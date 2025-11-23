Pracownik rozwiąże umowę, a pracodawca będzie mógł starać się o odszkodowanie. Jakie warunki muszą być spełnione?

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem

Każda ze stron umowy o pracę może rozwiązać ją za wypowiedzeniem, czyli w drodze jednostronnego oświadczenia woli (art. 32 § 1 ustawy z 26 czerwca 1976 r . – Kodeks pracy). Jednak decydując się na taki krok trzeba pamiętać o konieczności dopełnienia szeregu formalności. Podstawowym wymogiem stawianym przez ustawodawcę oświadczeniu w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę jest to, że powinno ono zostać złożone na piśmie (art. 30 § 3 k.p.). Trzeba dostarczyć je drugiej stronie w taki sposób, by mogła zapoznać się z jego treścią. Użycie przez ustawodawcę w odniesieniu do pisemnej formy oświadczenia zwrotu „powinno” oznacza, że niezachowanie formy pisemnej będzie skutkowało wadliwością oświadczenia, a nie jego nieważnością. Innymi słowy, oświadczenie złożone w innej formie będzie skuteczne i rozpocznie bieg okresu wypowiedzenia (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 631/98), jednak będzie ono mogło stanowić podstawę do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 5 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15). Jednak czy ten warunek można uznać za spełniony w sytuacji, gdy do wypowiedzenia dojdzie za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub przesłanej przy użyciu komunikatora? Z orzecznictwa sądowego jasno wynika, że dla zachowania formy pisemnej oświadczenia nie jest wystarczające przesłanie go faksem czy drogą elektroniczną (patrz np.: wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II PK 178/06). Podobnie jak w przypadku ustnego złożenia oświadczenia, przesłanie go tą drogą co prawda zainicjuje bieg okresu wypowiedzenia, ale jednocześnie będzie ono obarczone wadą (nie dotyczy to przesłania drogą elektroniczną pisma opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wnioski te należy odpowiednio zastosować do oświadczenia złożonego smsem czy przez Messengera – oświadczenie wywoła skutki prawne, ale to, jakie one będą, będzie uzależnione od jego treści.

Za takie postępowanie pracodawcy może przysługiwać odszkodowanie

Jeżeli pracownik napisze, że wypowiada łączącą strony umowę o pracę, to taki sms pociągnie za sobą skutki właściwe dla wypowiedzenia umowy. Jednak jeśli po prostu wskaże, że nie przyjdzie więcej do pracy i faktycznie nie stawi się w zakładzie pracy, to taką wiadomość można potraktować jako rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 kp, czyli bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. W takiej sytuacji warto też rozważyć, czy takie zachowanie pracownika było uzasadnione i czy rzeczywiście istniały przesłanki, które mogłyby leżeć u podstaw rozwiązania stosunku pracy w tym trybie. Jeśli tak nie jest, to pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowanie, o którym orzeka sąd pracy (art. 61¹ kp). Warto zauważyć, że w razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, nie stosuje się przepisu art. 55 § 3 k.p., zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Zastosowanie takiej podstawy rozwiązania stosunku pracy może więc być korzystne dla pracodawcy, ale tylko pod warunkiem, że działania pracownika zostały prawidłowo udokumentowane i że ma on zamiar skorzystać z przysługującego mu roszczenia o odszkodowanie.