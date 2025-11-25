Jesteś seniorem lub osobą z niepełnosprawnością? Zobacz świadczenia ZUS i MOPS 2026

Tysiące osób mogą otrzymać wsparcie od Państwa, ale wciąż mało kto wie, komu faktycznie przysługują dodatek i zasiłek pielęgnacyjny. Jedno świadczenie wypłaca ZUS, drugie gmina. Różnią się kwotami, zasadami, a nawet tym, kto ma prawo je dostać. Sprawdzamy najnowsze stawki, kryteria i procedury, bo wielu opiekunów wciąż traci pieniądze tylko dlatego, że nie złożyli właściwego wniosku.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – kto może go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany z budżetu gminy (MOPS/GOPS). Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Od listopada 2019 r. kwota zasiłku wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 r. nie zostanie zwiększona. Świadczenie pobiera około miliona osób, jednka uprawnionych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Dzieciom do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczność współudziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji.

z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki oraz konieczność współudziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji. Osobom dorosłym z niepełnosprawnością znaczną (posiadaczom orzeczenia o znacznym stopniu).

(posiadaczom orzeczenia o znacznym stopniu). Osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat. Seniorom powyżej 75 lat – ta grupa nie musi przedstawiać orzeczenia, wystarczy wiek.

Zasiłku nie otrzymają osoby, które przebywają w całodobowych placówkach opieki (na koszt państwa) dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu, pobierają świadczenia podobne za granicą, lub pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek składa się w swoim MOPS/GOPS lub online przez portal emp@tia (ePUAP). Można też działać przez pełnomocnika. Do wniosku trzeba dołączyć:

dowód osobisty,

orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

dokumenty potwierdzające wiek dziecka (jeśli dotyczy),

numer rachunku bankowego.

Decyzję wydaje wójt/burmistrz/prezydent. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc, zazwyczaj przelewem na konto.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS (lub KRUS dla rolników). Przyznawany jest osobom otrzymującym emeryturę lub rentę, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, albo mają ukończone 75 lat. W przeciwieństwie do zasiłku, dodatek jest indeksowany corocznie wraz z waloryzacją emerytur.

Jak wzrośnie dodatek w 2026 r.?

Rządowa prognoza zakłada, że wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2026 r. wyniesie 4,9%, co oznacza wzrost dodatku pielęgnacyjnego z 348,22 zł do około 365,28 zł miesięcznie. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona w lutym 2026 r., ale prognoza ta jest zgodna z założeniami rządu. Dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 100 ustawy o PIT.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Seniorzy powyżej 75 lat otrzymują dodatek automatycznie z ZUS/KRUS – nie składają wniosku.

otrzymują dodatek automatycznie z ZUS/KRUS – nie składają wniosku. Osoby poniżej 75 lat, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek w jednostce ZUS. Wymagane jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS potwierdzające całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub innych placówkach opiekuńczo-leczniczych, które są finansowane w całości ze środków publicznych i pozostają tam dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu, muszą liczyć się ze wstrzymaniem wypłaty dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS. Wypłata nie przysługuje także tym, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny z MOPS lub GOPS, ponieważ oba świadczenia wykluczają się wzajemnie, nie można otrzymywać ich jednocześnie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się w najbliższej placówce ZUS lub elektronicznie przez platformę ZUS PUE. Do wniosku trzeba dołączyć:

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

formularz OL-9 z opisem stanu zdrowia,

dokumenty medyczne (historia choroby, wyniki badań).

Decyzję wydaje ZUS. Dodatek wypłacany jest co miesiąc wraz z emeryturą lub rentą, w terminach wypłat świadczeń (1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca).

Zasiłek pielęgnacyjny podlega przepisom ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie jest indeksowany co roku, dlatego jego kwota 215,84 zł nie zmienia się od 2019 r. i w 2026 r. pozostanie na tym samym poziomie, co najmniej do 2027 roku. Ewentualne podwyżki wymagają decyzji ustawodawcy.

Dodatek pielęgnacyjny jest corocznie waloryzowany na zasadach waloryzacji emerytur i rent, dlatego rośnie wraz z inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Prognoza 4,9% oznacza, że dodatek wyniesie ok. 365,28 zł od marca 2026 r.

Gdzie szukać pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości?

Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim przypadku przysługuje dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny, nie czekaj na kolejne zmiany przepisów. Skontaktuj się z MOPS, ZUS albo swoim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wiele decyzji da się wyjaśnić lub skorygować jeszcze przed złożeniem wniosku. Warto też śledzić kolejne komunikaty rządowe, bo zapowiadane reformy systemu świadczeń opiekuńczych mogą wkrótce poszerzyć dostęp do wsparcia i zmienić sposób jego przyznawania. Każdy rok przynosi nową waloryzację i nowe interpretacje, a to oznacza jedno: nawet jeśli dziś świadczenie Ci nie przysługuje, w 2026 może być inaczej.