Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1409 zł co miesiąc od ZUS. Bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat

1409 zł co miesiąc od ZUS. Bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat

25 listopada 2025, 15:40
[Data aktualizacji 26 listopada 2025, 09:12]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus renta gotówka pieniądze
ZUS wypłaca 1409 zł miesięcznie. Bez względu na wiek! Wypłaty świadczenia trwają minimum pół roku. Oto sposób na wydłużenie okresu wypłat do nawet 3 lat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje comiesięczne świadczenie w wysokości 1409 zł. Jest ono przeznaczone wyłącznie dla osób pracujących i może być wypłacane przez sześć miesięcy z możliwością przedłużenia. Oto szczegóły.

Charakterystyka i rzadkość wypłacania renty szkoleniowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje rentę szkoleniową osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu i w związku z tym zamierzają się przekwalifikować. Obejmuje to opłacenie szkolenia do nowej profesji, jednak, jak wynika z wypowiedzi rzeczniczki ZUS na Dolnym Śląsku, Iwony Kowalskiej-Matis, jest to świadczenie bardzo rzadko wykorzystywane przez klientów, ponieważ od kilku lat nie wypłacono tam żadnej renty szkoleniowej.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa jest świadczeniem adresowanym do osób, które na skutek wypadku lub choroby utraciły zdolność do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie, jednakże rokowanie medyczne wskazuje na to, że mają szansę na zatrudnienie po odbyciu procesu odpowiedniego przekwalifikowania zawodowego. Wymagane jest spełnienie warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego oraz niezdolność do pracy powstała w okresach ubezpieczenia. Aby móc ubiegać się o to wsparcie, kandydat musi przede wszystkim zostać uznany za niezdolnego do wykonywania pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Dodatkowo, kluczowym warunkiem jest udokumentowanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, którego długość jest ściśle powiązana z wiekiem ubezpieczonego w momencie powstania niezdolności. Okres ten wynosi odpowiednio:

  • 1 rok dla osób, u których niezdolność powstała przed ukończeniem 20. roku życia;
  • 2 lata w przedziale wiekowym 20–22 lata;
  • 3 lata w wieku 22–25 lat;
  • 4 lata dla osób w wieku 25–30 lat
  • oraz 5 lat dla tych, którzy ukończyli 30. rok życia.

Należy jednak pamiętać o istotnym wyjątku: jeżeli niezdolność do pracy jest bezpośrednim następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wówczas wymóg minimalnego stażu składkowego nie obowiązuje. Niezależnie od stażu, wszystkie pozostałe warunki konieczne do przyznania renty muszą zostać spełnione albo w trakcie trwania ubezpieczenia, albo najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od dnia jego ustania.

Renta szkoleniowa. Cel świadczenia i wymogi formalne

Renta szkoleniowa to świadczenie finansowe wypłacane na czas koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych, której celowość musi zostać formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Warunkiem jej przyznania jest istnienie realnej szansy na zdobycie nowych kwalifikacji, które umożliwią podjęcie pracy.

Ile wynosi renta szkoleniowa w 2025 roku?

Standardowo wysokość renty szkoleniowej stanowi 75 procent podstawy wymiaru renty, przy czym kwota ta nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1409,18 zł. Wyjątek dotyczy osób, których niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – w ich przypadku ZUS wypłaca świadczenie ze specjalnego funduszu wypadkowego, a jego wysokość to sto procent podstawy wymiaru renty.

Procedura składania wniosku o rentę szkoleniową

Aby ubiegać się o rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Można to zrobić osobiście w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem poczty lub urzędu konsularnego, albo elektronicznie przez platformę PUE. Wniosek powinien wpłynąć do ZUS nie później niż na trzydzieści dni przed ustaniem prawa do świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne czy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Okres wypłacania renty szkoleniowej i możliwość przedłużenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS kieruje beneficjenta do powiatowego urzędu pracy w celu znalezienia odpowiedniego kursu. Zazwyczaj renta szkoleniowa jest wypłacana przez sześć miesięcy, ale na wniosek starosty okres ten może zostać wydłużony, maksymalnie do trzydziestu sześciu miesięcy, czyli trzech lat.

Warunki utraty prawa do renty szkoleniowej

Należy jednak pamiętać, że warunkiem pobierania tego świadczenia jest zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w trakcie jego trwania, ponieważ ma ono służyć zabezpieczeniu środków utrzymania na czas przekwalifikowania. W przypadku podjęcia pracy ZUS natychmiast wstrzymuje wypłatę renty szkoleniowej.

Renta szkoleniowa a renta socjalna

Renta szkoleniowa i renta socjalna to dwa różne świadczenia. Renta szkoleniowa jest świadczeniem okresowym, wypłacanym do 6 miesięcy, osobie częściowo niezdolnej do pracy, która ma przekwalifikować się zawodowo. Renta socjalna to świadczenie dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, które utraciły zdolność do pracy przed ukończeniem 18 lub 25 roku życia.

Renta szkoleniowa - jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do wniosku o rentę szkoleniową potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość, stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie OL-9 i dokumentacja medyczna), a także historię zatrudnienia i wynagrodzeń (formularz ERP-6, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7). Wymagany jest również formularz wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ERN).

Czy pobierając rentę szkoleniową, można pracować?

Nie. Renta szkoleniowa została stworzona, by zapewnić środki utrzymania wyłącznie na okres, w którym osoba uczy się i zdobywa nowe kwalifikacje umożliwiające jej powrót na rynek pracy. W związku z tym, pobieranie tego świadczenia wyklucza możliwość jednoczesnego zatrudnienia się lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podjęcie jakiejkolwiek aktywności zawodowej jest równoznaczne z uznaniem, że beneficjent odzyskał zdolność do pracy, co skutkuje automatycznym zawieszeniem świadczenia.

Renta szkoleniowa - podstawa prawna

Renta szkoleniowa jest świadczeniem regulowanym przez przepisy zawarte w ustawach o ubezpieczeniu społecznym (1998 roku) oraz o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (2002 roku).

Kto zajmuje się wypłatą renty szkoleniowej?

Wypłatą tego świadczenia zajmują się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz, dla osób objętych ubezpieczeniem rolniczym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Powiązane
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
Nowe dane GUS. Oto kwota średniej emerytury z ZUS
Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach
Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach
40 000 zł dopłaty do ślubu i wesela. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?
40 000 zł dopłaty do ślubu i wesela. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?
Źródło: INFOR
Infor.pl
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Nauczyciele mają dość. „Solidarność” rozpoczęła protesty: chcą nawet 11 tys. zł na rękę dla nauczyciela dyplomowanego
26 lis 2025

Rosnąca frustracja w szkołach znajduje ujście w ulicznych protestach. Nauczycielska „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską serię demonstracji i jasno stawia warunek rządowi: systemowe powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związek twierdzi, że to jedyna droga, by uratować polską edukację.
Tymczasowe tablice rejestracyjne – jak je wyrobić, ile kosztują i kiedy są potrzebne?
26 lis 2025

Tymczasowe tablice rejestracyjne, popularne czerwone blachy, coraz częściej ratują kierowców w sytuacjach, gdy samochód nie może jeszcze dostać stałych numerów. Potrzebujesz ich do przejazdu na przegląd, po zgubieniu tablic albo po zakupie auta z zagranicy. Wyjaśniamy, jak je wyrobić, ile zapłacisz i w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać, żeby uniknąć mandatu.
Warszawa wprowadza nowe zasady w komunikacji miejskiej. Koniec leżenia na siedzeniach i blokowania miejsc
26 lis 2025

Warszawa zaostrza zasady w komunikacji miejskiej. Koniec z zajmowaniem kilku miejsc naraz, kładzeniem się na siedzeniach i traktowaniem fotela obok jak półki na plecak. Rada Miasta wprowadza nowe przepisy, a kontrolerzy dostaną realne narzędzia do reagowania na takie zachowania. Pasażer, który zablokuje miejsce lub podróżuje w pozycji półleżącej, może zostać wyproszony z pojazdu.

Jak przygotować samochód na zimę: sprawdzone porady na śnieg, mróz i sól na drogach
26 lis 2025

Zima to najtrudniejszy czas dla samochodu: niskie temperatury, śliskie drogi, wszechobecna sól i błoto pośniegowe przyspieszają zużycie podzespołów i sprzyjają awariom. Odpowiednie przygotowanie auta do jazdy zimą znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw. Sprawdź, o co zadbać, zanim spadnie pierwszy śnieg.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.
Tankujesz na zapas? Przekroczenie tego limitu to proszenie się o 2000 zł mandatu
26 lis 2025

Okresowe prognozy o wzrostach cen paliw dyktowane sytuacją na rynkach paliwowych lub kuszące promocje na stacjach skłaniają kierowców do robienia zapasów. Napełnianie kanistrów i przewożenie ich w bagażniku to powszechna praktyka, jednak wielu z nas zapomina, że benzyna i olej napędowy to towary niebezpieczne. Ich transport regulują surowe przepisy, a niewiedza w tym zakresie nie zwalnia z odpowiedzialności. Przekroczenie dozwolonych limitów lub użycie niewłaściwych pojemników może skończyć się karą finansową, która wielokrotnie przewyższy oszczędności wynikające z taniego tankowania.
TSUE: Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe legalnie zawarte w Niemczech i nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa
25 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.

Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]
25 lis 2025

Już jest rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień". Komisja Oceny Projektów wybrała 5 wniosków do dofinansowania.
