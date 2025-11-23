REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Te roczniki dostaną dożywotnie rabaty na zakupy w sklepach bez żadnych progów dochodowych. Ukryty przywilej, z którego mało kto korzysta

Te roczniki dostaną dożywotnie rabaty na zakupy w sklepach bez żadnych progów dochodowych. Ukryty przywilej, z którego mało kto korzysta

23 listopada 2025, 13:25
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio
Shutterstock

Wielu osobom wydaje się, że zniżki na zakupy są zarezerwowane dla rodzin z małymi dziećmi albo dla seniorów po 60. roku życia. Tymczasem istnieje uprawnienie, które pozwala korzystać z rabatów nawet po 40., 50. czy 70. roku życia i to do końca życia, niezależnie od dochodu. Skorzystać może każdy, kto spełnił jeden warunek, a wiele osób spełnia go zupełnie nieświadomie.

Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów

Dokument, o którym mowa, to Karta Dużej Rodziny, najczęściej kojarzona z rodzinami posiadającymi troje lub więcej niepełnoletnich dzieci. I właśnie tu pojawia się największe zaskoczenie.

Mało kto wie, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dorosłych dzieci, i to dożywotnio, bez względu na to, gdzie dzieci mieszkają, ile mają lat i czy pozostają na utrzymaniu rodziców.

Dlatego uprawnienie to dotyczy ogromnej liczby osób po 50. roku życia, gdyż właśnie w tym wieku dzieci zwykle opuszczają dom rodzinny, a rodzice przestają pamiętać, że nadal mogą korzystać z benefitów. Tymczasem z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać: 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie, seniorzy po 60., 70. i 80. roku życia.

Jest dokładnie jeden warunek

Zgodnie z oficjalnymi zasadami opublikowanymi na GOV:

  • Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Nie liczy się dochód, majątek, status zawodowy ani to, czy dzieci są dorosłe. Prawo jest bezterminowe, karta pozostaje ważna do końca życia.

To oznacza, że:

  • jeśli ktoś wychował trójkę dzieci 20 lat temu - nadal ma prawo do zniżek,
  • jeśli dzieci są dziś dorosłe i niezależne - prawo nadal przysługuje,
  • jeśli rodzic ma dziś 50+, 60+, 70+ - nadal może korzystać z karty.

Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to jeden z największych systemów rabatowych w Polsce. Obejmuje tysiące partnerów, w tym sklepy, usługi, instytucje, punkty medyczne i firmy komercyjne.

Najczęstsze zniżki to:

  • 5–10% na zakupy codzienne,
  • 10–20% na usługi i wybrane produkty,
  • 20–30% w akcjach specjalnych,
  • zniżki ustawowe: 37% na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na miesięczne.

W praktyce KDR obniża koszt:

  • zakupów spożywczych w sieciach takich jak Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Lidl (nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje),
  • wybranych produktów w wielu mniejszych sklepach,
  • paliwa na niektórych stacjach,
  • odzieży, obuwia, okularów i sprzętu sportowego,
  • zajęć rekreacyjnych i usług medycznych,
  • księgarni, aptek i sklepów internetowych.

To realne oszczędności, szczególnie przed świętami.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Gdzie złożyć wniosek?

  • w urzędzie gminy lub miasta,
  • albo online przez portal Emp@tia (oficjalny GOV).

Karta wydawana jest najczęściej w ciągu 3–14 dni, zależy od gminy. Elektroniczna wersja często jest szybciej. W okresie przedświątecznym warto złożyć wniosek wcześniej, bo obciążenie urzędów rośnie.

Czy karta jest płatna?

  • forma elektroniczna - bezpłatna,
  • forma plastikowa - zazwyczaj bezpłatna lub za symboliczną opłatą.

Czy oboje rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Każdy rodzic otrzymuje własną kartę, więc:

  • mama korzysta ze swoich zniżek,
  • tata korzysta ze swoich zniżek,

Przy dwójce rodziców daje to podwójny dostęp do partnerów KDR i podwójną szansę na obniżenie kosztów codziennych i świątecznych zakupów.

Najpopularniejsze sklepy i firmy honorujące Kartę Dużej Rodziny

Poniżej znajduje się lista najczęściej odwiedzanych punktów, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny. To partnerzy działający w większości miast w Polsce:

  • Carrefour
  • Auchan
  • Kaufland
  • Selgros Cash & Carry
  • wybrane sklepy franczyzowe i lokalne sieci spożywcze
  • Stacje benzynowe: Circle K, Shell (wybrane stacje), lokalni operatorzy paliwowi współpracujący z programem
  • Sklepy odzieżowe, obuwnicze i sportowe
  • wybrane salony optyczne
  • sklepy sportowe i turystyczne
  • sklepy z odzieżą damską i męską (w zależności od regionu)
  • Apteki i punkty medyczne
  • sieci i apteki indywidualne współpracujące z programem
  • gabinety rehabilitacji
  • prywatne placówki medyczne z rabatami dla KDR
  • księgarnie
  • sklepy papiernicze
  • drogerie i perfumerie (lokalne)
  • zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
  • gabinety fizjoterapii
  • siłownie, baseny, obiekty sportowe
  • restauracje i kawiarnie współpracujące z programem
  • usługi fotograficzne, drukarnie, pralnie
  • ośrodki wypoczynkowe
  • hotele i pensjonaty
  • parki rozrywki
  • muzea i instytucje kultury

Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?

Pełną, oficjalną i aktualizowaną na bieżąco wyszukiwarkę znajdziesz na stronie gov.pl (wyszukiwarka partnerów).

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
