Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające

03 grudnia 2025, 16:10
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od stycznia 2026 możesz dostać nawet 4327 zł miesięcznie – zobacz, jak otrzymać świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające w 2026 r. – kto może otrzymać pomoc?
To może być jedna z najważniejszych zmian dla osób przewlekle chorych od lat. Od stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowy etap reformy świadczenia wspierającego. Po obniżeniu progu punktowego i rozszerzeniu listy czynności życiowych tysiące osób, które do tej pory nie kwalifikowały się do żadnej pomocy, będą mogły dostać nawet 4327 zł miesięcznie, i to bez podatku. W wielu przypadkach będzie to pierwsza realna forma wsparcia finansowego.

Czy to dotyczy Ciebie? Odpowiedz na 3 pytania

Jeśli choć na jedno odpowiesz "tak", masz realną szansę na świadczenie w 2026 roku:

  • Czy masz chorobę przewlekłą, która wpływa na codzienne życie (poruszanie się, higienę, pamięć, leczenie)?
  • Czy potrzebujesz wsparcia w jednej lub kilku czynnościach – nawet okazjonalnie?
  • Czy posiadasz dokumentację potwierdzającą przebieg choroby lub trwałe objawy?

Jeśli tak, to warto złożyć wniosek jeszcze przed końcem roku. W 2026 r. przewidywane są rekordowe kolejki.

Dlaczego rok 2026 będzie przełomowy?

Po starcie programu w 2024 r. liczba wniosków rosła jak lawina, w niektórych województwach przekroczono prognozy o ponad 300%. Setki tysięcy osób z chorobami przewlekłymi wreszcie dostały szansę na ocenę funkcjonalną zamiast walki o stopień niepełnosprawności.

Jednocześnie system obnażył problem: wiele osób otrzymywało zbyt niską punktację, nie dlatego, że nie potrzebują wsparcia, lecz dlatego, że lista czynności była zbyt wąska.

Dlatego od 1 stycznia 2026 r.:

  • obniżony zostaje próg punktowy z 78 do 70,
  • poszerza się lista aktywności ocenianych przez WZON,
  • pojawia się specjalny tryb dla chorób o przebiegu falującym,
  • rosną wszystkie kwoty świadczenia (powiązane z rosnącą rentą socjalną).

Nowe zasady otwierają drzwi do wsparcia setkom tysięcy osób, które dotąd słyszały, że brakuje im kilku punktów.

Nowe kwoty świadczenia wspierającego w 2026 roku

Renta socjalna w 2026 r. ma wynosić 1967 zł brutto, a do niej odnosi się wysokość świadczenia:

Punkty WZON

Procent renty socjalnej

Kwota miesięczna 2026

70–74

40%

786,80 zł

75–79

60%

1180,20 zł

80–84

80%

1573,60 zł

85–89

120%

2360,40 zł

90–94

180%

3540,60 zł

95–100

220%

4327,40 zł

Świadczenie jest nieopodatkowane i niewliczane do dochodu. Każda osoba, która uzyska 95–100 punktów, dostanie ponad 4300 zł co miesiąc, w całości na konto.

Choroby przewlekłe, które najczęściej dają prawo do świadczenia

System nie ocenia nazwy choroby, liczy się jej wpływ na funkcjonowanie. Jednak statystyki komisji pokazują, że to właśnie te schorzenia najczęściej przekraczają próg 70 punktów"

1. Choroby neurologiczne i uszkodzenia układu ruchu

Najwyższa szansa na 85–100 punktów. Wysoko oceniane są osoby z:

  • stwardnieniem rozsianym,
  • skutkami udaru,
  • chorobą Parkinsona,
  • dystrofiami i zanikami mięśni,
  • uszkodzeniami kręgosłupa, rdzenia,
  • ciężką padaczką.

Schorzenia te wpływają na: równowagę, precyzję ruchu, samoobsługę, ryzyko upadków.

2. Choroby psychiczne i zaburzenia neurorozwojowe

W 2026 r. ta grupa po raz pierwszy zostanie szeroko uwzględniona. Często punktowane są:

  • schizofrenia,
  • CHAD,
  • depresja lekooporna,
  • zaburzenia lękowe,
  • autyzm u dorosłych.

Te schorzenia wpływają na bezpieczeństwo, organizację dnia i podejmowanie decyzji.

3. Choroby narządów wewnętrznych (serce, płuca, nerki)

Do najczęściej ocenianych przypadków należą:

  • niewydolność serca,
  • POChP i włóknienie płuc,
  • przewlekła niewydolność nerek (dializy),
  • marskość wątroby,
  • choroby reumatyczne ograniczające ruch.

4. Choroby onkologiczne

Punkty obejmują:

  • skutki radioterapii i chemioterapii,
  • neuropatie, zaburzenia ruchu,
  • rozległe operacje,
  • zaawansowane lub nawracające nowotwory.

5. Choroby rzadkie i metaboliczne

Najczęściej punktowane:

  • mukowiscydoza,
  • dystrofie, wady metaboliczne,
  • ciężkie zaburzenia hormonalne,
  • cukrzyca z powikłaniami.

Jak działa punktacja? Tak ocenia Cię komisja WZON

Analizie podlega kilkanaście sfer życia, m.in.:

  • mobilność,
  • higiena, ubieranie,
  • jedzenie, przygotowywanie posiłków,
  • pamięć i orientacja,
  • kontrola leków,
  • bezpieczeństwo,
  • potrzeba stałego nadzoru.

Dwie osoby z tą samą diagnozą mogą mieć zupełnie różną punktację, bo ocena dotyczy realnego funkcjonowania.

Złóż wniosek przed końcem roku – w 2026 r. kolejki będą rekordowe!

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

