienia ZUS i zwolnienia od pielęgniarek
30 gru 2025

Już od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie jedne z największych od lat zmian w systemie zwolnień lekarskich i ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy pozwolą m.in. na pracę u jednego pracodawcy przy jednoczesnym przebywaniu na L4 u innego, rozszerzą krąg osób uprawnionych do wystawiania zwolnień i znacząco wzmocnią kompetencje kontrolne ZUS.
Koniec z fajerwerkami w sylwestra, aby – nie narażać zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących na „cierpienie oraz stres, a także utratę zdrowia lub życia”? Zakaz używania (niektórych) fajerwerków i petard z poparciem Rady Ministrów
30 gru 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów zajęła stanowisko odnośnie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w którym poparła wprowadzenie zakazu używania niektórych fajerwerków i petard (klasy F3). Jakie zasady używania wyrobów pirotechnicznych obowiązują w sylwestra 2025/2026?
Dziedziczenie pieniędzy z subkonta w ZUS i konta w OFE. Kto je otrzyma po śmierci ubezpieczonego? Co to jest wypłata gwarantowana?
30 gru 2025

Środki (pieniądze) zapisane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mogą być podzielone i wypłacone po śmierci osoby ubezpieczonej. Podobnie, jak to dzieje się ze środkami zgromadzonymi w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). Kto otrzyma te pieniądze po śmierci osoby ubezpieczonej?
Wyrzucasz butelki z kaucją do śmieci? Oto czym to grozi w 2026 r. i ile na tym tracisz
29 gru 2025

Nowy system kaucyjny budzi wiele emocji i wątpliwości. Co jednak, jeśli ktoś nie ma ochoty lub możliwości oddawać opakowań? Czy w 2026 r. nadal będzie wolno wrzucać butelki do zielonego pojemnika, a puszki i plastik do żółtego? Mimo intensywnej kampanii informacyjnej odpowiedź wciąż zaskakuje. Tymczasem produkty oznaczone kaucją już pojawiają się na sklepowych półkach.

REKLAMA

Prawo Bez Tajemnic [Prawo Administracyjne]
29 gru 2025

Mecenas Artur Jaroszek z Kancelarii Salvar odpowiada na pytania i prezentuje ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Ranking najlepiej oprocentowanych lokat bankowych i kont oszczędnościowych - koniec grudnia 2025 r. [tabela]
29 gru 2025

W grudniu 2025 r. nastąpiło istotne pogorszenie ofert promocyjnych lokat i rachunków oszczędnościowych. Aż 11 banków dokonało w tym zakresie cięć w porównaniu z sytuacją z sprzed miesiąca. Co więcej, żaden bank nie zdecydował się na poprawienie promocyjnej oferty depozytowej. Aktualnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi ok. 4,8%. To mniej niż przed miesiącem (spadek o 0,25 pkt. proc.) i mniej niż przed rokiem (o ponad 0,7 pkt. proc.).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA