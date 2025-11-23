Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu

Były rozmowy, były apele… po latach oczekiwań wreszcie pojawiło się świadczenie, które nie tylko zasila domowy budżet, lecz przede wszystkim daje dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poczucie sprawczości i realnego wsparcia. To ponad 4 tysiące złotych, co miesiąc. Najnowsza tura wypłat ruszy w grudniu.

Wciąż jest dużo do zrobienia

Świadczenie wspierające jest oceniane jako ważny i potrzebny element systemu wsparcia. Eksperci jednak podkreślają, że choć sam program jest korzystny, to proces orzekania o niepełnosprawności wciąż wymaga gruntownego uproszczenia. Wiele osób nadal mierzy się z długim oczekiwaniem i niejednoznacznością procedur.

Specjaliści zwracają uwagę na konieczność lepszej koordynacji różnych form pomocy, aby system działał spójnie i odpowiadał na szerokie potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Krok do samodzielności

Dla wielu rodzin te środki to nie luksus, lecz codzienna konieczność. Pieniądze przeznaczane są na rehabilitację, zakup leków, sprzęt medyczny, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością czy zatrudnienie asystenta. Dla samych beneficjentów to często pierwszy krok do większej samodzielności i aktywności społecznej. To nie jednorazowy program. To realne wsparcie w codziennym życiu.

Waloryzacja – tarcza przed inflacją

Świadczenie wspierające będzie corocznie waloryzowane, co ma zabezpieczyć je przed realnym spadkiem wartości w związku z rosnącymi kosztami życia.

Najważniejsze jednak jest jedno: nie warto zwlekać. Procedura zaczyna się w WZON, a kończy w ZUS, a każdy dzień opóźnienia to dzień bez wsparcia, które może odmienić codzienność.

