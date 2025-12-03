REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków

Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków

03 grudnia 2025, 13:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kopalnia, górnik, górnictwo, górniczka, górnicy
Spór o Barbórkę 2025! Część górników już otrzymała nagrodę roczną, a pozostałych czeka walka o wysokość dodatków
Daniel Jedzura
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Barbórka w 2025 roku wypada w czwartek. Choć pracownicy np. z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają zagwarantowane wypłaty, związkowcy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) nadal protestują przeciwko obcięciu świadczeń, mimo że część górników już odebrała swoje roczne nagrody. Oto szczegóły.

rozwiń >

Dodatki dla Górników a Niepewna Barbórka

Dodatki finansowe dla górników wykraczają poza tradycyjne premie świąteczne, obejmując standardowo trzynastą i czternastą pensję, a także nagrodę barbórkową, wypłacaną większości zatrudnionych z okazji Dnia Górnika (4 grudnia). W bieżącym roku jednak wypłaty tej ostatniej nie są pewne w każdej spółce.

REKLAMA

REKLAMA

Spór o wypłaty barbórki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW)

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, a zarząd, w ramach koniecznej restrukturyzacji i prób ograniczenia kosztów, szuka oszczędności między innymi w premiach pracowniczych. W oficjalnym oświadczeniu JSW poinformowała o podjęciu decyzji o częściowej wypłacie nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok, argumentując to bardzo trudną sytuacją płynnościową. Wypłaty te, zaplanowane na 3 grudnia, mają stanowić jedynie 30 proc. należnych świadczeń dla każdego górnika, a ich łączny koszt szacowany jest na nieco ponad 100 milionów złotych.

Barbórka 2025 a reakcja Związków Zawodowych i spór zbiorowy

Decyzja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem związkowców, którzy zarzucają zarządowi łamanie wcześniejszych umów, w tym tych dotyczących uzgadniania zmian płacowych ze stroną społeczną, i w związku z tym wszczynają spór zbiorowy.

Pewne wypłaty barbórki w PGG i KGHM

Tymczasem sytuacja płacowa wygląda znacznie lepiej w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), będącej największym pracodawcą na Śląsku. PGG w tym roku bez problemu wypłaci pracownikom zarówno czternastkę, jak i pełną Barbórkę. Górnicy zatrudnieni w PGG potwierdzają, że wynagrodzenia i dodatki są wypłacane na czas. Pracownicy PGG mogą liczyć na nagrodę barbórkową w wysokości zbliżonej do miesięcznej pensji, a to oznacza około 12 tysięcy złotych brutto. Pełne roczne nagrody zrealizuje także KGHM, gdzie pracownicy zatrudnieni przez co najmniej dwanaście miesięcy również otrzymają równowartość miesięcznego wynagrodzenia.

REKLAMA

Barbórka - podsumowanie najważniejszych informacji

Barbórka, czyli Dzień Górnika, jest jednym z najważniejszych i najbardziej uroczyście obchodzonych świąt zawodowych w Polsce, tradycyjnie przypadającym 4 grudnia. Nazwa ta wywodzi się bezpośrednio od imienia Świętej Barbary z Nikomedii, która jest uznawana za patronkę górników, hutników, a także wszystkich pracujących w zawodach związanych z prochem, ogniem i nagłymi niebezpieczeństwami. Św. Barbara, męczennica z III wieku, według legendy nawróciła się na chrześcijaństwo i zginęła z rąk ojca za wiarę, co uczyniło ją opiekunką przed nagłą śmiercią. Tradycje Barbórki wywodzą się ze średniowiecza, z obrzędami przyjęcia nowych górników poprzez ślubowanie i skok przez skórę. Po II wojnie światowej zwyczaj rozprzestrzenił się na Śląsk z Krakowa. Główną rolę w obchodach odgrywają oczywiście górnicy – węgla kamiennego, soli, rud – a także osoby związane z przemysłem wydobywczym, takie jak geolodzy czy naftowcy. Barbórka to również czas wypłaty specjalnej, dodatkowej nagrody pieniężnej, również nazywanej "Barbórką", która stanowi ważny element wynagrodzenia w tym zawodzie. Tradycje te, kultywowane zwłaszcza na Górnym Śląsku, stanowią wyraz głębokiego szacunku dla ryzyka i trudu związanego z pracą pod ziemią, a także umacniają silne poczucie wspólnoty zawodowej i regionalnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ - najczęściej zadawane pytania - barbórka 2025

Kiedy wypada Barbórka w 2025 roku?

Barbórka w 2025 roku wypada w czwartek. Dzień Górnika obchodzony jest 4 grudnia.

Jakie świadczenia standardowo obejmują dodatki finansowe dla górników?

Standardowo są to trzynasta i czternasta pensja oraz nagroda barbórkowa wypłacana większości zatrudnionych z okazji Dnia Górnika (4 grudnia).

Jakie wypłaty zaplanowała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) na 3 grudnia?

Jastrzębska Spółka Węglowa planuje częściową wypłatę: 30% nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok. Wypłaty 3 grudnia, łączny koszt nieco ponad 100 milionów złotych, z powodu bardzo trudnej sytuacji płynnościowej.

Jak zareagowały związki zawodowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) na obcięcie świadczeń?

Związki zawodowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ostro zaprotestowały, zarzucając zarządowi łamanie wcześniejszych umów, i wszczynają spór zbiorowy.

Jakie dodatki i w jakiej wysokości wypłaci Polska Grupa Górnicza (PGG) w 2025 roku?

Polska Grupa Górnicza wypłaci czternastkę i pełną Barbórkę; wynagrodzenia i dodatki są wypłacane na czas. Nagroda barbórkowa jest zbliżona do miesięcznej pensji, „co według serwisu dziennik.pl oznacza około 12 tysięcy złotych brutto”.

Źródło: INFOR
