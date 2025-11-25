Wyższa renta wdowia w 2026 roku. Przełomowe zmiany w progach i zasadach

Nie każda wdowa czy wdowiec ma zagwarantowane prawo do renty wdowiej. Aby otrzymać wsparcie z ZUS, konieczne jest łączne spełnienie zestawu warunków oraz złożenie formalnego wniosku. Co ważne, od 2026 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania renty, które mają zwiększyć liczbę osób mogących otrzymać te pieniądze. Oto szczegóły.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które weszło w życie 1 lipca 2025 roku, mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom owdowiałym. Umożliwia ona wdowom i wdowcom łączenie przysługującej im renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Należy jednak podkreślić, że nie każda owdowiała osoba automatycznie nabywa do niej prawo. Aby otrzymać to wsparcie, konieczne jest spełnienie kilku łącznych warunków oraz złożenie stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz wniosku, oznaczony jako ERWD, jest dostępny od 1 lipca 2025 roku zarówno na stronie internetowej ZUS, jak i w każdej placówce Zakładu.

Zasady wyliczania wysokości renty wdowiej

Od 1 lipca 2025 roku uprawniony ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod ustalania wysokości świadczenia. Pierwsza opcja pozwala na pobieranie 100 proc. renty rodzinnej wraz z 15 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty). Druga opcja polega na otrzymywaniu 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Warto zaznaczyć, że zasady te ulegną poprawie od 1 stycznia 2027 roku, kiedy to dodawany procent wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Aby otrzymać rentę wdowią, która jest dodatkiem pozwalającym na łączenie dwóch świadczeń (renty rodzinnej i własnej emerytury/renty), należy spełnić określone kryteria. Do najważniejszych z nich należą: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, utrzymywanie wspólności małżeńskiej aż do dnia śmierci współmałżonka, posiadanie prawa do renty rodzinnej nabytego po ukończeniu 55. roku życia (kobiety) lub 60. roku życia (mężczyźni), a także niezawieranie nowego związku małżeńskiego.

Renta wdowia a ograniczenia finansowe (próg dochodowy)

Wypłata łącznej kwoty świadczeń podlega ograniczeniu tzw. progiem dochodowym. W 2025 roku łączna suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Biorąc pod uwagę, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1878,91 złotych brutto, górna granica wynosi 5636,73 zł brutto. W przypadku, gdy ta kwota zostanie przekroczona, jedno z otrzymywanych świadczeń zostanie odpowiednio obniżone. Wiele wniosków jest odrzucanych przez ZUS właśnie z powodu przekroczenia tego progu.

Próg dochodowy renty wdowiej podlega corocznej waloryzacji

Zgodnie z prognozami, wskaźnik waloryzacji na 2026 rok ma wynieść 4,9 proc. W efekcie, od marca 2026 roku próg uprawniający do otrzymania renty wdowiej wzrośnie i osiągnie poziom ponad 5912,91 zł brutto.

Przykłady kwot otrzymywanych świadczeń

W kontekście nowych zasad, przewidywane kwoty renty wdowiej dla różnych poziomów emerytury własnej i renty rodzinnej przedstawiają się następująco (na przykładzie opcji 100 proc. + 15 proc. oraz 15 proc. + 100 proc.):

Przy własnej emeryturze 2800 zł brutto i rencie rodzinnej 3000 zł brutto, renta wdowia wyniesie odpowiednio 3250 zł brutto lub 3420 zł brutto.

Dla własnej emerytury 3200 zł brutto i renty rodzinnej 3400 zł brutto, wypłacana kwota wyniesie 3710 zł brutto lub 3880 zł brutto.

Jeśli emerytura własna wynosi 3600 zł brutto, a renta rodzinna 3800 zł brutto, świadczenie wyniesie 4170 zł brutto lub 4340 zł brutto.

W przypadku własnej emerytury 4000 zł brutto i renty rodzinnej 4200 zł brutto, renta wdowia osiągnie poziom 4630 zł brutto lub 4800 zł brutto.

Niskie świadczenia, np. 1900 zł brutto własnej emerytury i 2000 zł brutto renty rodzinnej, dadzą kwotę 2200 zł brutto lub 2285 zł brutto.

Renta wdowia w Polsce w 2026 roku - zasady i limity

Renta wdowia w Polsce w 2026 roku będzie wypłacana na podstawie zasad wprowadzonych w życie 1 lipca 2025 roku. W roku 2026 będzie obowiązywał pierwszy etap wdrażania renty wdowiej, polegający na umożliwieniu łączenia własnej emerytury lub renty ze świadczeniem renty rodzinnej po zmarłym małżonku na korzystniejszych warunkach niż dotychczas.

Zasady łączenia świadczeń w ramach renty wdowiej w 2026 roku

W rzeczywistości renta wdowia to nowa zasada zbiegu prawa do świadczeń. Uprawniona osoba (wdowa lub wdowiec) będzie mogła wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty: 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) plus 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku. 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku plus 15 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty). Odsetek 15 proc. drugiego świadczenia będzie obowiązywał przez cały rok 2026 (tj. do 31 grudnia 2026 roku). Dopiero od 1 stycznia 2027 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 25 proc.

Limit kwotowy wypłat renty wdowiej

Istnieje jednak limit kwotowy. Łączna kwota wypłacanych świadczeń w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obowiązującej w danym czasie. Zakładając, że po waloryzacji w marcu 2026 roku najniższa emerytura wyniesie orientacyjnie około 1970 zł brutto, maksymalny limit wypłacanej renty wdowiej w 2026 roku wyniesie około 5910 zł brutto (3x1970 zł).

Wymagane warunki uprawniające od uzyskania renty wdowiej

Aby skorzystać z tej możliwości łączenia świadczeń, wdowa lub wdowiec muszą spełnić kilka warunków:

Osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (lub spełnienie wcześniej obowiązujących warunków do renty rodzinnej).

Posiadanie prawa do obu świadczeń (własnego oraz renty rodzinnej).

Niepozostawanie w nowym związku małżeńskim.

Renta wdowia a renta rodzinna

Renta wdowia to nowe połączenie dwóch świadczeń, które pozwala pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i własną emeryturę lub rentę, natomiast renta rodzinna to świadczenie dziedziczone po zmarłym małżonku. Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić określone warunki, między innymi mieć prawo do obu tych świadczeń, a ich łączna kwota nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Renta wdowia nie jest zamiennikiem renty rodzinnej, lecz jej uzupełnieniem.