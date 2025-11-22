REKLAMA

Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...

Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...

22 listopada 2025, 19:50
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?

Ta długo wyczekiwana zmiana, wprowadzona nowelizacją ustawy, zwiększa liczbę świąt wolnych od pracy do czternastu, stawiając Polskę w jednym rzędzie z wieloma krajami europejskimi, gdzie 24 grudnia jest już dniem świątecznym.

Kto powita wolną Wigilię 2025 z radością?

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zyska dodatkowy, płatny dzień wolny. Dotyczy to w szczególności:

  • Pracowników biurowych i administracyjnych: Większość firm i urzędów będzie tego dnia zamknięta.
  • Pracowników handlu: Nowelizacja wprowadza bezwzględny zakaz handlu w Wigilię, działający analogicznie jak w niedziele niehandlowe. Oznacza to, że duże sklepy, markety i galerie handlowe pozostaną zamknięte przez cały dzień. Jest to zmiana kluczowa dla tej grupy zawodowej, która do tej pory pracowała w skróconym wymiarze czasu.

Wigilia 2025, która wypada w środę, w połączeniu z wolnymi dniami świątecznymi (czwartek i piątek), stwarza wyjątkową okazję do długiego, pięciodniowego odpoczynku.

Wyjątki od reguły: Kto musi pracować w Wigilię 2025?

Choć ustawa zapewnia wolne dla większości, praca w niektórych sektorach musi być kontynuowana ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa i zaspokajania podstawowych potrzeb ludności. Wolna Wigilia nie obejmie więc:

  1. Służb publicznych i medycznych. Praca w ten dzień będzie dozwolona w sytuacjach określonych w art. 151¹⁰ Kodeksu pracy, a więc m.in. w przypadku: Akcji ratowniczych (straż pożarna, służby ratownicze), służby zdrowia (szpitale, placówki zapewniające całodobową opiekę medyczną, dyżurujące apteki), służb mundurowych (policja, wojsko), transportu i komunikacji (komunikacja miejska, transport lotniczy i kolejowy).
  2. Branży usługowej i ciągłej. Praca jest dozwolona także w: ruchu ciągłym i przy pracy zmianowej (np. energetyka, zakłady produkcyjne o ciągłym cyklu pracy), gastronomii i hotelarstwie (restauracje, hotele), przedsiębiorstwach komunalnych, placówkach kulturalnych, oświatowych i turystycznych (o ile prowadzą działalność).
  3. Wybranych placówek handlowych. Mimo zakazu handlu, ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje wyjątki. Otwarte mogą pozostać m.in.: Stacje paliw, apteki i punkty apteczne (w ramach dyżurów), placówki, w których przeważa handel prasą, biletami, pamiątkami, dewocjonaliami lub kwiatami, piekarnie, cukiernie i lodziarnie, placówki pocztowe, a także małe sklepy, gdzie za ladą stoi osobiście właściciel (lub korzysta z nieodpłatnej pomocy rodziny, która nie jest zatrudniona w firmie).

Pracownik na umowie cywilnoprawnej – Szara Strefa

Należy pamiętać, że nowe przepisy dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy odnoszą się bezpośrednio do osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy (umowa o pracę). Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) nie są automatycznie objęte tym prawem. To, czy otrzymają wolne w Wigilię, zależy wyłącznie od zapisów ich umowy lub od dobrej woli i decyzji zleceniodawcy.

Sankcje za złamanie prawa

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapowiada kontrole, a pracodawcy, którzy złamią zakaz zatrudniania pracowników w handlu 24 grudnia, muszą liczyć się z surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 100 000 zł. Za bezprawne nakłanianie do pracy w Wigilię poza sektorem handlowym grozi grzywna do 30 000 zł. Wigilia 2025 to moment, w którym polski kalendarz świąt zyskał nowy, cenny dzień wolny. Choć wyjątki są niezbędne, by zapewnić ciągłość kluczowych usług, większość Polaków po raz pierwszy spędzi ten czas bez zawodowego pośpiechu.

Źródło: INFOR
