REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?

1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 grudnia 2025, 15:39
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?
1750 zł dla mieszkańców bloków. Zostało kilka dni. Po 15 grudnia pieniądze przepadają
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czas ucieka. Do 15 grudnia można zdobyć nawet 1750 zł, ale większość rodzin wciąż nie wie, że wniosek trzeba złożyć samodzielnie i że po tym czasie świadczenie przepadnie. Urzędy pękają w szwach, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Jeśli nie sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do wypłaty, możesz stracić świadczenie.

rozwiń >

W Polsce z ciepła sieciowego korzysta około 6 milionów gospodarstw domowych, głównie mieszkańcy bloków i większych osiedli. To właśnie ta grupa najmocniej odczuła wzrost kosztów ogrzewania w 2024 i 2025 roku. Według szacunków Ministerstwa Klimatu, nawet 1,5–2 miliony gospodarstw spełnia kryterium ceny ciepła, ale nie wszyscy zdążą złożyć wniosek w terminie.
Jeśli mieszkańcy nie zgłoszą się do urzędu do 15 grudnia, świadczenie przepada w całości, a program nie przewiduje drugiego naboru. To oznacza, że realnie nawet setki tysięcy rodzin mogą stracić od 500 do 1750 zł tylko z powodu braku formalności.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest bon ciepłowniczy i po co go wprowadzono?

Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie finansowe, które ma złagodzić skutki rekordowych podwyżek cen ogrzewania. Rząd wprowadził go w odpowiedzi na gwałtowny wzrost kosztów produkcji ciepła sieciowego, który uderzył przede wszystkim w mieszkańców bloków i dużych osiedli. Tam nie da się przejść na tańsze źródła energii ani zmienić dostawcy. Bon ma więc pełnić funkcję tarczy chroniącej budżety domowe przed zimowymi rachunkami, które w wielu miejscach kraju wzrosły o kilkadziesiąt procent. Co ważne, świadczenie jest niezależne od innych form wsparcia, a środki można wykorzystać dowolnie, nie tylko na opłacenie faktury za ciepło, ale też na inne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania.

Dlaczego wniosek trzeba złożyć teraz?

Program bonu ciepłowniczego został uruchomiony, aby złagodzić wzrost kosztów ogrzewania. Wsparcie obejmuje gospodarstwa korzystające z ciepła sieciowego, ale tylko te, które spełnią dwa warunki: odpowiednio wysoką cenę ciepła i odpowiedni poziom dochodu.

Wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta, a dokumenty przyjmowane są wyłącznie do 15 grudnia. Gminy informują, że odwiedza je rekordowa liczba mieszkańców. W niektórych miejscach urzędy wydłużyły godziny pracy, aby obsłużyć wszystkich chętnych.

REKLAMA

Ile można dostać? Kwoty wsparcia zależą od ceny ciepła

Bon ciepłowniczy jest powiązany z ceną jednoskładnikową ciepła sieciowego. Im wyższa stawka, tym wyższe wsparcie. Świadczenie przysługuje, jeśli cena ciepła wynosi co najmniej 170 zł/GJ netto. Wtedy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • przy cenie 170–200 zł/GJ – 500 zł,
  • przy 200–230 zł/GJ – 1000 zł,
  • powyżej 230 zł/GJ – 1750 zł.

To pierwszy etap wypłat. Drugi przewidziany jest na 2026 r. i będzie wyższy. Łącznie gospodarstwo może otrzymać nawet 5250 zł pomocy.

Warto jednak podkreślić, że wielu mieszkańców nie spełnia warunku cenowego. W części miast stawki wciąż są niższe, np. poniżej 170 zł/GJ, co automatycznie wyklucza z programu.

Drugi warunek: limity dochodowe

Oprócz ceny ciepła liczą się dochody domowników. Obowiązują dwa progi:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 3272,69 zł,
  • gospodarstwo wieloosobowe – 2454,52 zł na osobę.

Jeśli dochód jest wyższy, bon nie przepada. Wypłata jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

1. Sprawdź cenę ciepła.
Informację uzyskasz w administracji, spółdzielni lub u dostawcy ciepła. Bez tej informacji urząd nie przyjmie wniosku.

2. Przygotuj dokumenty o dochodach.
Nie trzeba przynosić zaświadczeń z pracy, wystarczy oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa.

3. Idź do urzędu gminy lub miasta.
Wniosek składa się osobiście lub elektronicznie (tylko tam, gdzie gmina udostępniła taką możliwość). W wielu miastach czas oczekiwania to nawet 30–60 minut, dlatego warto zrobić to jak najszybciej.

4. Złóż podpisany formularz.
Cała procedura trwa zazwyczaj od 5 do 10 minut. Urzędy nie wymagają dodatkowych załączników poza podstawowymi dokumentami.

Dwa etapy wypłat. Kiedy trafią pieniądze?

Bon ciepłowniczy wypłacany jest w dwóch transzach, I transza to początek 2026 r. Dotyczy kosztów poniesionych w roku 2025. II transza to koniec 2026 r.
W jej przypadku kwoty są wyższe i zależą ponownie od ceny ciepła. Wynoszą:

  • 1000 zł – dla cen 170–200 zł/GJ,
  • 2000 zł – przy cenach 200–230 zł/GJ,
  • 3500 zł – powyżej 230 zł/GJ.

W sumie wsparcie może przekroczyć 5 tys. zł.

Komu opłaca się złożyć wniosek?

Najwięcej zyskają mieszkańcy dużych bloków i osiedli, gdzie ciepło pochodzi z sieci miejskiej, a jego cena wynosi ponad 200–230 zł/GJ. To także gospodarstwa, które mają niskie lub umiarkowane dochody, ale nie kwalifikują się do innych programów pomocowych. Eksperci podkreślają, że bon ciepłowniczy jest jednym z niewielu narzędzi, które realnie zmniejszają koszty ogrzewania bez konieczności zmiany instalacji grzewczej.

Ostatnie dni na decyzję

Jeśli gospodarstwo spełnia warunki, nie warto czekać. Po 15 grudnia możliwość złożenia wniosku przepada, a program nie przewiduje dodatkowego terminu naboru.

W praktyce oznacza to, że tysiące gospodarstw domowych mogą stracić jedyne dostępne wsparcie na pokrycie rachunków za ciepło, tylko dlatego, że nie zdążyły zgłosić się do urzędu.

Powiązane
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
NFZ bankrutuje? Ministerstwo szuka oszczędności. Ucierpią pacjenci
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
02 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
02 gru 2025

Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace nad projektem ustawy o tachografach, który ma uprościć przepisy trybu wydawania, przedłużania lub wymiany kart do tachografów. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.
Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność płciowa nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
02 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?

REKLAMA

Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?
Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu – jak dodać dokument i korzystać z ulg?
02 gru 2025

Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.
Jeden podpis zmienił losy całej branży. Tysiące Polaków czeka przymusowa zmiana
02 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, która wywraca do góry nogami polski sektor futrzarski wart setki milionów złotych. Hodowcy norek i lisów mają czas do końca 2033 roku na zamknięcie działalności. Za nimi stoją tysiące pracowników, których czekają odprawy i poszukiwanie nowego zajęcia. Co oznacza ta historyczna zmiana dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i zwierząt?
1750 zł do 15 grudnia. Kto może otrzymać świadczenie i jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?
02 gru 2025

Czas ucieka. Do 15 grudnia można zdobyć nawet 1750 zł, ale większość rodzin wciąż nie wie, że wniosek trzeba złożyć samodzielnie i że po tym czasie świadczenie przepadnie. Urzędy pękają w szwach, a zainteresowanie rośnie z dnia na dzień. Jeśli nie sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do wypłaty, możesz stracić świadczenie.

REKLAMA

Ile razy pracownik musi zachorować, aby pracodawca mógł go zwolnić? Przepisy są jasne, ale nie każdy je rozumie
02 gru 2025

Sezon infekcyjny trwa. Pracownicy chorują, a świadomość po pandemii covid wzrosła i zdecydowaniem częściej niż przed laty decydują się na korzystanie ze zwolnień lekarskich. To bez wątpienia dezorganizuje pracę w wielu firmach i pojawia się pytanie, czy osobom, których częściej nie ma w pracy, niż są, można wypowiedzieć umowy?
Nowe kwoty dotacji na podręczniki w 2026 r. Wzrost nawet o 20 proc. – założenia projektu rozporządzenia
02 gru 2025

Od 1 kwietnia 2026 r. maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wzrosną o 20 proc. – wynika z założeń projektu rozporządzenia opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu. Największe podwyżki obejmą klasy VII–VIII. W niektórych przypadkach pozostaną jednak dotychczasowe stawki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA