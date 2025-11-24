REKLAMA

Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu

Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu

24 listopada 2025, 08:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu
Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu
W 2026 roku umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, mają znaleźć się pod specjalnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Pracy. Warto więc pamiętać o tym, że czasami ich rozliczanie podlega szczególnym zasadom.

Umowy cywilnoprawne pod specjalnym nadzorem

Rok 2026 rozpocznie się pod znakiem wielu istotnych zmian na gruncie prawa pracy. Niektóre z nich zostały już uchwalone i pracodawcy mogą się do nich przygotować, jednak inne cały czas są na etapie prac legislacyjnych, choć rządzący wyraźnie deklarują, że wejdą w życie w nadchodzącym roku. Jedną z takich zmian jest planowana rewolucja dotyczącą umów cywilnoprawnych. Choć może raczej należy powiedzieć, rewolucją w zakresie uprawnień inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, których kompetencje mają zostać zwiększone i którzy mają już w najbliższym czasie m.in. przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, a zmian tych mają dokonywać nawet za nieograniczony czas wstecz. Czy faktycznie tak będzie, czas pokaże. Zakładając jednak, że możemy mieć do czynienia z pewnym wzmożonym zainteresowaniem tymi umowami, warto przypomnieć szczególne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. małych zleceń, tak aby każdy zleceniodawca mógł zweryfikować, czy dokonuje w tym zakresie poprawnych rozliczeń.

Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali

Choć w większości przypadków przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Jest tak, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Choć taką formę opodatkowania nazywa się potocznie podatkiem od małych zleceń, to może ona być zastosowana w znacznie większej liczbie przypadków, niż tylko w odniesieniu do umowy zlecenia. Jak bowiem wskazał ustawodawca, może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do należności z tytułu o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, czyli m.in. przychodów:
1) z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
2) otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
3) osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także co do zasady przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
4) z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dwa istotne warunki, na które trzeba zwrócić uwagę przed zastosowaniem tej formy opodatkowania to fakt, że:
- umowa musi być zawarta z osobą niebędącą pracownikiem,
- kwota należności określona w umowie nie może przekraczać 200 zł.

Określenie wynagrodzenia nie zawsze jest proste

O ile realizacja pierwszego ze wskazanych warunków nie przysparza w praktyce problemów, , o tyle w odniesieniu do drugiego pojawiają się wątpliwości. Nie zawsze bowiem można łatwo ocenić, jaka jest kwota należności określona w umowę. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy mamy do czynienia z określeniem przez strony stawki godzinowej. W takich przypadkach organy podatkowe często odmawiają podatnikom prawa do zastosowania zryczałtowanej formy opodatkowania. Jak wskazują w wydawanych interpretacjach indywidualnych, skoro z umowy zlecenia nie będzie wynikała wprost określona kwota należności z tytułu wykonania zlecenia, tylko umowa ta będzie zawierała należną stawkę godzinową, tj. sposób wyliczenia tej należności poprzez iloczyn stawki godzinowej i czasu pracy, to w takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy zlecenia, na podstawie której wypłacana ma być należność, powinna wynikać określona kwota należności. Z wniosku jednak wynika, że należność przysługująca zleceniobiorcy uzależniona będzie od liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę, co oznacza, że w efekcie w umowie zlecenia nie jest określona konkretna należność przysługująca zleceniobiorcy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2011 r., nr IBPBII/1/415-11/11/BD).
Aby zastosowanie ryczałtowej formy opodatkowania było możliwe, w umowie oprócz stawki godzinowej należy wskazać również określoną liczbę godzin, w ramach których umowa ma zostać wykonana. Wówczas pobranie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof uznaje się za możliwe (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.216.2018.2.IL).

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
Prawo
Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu
24 lis 2025

W 2026 roku umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, mają znaleźć się pod specjalnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Pracy. Warto więc pamiętać o tym, że czasami ich rozliczanie podlega szczególnym zasadom.
