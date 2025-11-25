REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 10:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
Jesteś seniorem lub osobą z niepełnosprawnością? Zobacz świadczenia ZUS i MOPS 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące osób mogą otrzymać wsparcie od Państwa, ale wciąż mało kto wie, komu faktycznie przysługują dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Jedno świadczenie wypłaca ZUS, drugie gmina. Różnią się kwotami, zasadami, a nawet tym, kto ma prawo je dostać. Sprawdzamy najnowsze stawki, kryteria i procedury, bo wielu opiekunów wciąż traci pieniądze tylko dlatego, że nie złożyli właściwego wniosku.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – kto może go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany z budżetu gminy (MOPS/GOPS). Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Od listopada 2019 r. kwota zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 r. nie zostanie zwiększona. Świadczenie pobiera około miliona osób, jednka uprawnionych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Dzieciom do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczność współudziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji.
  • Osobom dorosłym z niepełnosprawnością znaczną (posiadaczom orzeczenia o znacznym stopniu).
  • Osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.
  • Seniorom powyżej 75 lat – ta grupa nie musi przedstawiać orzeczenia, wystarczy wiek.

Zasiłku nie otrzymają osoby, które przebywają w całodobowych placówkach opieki (na koszt państwa) dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu, pobierają świadczenia podobne za granicą, lub pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek składa się w swoim MOPS/GOPS lub online przez portal emp@tia (ePUAP). Można też działać przez pełnomocnika. Do wniosku trzeba dołączyć:

REKLAMA

  • dowód osobisty,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
  • dokumenty potwierdzające wiek dziecka (jeśli dotyczy),
  • numer rachunku bankowego.

Decyzję wydaje wójt/burmistrz/prezydent. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc, zazwyczaj przelewem na konto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek pielęgnacyjny 2026 – wyższa kwota od marca

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS (lub KRUS dla rolników). Przyznawany jest osobom otrzymującym emeryturę lub rentę, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, albo mają ukończone 75 lat. W przeciwieństwie do zasiłku, dodatek jest indeksowany corocznie wraz z waloryzacją emerytur.

Jak wzrośnie dodatek w 2026 r.?

Rządowa prognoza zakłada, że wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2026 r. wyniesie 4,9%, co oznacza wzrost dodatku pielęgnacyjnego z 348,22 zł do około 365,28 zł miesięcznie. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona w lutym 2026 r., ale prognoza ta jest zgodna z założeniami rządu. Dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 100 ustawy o PIT.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

  • Seniorzy powyżej 75 lat otrzymują dodatek automatycznie z ZUS/KRUS – nie składają wniosku.
  • Osoby poniżej 75 lat, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek w jednostce ZUS. Wymagane jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub innych placówkach opiekuńczo-leczniczych, które są finansowane w całości ze środków publicznych i pozostają tam dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu, muszą liczyć się ze wstrzymaniem wypłaty dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS. Wypłata nie przysługuje także tym, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny z MOPS lub GOPS, ponieważ oba świadczenia wykluczają się wzajemnie, nie można otrzymywać ich jednocześnie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się w najbliższej placówce ZUS lub elektronicznie przez platformę ZUS PUE. Do wniosku trzeba dołączyć:

  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • formularz OL-9 z opisem stanu zdrowia,
  • dokumenty medyczne (historia choroby, wyniki badań).

Decyzję wydaje ZUS. Dodatek wypłacany jest co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą, w terminach wypłat świadczeń (1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca).

Dlaczego zasiłek i dodatek nie rosną w tym samym tempie?

Zasiłek pielęgnacyjny podlega przepisom ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie jest indeksowany co roku, dlatego jego kwota 215,84 zł nie zmienia się od 2019 r. i w 2026 r. pozostanie na tym samym poziomie, co najmniej do 2027 roku. Ewentualne podwyżki wymagają decyzji ustawodawcy.

Dodatek pielęgnacyjny jest corocznie waloryzowany na zasadach waloryzacji emerytur i rent, dlatego rośnie wraz z inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Prognoza 4,9% oznacza, że dodatek wyniesie ok. 365,28 zł od marca 2026 r.

Gdzie szukać pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości?

Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim przypadku przysługuje dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny, nie czekaj na kolejne zmiany przepisów. Skontaktuj się z MOPS, ZUS albo swoim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wiele decyzji da się wyjaśnić lub skorygować jeszcze przed złożeniem wniosku. Warto też śledzić kolejne komunikaty rządowe, bo zapowiadane reformy systemu świadczeń opiekuńczych mogą wkrótce poszerzyć dostęp do wsparcia i zmienić sposób jego przyznawania. Każdy rok przynosi nową waloryzację i nowe interpretacje, a to oznacza jedno: nawet jeśli dziś świadczenie Ci nie przysługuje, w 2026 może być inaczej.

Powiązane
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026]
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
Ponad 100 tys. dzieci objętych wsparciem. MEN podsumowało projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
25 lis 2025

Ponad 22 tys. przeszkolonych nauczycieli, ponad 102 tys. dzieci objętych pomocą i nowy model pracy szkół – to główne rezultaty programu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, IBE-PIB i UNICEF podsumowały w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają trwałe zmiany w przygotowaniu nauczycieli i funkcjonowaniu szkolnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2026 – limity, komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?
25 lis 2025

Tysiące osób mogą otrzymać wsparcie od Państwa, ale wciąż mało kto wie, komu faktycznie przysługują dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Jedno świadczenie wypłaca ZUS, drugie gmina. Różnią się kwotami, zasadami, a nawet tym, kto ma prawo je dostać. Sprawdzamy najnowsze stawki, kryteria i procedury, bo wielu opiekunów wciąż traci pieniądze tylko dlatego, że nie złożyli właściwego wniosku.
Przekształcanie zleceń w umowy o pracę – uprawnienia PIP istotnie ograniczone. Co wynika z najnowszej wersji projektu?
25 lis 2025

Choć przekształcanie przez PIP umów cywilnoprawnych w umowy o pracę nadal jest pomysłem, który może zostać zrealizowany, to jednak zmieniła się treść projektu. Pozostało w nim wiele kontrowersyjnych pomysłów, ale równocześnie zaszły ważne zmiany.

REKLAMA

4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych
25 lis 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności to nie bariera. Pracodawcy zaczynają wykorzystywać potencjał osób niepełnosprawnych. To konieczność również z tego względu, że rynek pracy nie nadąża za rzeczywistością. Co roku ubywa ogromna liczba pracowników. Należy aktywizować dostępne zasoby, takie jak osoby niepełnosprawne, kobiety w wieku produkcyjnym, najmłodsi i najstarsi pracownicy. Co więcej, można otrzymywać nawet 4140 zł miesięcznie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
“Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza” [RAPORT]
25 lis 2025

Niemal wszyscy Polacy – zgadzają się, że zła jakość powietrza negatywnie wpływa na zdrowie. I wskazują nie tylko na kaszel, bóle głowy i podrażnienia oczu, ale także na alergie, astmę oraz problemy z sercem jako dolegliwości, które bezpośrednio wiążą z zanieczyszczeniami powietrza. Poniżej analiza raportu: “Pełną piersią? Polki i Polacy o smogu i jakości powietrza”.
40 tys. zł dla każdej pary za „scementowanie” związku przez ślub lub urodzenie pierwszego dziecka. Nowe świadczenie ma poprawić kryzys demograficzny, bo „od małżeństwa zaczyna się staranie o dziecko”
25 lis 2025

Stale pogłębiający się kryzys demograficzny w Polsce stał się powodem dla propozycji nowego świadczenia w postaci bonu mieszkaniowego w wysokości 40 tys. zł za zawarcie związku małżeńskiego lub urodzenie pierwszego dziecka. Jest to pomysł polityków PiS, którzy aktualnie pracują nad nowym programem partii.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach. Kto zyska?
25 lis 2025

Nie każda wdowa czy wdowiec ma zagwarantowane prawo do renty wdowiej. Aby otrzymać wsparcie z ZUS, konieczne jest łączne spełnienie zestawu warunków oraz złożenie formalnego wniosku. Co ważne, od 2026 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania renty, które mają zwiększyć liczbę osób mogących otrzymać te pieniądze. Oto szczegóły.

Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7, ARANEA – warto wiedzieć, co to jest i jak działa, bo jesteśmy ciągle obserwowani przez organy podatkowe. Fiskus ma coraz więcej systemów i aktywnie z nich korzysta
25 lis 2025

Fiskus ma dziś bezprecedensowe uprawnienia i zaplecze technologiczne do podglądania rachunków bankowych – zarówno osób fizycznych, jak i firm – praktycznie w dowolnej chwili. Dostęp do historii transakcji może uzyskać bardzo szybko: wystarcza samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, aby zażądać od banku szczegółowych danych o naszych przelewach, wpływach i obrotach. Do przetwarzania ogromnych ilości takich informacji wykorzystywane są rozbudowane systemy analityczne, które automatycznie wyłapują „podejrzane” operacje. W arsenale skarbówki są m.in. STIR, rozwiązania oparte na dyrektywie DAC7 oraz własna sztuczna inteligencja – ARANEA (łac. pająk) – typująca podmioty do kontroli. Wszystko to działa w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę. Realnie obronić się przed nadmierną inwigilacją można tylko wtedy, gdy wiemy, jakie dane są zbierane i jak dokładnie fiskus śledzi nasze transakcje.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA