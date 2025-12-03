Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków

Barbórka w 2025 roku wypada w czwartek. Choć pracownicy np. z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają zagwarantowane wypłaty, związkowcy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nadal protestują przeciwko obcięciu świadczeń, mimo że część górników już odebrała swoje roczne nagrody. Oto szczegóły.

Dodatki dla Górników a Niepewna Barbórka

Dodatki finansowe dla górników wykraczają poza tradycyjne premie świąteczne, obejmując standardowo trzynastą i czternastą pensję, a także nagrodę barbórkową, wypłacaną większości zatrudnionych z okazji Dnia Górnika (4 grudnia). W bieżącym roku jednak wypłaty tej ostatniej nie są pewne w każdej spółce.

Spór o wypłaty barbórki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW)

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, a zarząd, w ramach koniecznej restrukturyzacji i prób ograniczenia kosztów, szuka oszczędności między innymi w premiach pracowniczych. W oficjalnym oświadczeniu JSW poinformowała o podjęciu decyzji o częściowej wypłacie nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok, argumentując to bardzo trudną sytuacją płynnościową. Wypłaty te, zaplanowane na 3 grudnia, mają stanowić jedynie 30 proc. należnych świadczeń dla każdego górnika, a ich łączny koszt szacowany jest na nieco ponad 100 milionów złotych.

Barbórka 2025 a reakcja Związków Zawodowych i spór zbiorowy

Decyzja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem związkowców, którzy zarzucają zarządowi łamanie wcześniejszych umów, w tym tych dotyczących uzgadniania zmian płacowych ze stroną społeczną, i w związku z tym wszczynają spór zbiorowy.

Pewne wypłaty barbórki w PGG i KGHM

Tymczasem sytuacja płacowa wygląda znacznie lepiej w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), będącej największym pracodawcą na Śląsku. PGG w tym roku bez problemu wypłaci pracownikom zarówno czternastkę, jak i pełną Barbórkę. Górnicy zatrudnieni w PGG potwierdzają, że wynagrodzenia i dodatki są wypłacane na czas. Pracownicy PGG mogą liczyć na nagrodę barbórkową w wysokości zbliżonej do miesięcznej pensji, a to oznacza około 12 tysięcy złotych brutto. Pełne roczne nagrody zrealizuje także KGHM, gdzie pracownicy zatrudnieni przez co najmniej dwanaście miesięcy również otrzymają równowartość miesięcznego wynagrodzenia.

Barbórka - podsumowanie najważniejszych informacji

Barbórka, czyli Dzień Górnika, jest jednym z najważniejszych i najbardziej uroczyście obchodzonych świąt zawodowych w Polsce, tradycyjnie przypadającym 4 grudnia. Nazwa ta wywodzi się bezpośrednio od imienia Świętej Barbary z Nikomedii, która jest uznawana za patronkę górników, hutników, a także wszystkich pracujących w zawodach związanych z prochem, ogniem i nagłymi niebezpieczeństwami. Św. Barbara, męczennica z III wieku, według legendy nawróciła się na chrześcijaństwo i zginęła z rąk ojca za wiarę, co uczyniło ją opiekunką przed nagłą śmiercią. Tradycje Barbórki wywodzą się ze średniowiecza, z obrzędami przyjęcia nowych górników poprzez ślubowanie i skok przez skórę. Po II wojnie światowej zwyczaj rozprzestrzenił się na Śląsk z Krakowa. Główną rolę w obchodach odgrywają oczywiście górnicy – węgla kamiennego, soli, rud – a także osoby związane z przemysłem wydobywczym, takie jak geolodzy czy naftowcy. Barbórka to również czas wypłaty specjalnej, dodatkowej nagrody pieniężnej, również nazywanej "Barbórką", która stanowi ważny element wynagrodzenia w tym zawodzie. Tradycje te, kultywowane zwłaszcza na Górnym Śląsku, stanowią wyraz głębokiego szacunku dla ryzyka i trudu związanego z pracą pod ziemią, a także umacniają silne poczucie wspólnoty zawodowej i regionalnej.

