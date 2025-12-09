REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Czy 800 plus dla osób po 50 roku życia wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

Czy 800 plus dla osób po 50 roku życia wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 10:41
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 09:38]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytura, senior, pieniądze, emeryt, zus
800 plus dla osób po 50 roku życia - czy wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W Sejmie ponownie pojawiła się dyskusja na temat wprowadzenia świadczenia "wstecznego 800 plus". Inicjatywa ta, zapoczątkowana petycją emerytów, zakłada wypłatę rekompensaty za lata opieki nad dziećmi, ale jej prawna zasadność i konsekwencje dla sprawiedliwości międzypokoleniowej budzą kontrowersje. Decydujące może okazać się stanowisko prawne z 2025 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Wsteczne 800 plus: Powrót do debaty o rekompensacie dla seniorów

Projekt wprowadzenia tak zwanego "wstecznego 800 plus" dla seniorów, rodzin zastępczych oraz opiekunów wywołał w Polsce ożywioną debatę publiczną, której początek dała petycja złożona w Sejmie w 2023 roku przez środowiska emeryckie. Pomysł ten zakłada wypłatę świadczenia 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symbolicznej rekompensaty za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia finansowego na miarę dzisiejszego programu "800 plus".

REKLAMA

REKLAMA

Geneza i argumenty zwolenników wstecznego świadczenia dla seniorów

Autorzy petycji argumentują, że obecni emeryci, których dzieci pracują i płacą podatki, mają uzasadnione prawo do otrzymania dodatku do emerytury w wysokości 800 złotych za każde wychowane dziecko, ponieważ w ich czasie rygorystyczne kryteria dochodowe odcinały dostęp do jakichkolwiek zasiłków. Cytując fragment petycji, stwierdzają, że emeryci, którzy wychowali swoje dzieci i nie otrzymywali żadnych pieniędzy od państwa, mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szybko jednak zaznaczyło, że obowiązujące przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewidują tego typu dodatków do emerytur, wskazując jednocześnie na kontynuację priorytetowej polityki rodzinnej.

800 plus dla seniorów a negatywna opinia prawna z 2025 roku i jej zastrzeżenia

Kluczowy dla losów projektu okazał się jednak wrzesień 2025 roku, kiedy Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wydało szczegółową opinię prawną autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej. Dokument ten wyraził szereg poważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych, ograniczony jedynie do rodziców-emerytów, z pominięciem opiekunów faktycznych, prawnych, rodzin zastępczych oraz dyrektorów domów pomocy społecznej, którzy również ponosili ciężar wychowania. Po drugie, wskazano na potencjalną sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit), ponieważ rekompensata dotyczyłaby działań sprzed wielu lat. Wątpliwości wzbudził też zapis uzależniający prawo do świadczenia od tego, czy dziecko obecnie pracuje i płaci podatki w Polsce, co mogłoby znacząco utrudnić jego stosowanie. Ekspertka zasugerowała również, że świadczenie mogłoby kolidować z innymi formami wsparcia, a brak precyzyjnych kryteriów stwarzałby ryzyko nadużyć, ostatecznie rekomendując sejmowej Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

800 plus dla seniorów jako rekompensata. Konflikt między sprawiedliwością pokoleniową a finansami publicznymi

Mimo negatywnej opinii prawnej, temat pozostaje żywy w debacie, koncentrując się na konflikcie między sprawiedliwością pokoleniową a stabilnością finansów publicznych. Zwolennicy odwołują się do konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, twierdząc, że państwo ma obowiązek symbolicznie wyrównać historyczne nierówności wobec pokolenia, które wychowało dzisiejszych podatników bez systemowego wsparcia. Przeciwnicy natomiast ostrzegają przed katastrofalnym obciążeniem budżetu państwa, szacowanym na miliardy złotych rocznie w przypadku comiesięcznych wypłat, a także przed trudnościami w weryfikacji prawa do świadczenia po kilkudziesięciu latach, w tym ustaleniem faktycznej opieki i rozstrzyganiem sporów.

REKLAMA

Co zamiast 800 plus dla seniora? Alternatywne rozwiązania i perspektywy projektu

W toku tych dyskusji pojawiła się alternatywna propozycja zastąpienia comiesięcznego "wstecznego 800 plus" jednorazową, symboliczną rekompensatą pieniężną, która miałaby uznać wkład wychowawczy seniorów przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych. Choć ta koncepcja wydaje się łatwiejsza do wdrożenia, nadal wymagałaby dopracowania mechanizmów weryfikacji. Na razie projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na żadną z tych form rekompensaty, a komisja sejmowa, po negatywnej opinii, nie podjęła dalszych działań. Analitycy sugerują, że zamiast bezpośrednich wypłat, wdrożenie jakiejkolwiek formy rekompensaty wymagałoby decyzji politycznej i poparcia większości, zaś dyskusja o docenieniu seniorów mogłaby objąć także inne formy wsparcia, takie jak systemy punktowe, dodatki do emerytury wliczane do stażu pracy, rozszerzenie ulg podatkowych czy dostęp do bezpłatnych usług publicznych, pośrednio poprawiających ich jakość życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na czym polega propozycja "wstecznego 800 plus" dla seniorów?

Zakłada wypłatę 800 złotych za lata opieki nad dziećmi dla rodziców-seniorów i osób zbliżających się do pięćdziesiątki, jako symboliczną rekompensatę za okres, kiedy państwo, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych, nie oferowało wsparcia na miarę programu "800 plus".

Co stwierdziła opinia Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji z września 2025 o "wstecznym 800 plus"?

Opinia autorstwa dr hab. Magdaleny Szczepańskiej wyraziła poważne zastrzeżenia i zarekomendowała Komisji do Spraw Petycji nieuwzględnienie żądania.

Jakie zastrzeżenia wskazano wobec "wstecznego 800 plus" w opinii z 2025 roku?

Skrytykowano zbyt wąski krąg uprawnionych ograniczony do rodziców-emerytów, możliwą sprzeczność z zasadą niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) oraz uzależnienie prawa od tego, czy dziecko pracuje i płaci podatki w Polsce. Wskazano ryzyko kolizji z innymi formami wsparcia i nadużyć.

Czy projekt budżetu na 2026 rok przewiduje środki na "wsteczne 800 plus" lub rekompensaty dla seniorów?

Projekt budżetu na 2026 rok nie przewiduje środków na "wsteczne 800 plus" ani inne formy rekompensaty dla seniorów. Po negatywnej opinii komisja sejmowa nie podjęła dalszych działań.

Jakie alternatywne rozwiązanie proponowano zamiast comiesięcznego "wstecznego 800 plus"?

Proponowano jednorazową, symboliczną rekompensatę pieniężną uznającą wkład wychowawczy seniorów przy ograniczeniu wydatków budżetowych. Rozwiązanie wymagałoby dopracowania mechanizmów weryfikacji.

Powiązane
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Od 751 zł do nawet 4133,60 zł bez kryterium dochodowego. Komu przysługuje to świadczenie?
Od 751 zł do nawet 4133,60 zł bez kryterium dochodowego. Komu przysługuje to świadczenie?
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy w polskich szkołach do końca 2025 roku. Samorządy muszą przygotować rozliczenia
10 gru 2025

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci z Ukrainy w polskich szkołach będą dostępne jedynie do końca 2025 roku. Samorządy mają obowiązek je wykorzystać i prawidłowo rozliczyć, a niewykorzystane pieniądze, wraz z naliczonymi odsetkami, wrócą do budżetu państwa. Szkoły powinny już przygotowywać dokumenty i procedury rozliczeniowe.
Nauczyciele mogą pracować na świadczeniu kompensacyjnym. Oto nowe warunki
10 gru 2025

Po okresie niepewności związanej z prezydenckim wetem, nauczyciele mogą ponownie pracować w szkole, nie tracąc nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nowe przepisy, obowiązujące od 30 września 2025 roku, są jednak czasowe i wygasną 4 marca 2026 roku.
Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.
Podwyżki dla nauczycieli zbyt niskie? Głos ekspertów
10 gru 2025

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2026 rok, zatwierdzając jednocześnie 3-procentowe podwyżki dla nauczycieli. Choć rząd podkreśla stabilność finansów publicznych, eksperci i środowisko oświatowe wskazują, że symboliczna waloryzacja nie rozwiąże problemu niskich wynagrodzeń, szczególnie wśród początkujących pedagogów, których pensje pozostaną niewiele wyższe od płacy minimalnej.

REKLAMA

Składka zdrowotna nie zostanie obniżona. Minister mówi wprost
10 gru 2025

Składka zdrowotna nie powinna zostać obniżona – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, projekt ustawy zakładający zastąpienie obecnej składki nowym podatkiem zdrowotnym nie uzyska poparcia resortu. Rząd wskazuje, że priorytetem pozostaje wzmocnienie finansów NFZ.
MEN zapowiada rewolucję w ocenianiu. Od 2026 roku w szkołach pojawi się nowy rodzaj oceny
10 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do systemu edukacji narzędzie, które ma diametralnie zmienić sposób postrzegania potrzeb uczniów. Od 1 kwietnia 2026 roku w polskich szkołach zacznie funkcjonować tzw. ocena funkcjonalna – dodatkowy element wspierający rozwój i codzienne funkcjonowanie dzieci.
Laptop dla nauczyciela. Bon ważny do 31 grudnia 2025 r.
10 gru 2025

Kończy się program „Laptop dla nauczyciela”. Tylko do końca grudnia 2025 r. można realizować bony na zakup sprzętu. Od 1 stycznia 2026 r. niewykorzystane środki wygasną.
Szczecin: Mieszkańcy wybrali 26 inwestycji. Tak zmieni się miasto w 2026 r.
10 gru 2025

W poniedziałek ogłoszono zwycięzców Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskały: defibrylatory AED w tramwajach i autobusach, miejski szlak Gryfów Szczecińskich i warsztaty redukcji stresu.

REKLAMA

Więcej inwestycji budowlanych nie będzie wymagać pozwolenia na budowę. Nowelizacja Prawa budowlanego przyjęta przez Sejm
10 gru 2025

W dniu 4 grudnia 2025 r. Sejm zakończył proces legislacyjny i przyjął ustawę upraszczającą procedury budowlane po uwzględnieniu poprawek Senatu. Chodzi o ustawę z 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta czeka obecnie na podpis Prezydenta RP.
MRiT: Zasady zawierania umów urbanistycznych w gestii gmin. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
10 gru 2025

W dniu 4 grudnia 2025 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wyjaśnia w komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, te nowe przepisy pozwolą gminom samodzielnie określać zasady tworzenia umów urbanistycznych, zawieranych z inwestorami w ramach zintegrowanych planów inwestycyjnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA