1750 zł dla mieszkańców bloków. Zostało kilka dni. Po 15 grudnia pieniądze przepadają

Czas ucieka. Do 15 grudnia można zdobyć nawet 1750 zł, ale większość rodzin wciąż nie wie, że wniosek trzeba złożyć samodzielnie i że po tym czasie świadczenie przepadnie. Urzędy pękają w szwach, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Jeśli nie sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do wypłaty, możesz stracić świadczenie.

W Polsce z ciepła sieciowego korzysta około 6 milionów gospodarstw domowych, głównie mieszkańcy bloków i większych osiedli. To właśnie ta grupa najmocniej odczuła wzrost kosztów ogrzewania w 2024 i 2025 roku. Według szacunków Ministerstwa Klimatu, nawet 1,5–2 miliony gospodarstw spełnia kryterium ceny ciepła, ale nie wszyscy zdążą złożyć wniosek w terminie.

Jeśli mieszkańcy nie zgłoszą się do urzędu do 15 grudnia, świadczenie przepada w całości, a program nie przewiduje drugiego naboru. To oznacza, że realnie nawet setki tysięcy rodzin mogą stracić od 500 do 1750 zł tylko z powodu braku formalności.

Czym jest bon ciepłowniczy i po co go wprowadzono?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie finansowe, które ma złagodzić skutki rekordowych podwyżek cen ogrzewania. Rząd wprowadził go w odpowiedzi na gwałtowny wzrost kosztów produkcji ciepła sieciowego, który uderzył przede wszystkim w mieszkańców bloków i dużych osiedli. Tam nie da się przejść na tańsze źródła energii ani zmienić dostawcy. Bon ma więc pełnić funkcję tarczy chroniącej budżety domowe przed zimowymi rachunkami, które w wielu miejscach kraju wzrosły o kilkadziesiąt procent. Co ważne, świadczenie jest niezależne od innych form wsparcia, a środki można wykorzystać dowolnie, nie tylko na opłacenie faktury za ciepło, ale też na inne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania.

Dlaczego wniosek trzeba złożyć teraz?

Program bonu ciepłowniczego został uruchomiony, aby złagodzić wzrost kosztów ogrzewania. Wsparcie obejmuje gospodarstwa korzystające z ciepła sieciowego, ale tylko te, które spełnią dwa warunki: odpowiednio wysoką cenę ciepła i odpowiedni poziom dochodu.

Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta, a dokumenty przyjmowane są wyłącznie do 15 grudnia. Gminy informują, że odwiedza je rekordowa liczba mieszkańców. W niektórych miejscach urzędy wydłużyły godziny pracy, aby obsłużyć wszystkich chętnych.

Ile można dostać? Kwoty wsparcia zależą od ceny ciepła

Bon ciepłowniczy jest powiązany z ceną jednoskładnikową ciepła sieciowego. Im wyższa stawka, tym wyższe wsparcie. Świadczenie przysługuje, jeśli cena ciepła wynosi co najmniej 170 zł/GJ netto. Wtedy:

przy cenie 170–200 zł/GJ – 500 zł ,

, przy 200–230 zł/GJ – 1000 zł ,

, powyżej 230 zł/GJ – 1750 zł.

To pierwszy etap wypłat. Drugi przewidziany jest na 2026 r. i będzie wyższy. Łącznie gospodarstwo może otrzymać nawet 5250 zł pomocy.

Warto jednak podkreślić, że wielu mieszkańców nie spełnia warunku cenowego. W części miast stawki wciąż są niższe, np. poniżej 170 zł/GJ, co automatycznie wyklucza z programu.

Drugi warunek: limity dochodowe

Oprócz ceny ciepła liczą się dochody domowników. Obowiązują dwa progi:

gospodarstwo jednoosobowe – 3272,69 zł ,

, gospodarstwo wieloosobowe – 2454,52 zł na osobę.

Jeśli dochód jest wyższy, bon nie przepada. Wypłata jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

1. Sprawdź cenę ciepła.

Informację uzyskasz w administracji, spółdzielni lub u dostawcy ciepła. Bez tej informacji urząd nie przyjmie wniosku.

2. Przygotuj dokumenty o dochodach.

Nie trzeba przynosić zaświadczeń z pracy, wystarczy oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa.

3. Idź do urzędu gminy lub miasta.

Wniosek składa się osobiście lub elektronicznie (tylko tam, gdzie gmina udostępniła taką możliwość). W wielu miastach czas oczekiwania to nawet 30–60 minut, dlatego warto zrobić to jak najszybciej.

4. Złóż podpisany formularz.

Cała procedura trwa zazwyczaj od 5 do 10 minut. Urzędy nie wymagają dodatkowych załączników poza podstawowymi dokumentami.

Dwa etapy wypłat. Kiedy trafią pieniądze?

Bon ciepłowniczy wypłacany jest w dwóch transzach, I transza to początek 2026 r. Dotyczy kosztów poniesionych w roku 2025. II transza to koniec 2026 r.

W jej przypadku kwoty są wyższe i zależą ponownie od ceny ciepła. Wynoszą:

1000 zł – dla cen 170–200 zł/GJ,

2000 zł – przy cenach 200–230 zł/GJ,

3500 zł – powyżej 230 zł/GJ.

W sumie wsparcie może przekroczyć 5 tys. zł.

Komu opłaca się złożyć wniosek?

Najwięcej zyskają mieszkańcy dużych bloków i osiedli, gdzie ciepło pochodzi z sieci miejskiej, a jego cena wynosi ponad 200–230 zł/GJ. To także gospodarstwa, które mają niskie lub umiarkowane dochody, ale nie kwalifikują się do innych programów pomocowych. Eksperci podkreślają, że bon ciepłowniczy jest jednym z niewielu narzędzi, które realnie zmniejszają koszty ogrzewania bez konieczności zmiany instalacji grzewczej.

Ostatnie dni na decyzję

Jeśli gospodarstwo spełnia warunki, nie warto czekać. Po 15 grudnia możliwość złożenia wniosku przepada, a program nie przewiduje dodatkowego terminu naboru.

W praktyce oznacza to, że tysiące gospodarstw domowych mogą stracić jedyne dostępne wsparcie na pokrycie rachunków za ciepło, tylko dlatego, że nie zdążyły zgłosić się do urzędu.