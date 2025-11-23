Nowa ulga podatkowa na psa – fiskus zwróci koszty jego wyżywienia, opieki weterynaryjnej, a nawet kupowanych dla niego zabawek, które „mają utrzymać psa we właściwej kondycji psychofizycznej”

Obniżenie kwoty podatku o VAT wynikający z faktur na wydatki związane z utrzymaniem psa (tj. jego wyżywienie, leczenie weterynaryjne i przeznaczone dla niego akcesoria), jeżeli pilnuje on biura podatnika (nawet w sytuacji, gdy biuro to znajduje się w domu) jest dopuszczalne – uznał w dniu 14 listopada br. Szef KAS, zmieniając z urzędu wcześniejszą nieprawidłową interpretację wydaną w tej sprawie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. To przełomowa decyzja organu podatkowego, którą powinni zainteresować się wszyscy przedsiębiorcy, będący posiadaczami stróżujących czworonogów (nawet jeżeli pilnują działalności gospodarczej swojego pana, z pozycji ciepłego legowiska).

Działalność w zakresie informatyki prowadzona z domu i pies, który pilnuje sprzętu i dokumentów, zawierających poufne dane klientów, czyli „co nieco” o stanie faktycznym sprawy (dot. podatku VAT)

Wnioskodawca prowadzi w swoim domu jednoosobową działalność gospodarczą, związana z doradztwem w zakresie informatyki, a konkretnie – świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. W związku z charakterem prowadzonej działalności, przechowuje on w domu specjalistyczny sprzęt i dokumenty zawierające poufne dane klientów. Są to m.in. serwer wysokoobliczeniowy do symulacji i odwzorowywania sieci korporacyjnych, dyski twarde z poufnymi danymi klientów, komputery klientów podpięte do infrastruktury firmowej wnioskodawcy i karty dostępowe do biur klientów.

W związku z wyjazdami, w tym wyjazdami do biur klientów, dom wnioskodawcy pozostaje bez opieki, co jest bezpośrednim zagrożeniem związanym z włamaniem, kradzieżą oraz zniszczeniem przechowywanych poufnych danych i sprzętów należących do klientów. Działka, na której stoi dom nie jest ogrodzona. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ww. sprzętów i dokumentów, zawierających poufne dane klientów, wnioskodawca zamontował monitoring oraz system alarmowy. Wnioskodawca posiada również ubezpieczenie domu od włamania i kradzieży. Jednakże w razie ewentualnego włamania – w ocenie wnioskodawcy – powyższe środki nie będą wystarczające i w żaden sposób nie zrekompensują mu utraty sprzętu i danych poufnych. Jakakolwiek kradzież lub zniszczenie poufnych danych klientów narażą firmę wnioskodawcy na utratę reputacji, która to w branży cyberbezpieczeństwa jest kluczowym elementem branym pod uwagę przy nawiązywaniu kolejnej współpracy z kontrahentami.

Z powyższych względów, wnioskodawca zdecydował się na dodatkową formę obrony domu przed ewentualną kradzieżą jaką jest – posiadanie przez niego psa, który pełni funkcję stróża jego biura. Wnioskodawca posiada psa rasy american staffordshire, który – w ocenie wnioskodawcy – w pełni nadaje się do pełnienia funkcji obronnej. Jak poinformował wnioskodawca – „ze względu na specyfikę terenu, pies stróżuje wewnątrz budynku", czyli po prostu – mieszka on, ze swoim właścicielem, w domu. Wnioskodawca ponosi wydatki na utrzymanie psa. Na wydatki te składają się m.in. wyżywienie

psa, akcesoria

dla psa, leczenie weterynaryjne. Celem ponoszenia wymienionych wydatków jest zapewnienie przez wnioskodawcę dodatkowej formy bezpieczeństwa danych i przechowywanych sprzętów. Jak argumentuje wnioskodawca – „wydatki mają również utrzymać psa we właściwej kondycji psychofizycznej, co bezpośrednio przekłada się na jakość pełnienia przez psa funkcji obronnej”.

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. „ustawy o VAT”) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku VAT. Warunkiem, który powinien zostać spełniony, aby wnioskodawca mógł skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT jest to, aby – nabyte towary lub usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym związek dokonywanych zakupów może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/GI 218/17: „O pośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów”.

Ważne Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodu, jest łączne spełnienie określonych przesłanek: został poniesiony przez podatnika tj. w ostatecznym rozrachunku został pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

jest definitywny,

pozostaje w związku z prowadzoną działalnością,

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu.

WNIOSEK NR 1: Wydatki związane z utrzymaniem psa, który pełni funkcję obrońcy domowego biura, można zaliczyć do KUP prowadzonej działalności gospodarczej

Ważne Biorąc pod uwagę przywołane powyżej przepisy prawa – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2021 r., 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL, uznał, że – wnioskodawca mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki związane z utrzymaniem psa, który będzie pełnił funkcje obronne i stróżujące w zlokalizowanym w domu szeregowym biurze wnioskodawcy, w którym to wnioskodawca przechowuje sprzęt informatyczny i dane poufne klientów. Ze względu na treść zawartych umów i obowiązek zachowania poufności wydatki te, będą bowiem stanowiły kluczowy i konieczny element służący zabezpieczeniu źródła przychodu wnioskodawcy, a koszty poniesione na psa w celu utrzymania go w odpowiedniej kondycji psychofizycznej mają na celu ochronę i zagwarantowanie bezpiecznego funkcjonowania istniejącego źródła przychodu.

Szef KAS, w swojej decyzji, zgodził się z powyższym stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WNIOSEK NR 2: Wydatki związane z utrzymaniem psa, który pełni funkcję obrońcy domowego biura, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a więc – kwotę podatku należnego można obniżyć o kwotę podatku VAT wynikającą faktur na wydatki poniesione na psa

Jak dalej wyjaśnił, w wydanej przez siebie decyzji, Szef KAS – „Jakakolwiek utrata danych poufnych lub klientów wiąże się z poważnymi dla Wnioskodawcy konsekwencjami w postaci kar finansowych lub rozwiązania zawartych umów oraz utraty reputacji, co w dalszej kolejności prowadzi do utraty źródła przychodów. Oznacza to, iż Wnioskodawca w celu zabezpieczenia źródła przychodu powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki prowadzące do zagwarantowania braku możliwości kradzieży lub jakiejkolwiek utraty danych należących do klientów. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na utrzymanie psa pełniącego funkcję obronną, zabezpieczającą Wnioskodawcę przed utratą elementów infrastruktury informatycznej i danych klientów służących bezpośredniemu osiągnięciu przychodów, pozostają w ścisłej korelacji z działalnością Wnioskodawcy, służą celom gospodarczym i wpływają na poziom zabezpieczeń posiadanych przez Wnioskodawcę. Brak odpowiednich zabezpieczeń mógłby spowodować kradzież i utratę przez Wnioskodawcę sprzętu przekazanego przez klientów, co w konsekwencji spowodowałoby rozwiązanie przez klientów zawartych z Wnioskodawcą umów.”

Mając powyższe na uwadze, Szef KAS, w swojej decyzji z dnia 14 listopada 2025 r., sygn. DOP7.8101.15.2025, potwierdził, że wydatki związane z utrzymaniem psa pełniącego funkcje obronne i stróżujące są związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy. To oznacza, że wydatki te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a tym samym spełniona zostaje przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a więc – wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Szef KAS uznał tym samym, że interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 listopada 2021 r., 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL – jest nieprawidłowa w części, w której dotyczy prawa wnioskodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Jak podkreślił w swojej decyzji Szef KAS – podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. „Należy zauważyć przy tym, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. (…)

W przedstawionym stanie faktycznym ocenie podlega, czy zachodzi związek przy nabyciu towarów i usług mających służyć utrzymaniu psa stróżującego z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, w ocenie Szefa KAS, zasadnym jest przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z utrzymaniem psa pełniącego funkcję psa stróżującego, w części, w której będą one miały związek z ochroną majątku w działalności gospodarczej – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych m.in. w art. 88 ustawy o VAT).

Na Wnioskodawcy natomiast spoczywa ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część wydatków związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza (do celów osobistych).”

Tym samym – Szef KAS zmienił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uznając stanowisko wnioskodawcy, przedstawione przez niego we wniosku o wydanie ww. interpretacji, za prawidłowe.

Ważne Od należnego podatku może zatem zostać odliczony (wynikający z faktur) podatek VAT naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi na utrzymanie psa, pełniącego funkcję obrońcy domowego biura, takimi jak m.in.: koszty wyżywienia psa,

jego leczenia weterynaryjnego,

a nawet akcesoriów/zabawek dla psa, które mają zapewnić utrzymanie go we właściwej kondycji psychicznej, co bezpośrednio przekłada się na jakość pełnionej przez zwierzę funkcji obronnej, jeżeli mają one związek (choćby pośredni) z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie z celami osobistymi podatnika.

Czy decyzja Szefa KAS w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT z faktur za wyżywienie i leczenie weterynaryjne psa, który pełni funkcję obrońcy domowego biura, znajduje zastosowanie do wszystkich podatników?

Opisana decyzja Szefa KAS dotyczy wyłącznie konkretnej interpretacji indywidualnej (tj. konkretnego stanu faktycznego) i konkretnego podatnika. Nie oznacza to jednak, że o wydanie interpretacji podatkowej w podobnej sprawie – na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – nie może zawnioskować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej inny podatnik, powołując się na argumenty przedstawione w przełomowej i korzystnej decyzji Szefa KAS.

Jeżeli natomiast dany przedsiębiorca jest już w posiadaniu interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która jest dla niego niekorzystna (i sprzeczna z opisaną w niniejszym artykule decyzją Szefa KAS) – niewykluczone, że niebawem może otrzymać wydaną przez Szefa KAS, podobną decyzję, zmieniającą posiadaną przez niego interpretację. Na podstawie art. 14e par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej – Szef KAS może bowiem, z urzędu, dokonać zmiany wydanej podatnikowi przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacji indywidualnej, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (w szczególności uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Przedsiębiorcy, którzy posiadają interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, od doręczenia której nie upłynęło jeszcze 30 dni – mogą natomiast zaskarżyć taką interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego (na podstawie art. 3 par. 2 pkt 4a, art. 50 par. 1 i art. 53 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Podstawa prawna: